《世紀帝國》裡的「象兵」如何影響古代世界的戰場？

文：陳子煒

在《世紀帝國II》中，騎兵除了馬與駱駝之外，尚有象兵。象是第四紀以來陸上最巨型的動物，騎乘着它作戰威力可想而知。不過戰象雖然被美譽為古代的「坦克」，但是其使用卻有相當多的限制。在古典時代，象兵曾經在已知世界風行，但隨着象本身的消失等因素，象兵很快又退出了歷史舞台的中心。



象的體型巨大，皮膚粗厚，是很理想的戰爭工具。其體態笨重，移動速動比起馬和駱駝（普遍能達到時速40公里以上）要慢很多，但其全速也可達時速25公里；而且，成年大象可重達6,000公斤，相當於25至30隻戰馬。當一頭，以至數十頭大象，迎面狂奔而來，那份震撼人心、地動山搖的感覺，可想而知。



象的運用傳統很廣泛，其主要可分成非洲象與亞洲象兩大分支，但很多地區的象因為人類過度捕殺和使用而滅絕。現代象的分布也局限於東南亞、印度和非洲中部。應用象雖然對西方已知世界（希臘中心）並不陌生，但主要以荷馱運輸為主，象兵卻一直要到公元前4世紀才進入希臘的史籍當中。

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最早開始使用戰象的人應該是古印度人，他們成功馴化了亞洲森林象。波斯帝國全盛期會從北印度（巴基斯坦一帶）購來戰象。在《世紀帝國II》中，波斯人的特殊兵種是象兵，基本就來自於這個典故。不過波斯人使用戰象似乎只去到薩珊王朝，中世紀以後就似乎已經沒有了。【注1】隨着「失落帝國」加強版加入印度、以至於後來的「非洲王朝」和「拉者崛起」等，象兵才開始普及起來。

亞歷山大大帝（Alexander the Great）東征時期的高加米亞（Gaugamela）之戰（前331年），應是希臘世界最早看到戰象的一次。雖然據說最後戰象因長途勞頓加上水土不服而未有出戰，但亞歷山大的確看到戰象出現，並為之震驚。亞歷山大後來又在北印度的希達斯皮斯河（Hydaspes）之戰中，又遇上真正的印度戰象，花了很久才克服了。【注2】希臘人很快看上了象兵的強大之處，亞歷山大歿後，繼業者們紛紛開始訓練起自己的象兵。

塞琉古（Seleucid）王朝因地理之便，可從東方繼續得到印度戰象；其他繼業者們也從附近開始抓捕原生的野生象馴化戰象。此後戰象幾乎出現在繼業者時代每一場重要戰爭中，如著名的伊普蘇斯（Ipsus）之戰（前301年）。後來，北非的迦太基人也積極馴化非洲象作象兵。在《世紀帝國》第一代的時候，象兵也還是很普遍的兵種。

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不過大象威力雖然強，但卻有不少問題。象的性格非常膽小，但卻又很容易狂燥，一旦大象狂暴起來，便會完全失控。例如在上面提到希達斯皮斯河之戰中，印度的戰象在混亂時就會不分敵我的衝撞，結果對自軍造成很大傷害。歷史上，印度象以外的象似乎更是特別膽小，所以應用它們作戰實在非常危險。

另一方面，戰象的震撼力也隨着其廣泛應用而變低了，當初震嚇步兵，以及馬匹的作用進一步減弱【注3】。羅馬帝國的很多敵人都會使用戰象，他們在久經戰事後，漸漸地整理了對戰象的方法。例如讓出一條路給象兵衝過，象在沒有遭到反抗後，很少會回頭。而凱撒在法柏蘇斯（Thapsus）之戰（前46年）中，就使用巨斧砍擊戰象的腳跟，大破戰象。

而且，對象的過度應用也使這些生命周期本來就很長的動物絕種。北非象因此，在公元一世紀左右已近絕種。由於象群的缺少，以及戰術價值減低，中世紀時象兵已絕跡於歐洲和北非，只餘下印度和東南亞附近的地區還在使用。

注1：其實薩珊王朝以後，伊斯蘭帝國吸收了波斯人，此後「波斯」的名號在歷史上也消失了好一段時間。

注2：有一個經典的歷史故事，指亞歷山大苦於如何對付戰象，夢中想起了荷馬史詩中阿基里斯被射中腳裸（即醫學上的「阿基里斯腱」）而死的故事，斷定大象的弱點在其腳跟後方。但希達斯皮斯河一戰中，馬其頓軍主要以戰術對付戰象。「針對戰象腳跟」的方法應該是羅馬時代，由羅馬人開始應用的。

注3：象跟駱駝一樣，都曾經有驚嚇馬匹的作用。然而，遊戲中的象兵並沒有對騎兵有攻擊加成。

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