擺脫「為什麼是我」的受害者心態，把焦點放在行動上

文：約翰・米勒（John G. Miller）

問更好的問題

現在，我們來談談實踐「個人擔當」的工具：QBQ。

「問題背後的問題」建立在一項觀察上：每個人在第一時間，往往會做負面的反應，因此腦海中浮現出「錯誤問題」或「爛問題」。但是，如果能在每一個抉擇的當下修鍊自己的想法，看到原始問題的背後意涵，再提出更好的問題，那麼問題本身將引導我們獲得更圓滿的結局。

QBQ的指導原則之一是「答案就在問題之中」，換句話說，提出更好的問題，就會獲得更好的答案，因此QBQ的精神就是「提出更好的問題」。如何分辨問題的好壞呢？比較好的問題，究竟「長」什麼模樣？本書將幫助讀者分辨並提出比較好的問題。對初學者來說，以下是創造QBQ的三項簡單指導原則：

以「什麼」或「該如何」這兩個詞來發問，而不是「為什麼」、「什麼時候」或「誰」。 包含「我」字在內，而不是「他們」、「我們」、「你」或者「你們」。 把焦點放在行動上。

比如說，「我能做什麼」就是最佳範例，這句話以「什麼」這個詞來發問， 包含「我」字在內，並將焦點放在行動上。「我能做什麼？」說得簡單，但可別被它的簡單給騙了。QBQ就像寶石，由許多切割面所組成，在接下來的幾章中，我們將探索這些切割面，看看QBQ的發問方式，將對你我的生活造成多大的影響。

別問「為什麼？」

你聽過下列的問題嗎？

「別人為什麼不認真點？」

「這種事為什麼落到我頭上？」

「為什麼他們要為難我，讓我沒法好好做事？」

大聲把問題說出來。說出問題後，你的感覺如何？當我說出這些問題時，感覺自己像受害者般的軟弱無力，用「為什麼是我」的語氣發問，等於是在說：「我受到周遭的人事物所陷害。」這種想法不太具有建設性，是吧？但我們卻經常掛在嘴邊。

（請注意：這裡探討的，不是運用「為什麼」來解決問題或者進行銷售訓練，儘管那些都是有用而且適切的方法。我們提出的，卻是以「為什麼」這個詞發問的問題，它們帶有「我是受害者」的語氣與心態，讓人一聽就把你歸類為典型的可憐蟲。）

任何人都可能掉進「為什麼」的陷阱。有一次，我問一位部門經理，有多少人為他工作，他說：「大概半個人吧！」雖然是句玩笑話，但是像他這類的管理者，無疑會提出錯誤的問題來，像是：「為什麼我總是找不到好員工？」、「為什麼現代的年輕人不想工作？」、「為什麼我得不到上級長官的進一步指示？」

以上都是「受害者心態」的思考方式，在我們的生活周遭老早就充滿著這種思維了。

有一次我搭長途飛機，旁邊剛好坐了一位五十五歲左右的男士，我們互相自我介紹，先從一些客套話開始，像是：「你飛到哪兒？」以及「請問在哪高就？」原來他在亞斯班附近還擁有一棟屋子，剛從那兒度完二十一天的滑雪假期回來。「哇！」我心想，「在亞斯班度假二十一天，這傢伙的口袋裡肯定『麥克、麥克！』」他接著說他住紐約市，在華爾街上班。你猜他做哪行的？不是股票營業員，而是專攻個人傷害訴訟的律師。

當他問我從事哪一種行業時，我順口說了一個簡單的回答：「寫作、演講。」「哦，真的？」他說，「你都在講些什麼？」我考慮了一下，心想：「有什麼不能說的？」於是回答，我一直在倡導「個人擔當」的觀念，同時心裡納悶地想：他是否看出其中的諷刺和幽默的地方。我們面面相覷了好一會兒，他有點坐立不安的樣子，最後我為了澄清，又說：「其實我是在幫助包括我在內的每個人，除去生命中的『受害者想法』！」他想必是聽懂了我的話，因為他後來便起身走動，從此我們再也沒說有一句話。

我對他這個人或他的職業完全沒意見，在這不斷問「這種事為什麼落到我頭上？」的文化中，他只是在滿足這方面的需求罷了，然而在對當前的病態搖頭嘆息時，可別忘了社會是由你和我在內的個人所組成，因此如果想擺脫周遭的「受害者想法」，最好先從自身做起。

QBQ的第一項指導原則是： QBQ 必須以「什麼」或「該如何」發問，而不是「為什麼」、「什麼時候」或「誰」。再看一遍本篇一開始的三個「為什麼」問句，想想如果改用以下問題取代，情況會是怎樣：

「我今天該如何把分內工作做得更好？」

「我能做什麼來改善現狀？」

「我能運用哪種方式，作為別人的後盾？」

Photo Credit: 遠流提供 任何人都可能掉進「為什麼」的陷阱裡，但在對當前病態搖頭嘆息時，別忘了社會是由你我在內的個人組成，如果想擺脫「受害者想法」，最好從自身做起。

受害者心態

我收到一位男士的電子郵件，說他在過去十年的軍旅生涯中，每當問題發生時，唯一可接受的回答是：「責無旁貸，長官！」他接受它、相信它並奉行不悖。

當他褪去軍服，回復平民身分，開始為某大食品公司擔任區經理時，表現得卻不如公司預期，他對自己也不甚滿意，就在接受公司內部舉辦的個人擔當與QBQ訓練前夕，他到上司面前問了以下問題：

「你為什麼不多給我一些時間？」

「你為什麼不多指導我？」

「我們為什麼不能更有競爭力？」

「我們為什麼做不出一些新產品？」

「行銷部為什麼不給我們更多支援？」

電子郵件的結尾說：「在學過QBQ以後，我突然領悟到在這棄軍從商的短短數年間，我已經變成自己最痛恨的『受害者』了。」如果這位男士在與「責無旁貸，長官！」朝夕相處了十年後，竟然還是落入「受害者」的想法，也難怪每個人都得提防「受害者」進入自己的生命中了。

書籍介紹

本文摘錄自《QBQ！問題背後的問題（30萬冊紀念版）》，遠流出版

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作者：約翰・米勒（John G. Miller）

譯者：陳正芬

QBQ是什麼？那能吃嗎？

自2004年《QBQ！問題背後的問題》出版以來，「個人擔當」的觀念便席捲台灣各個角落，許多公司、人資部門紛紛買進此書要求員工閱讀，「QBQ」成為彼此提醒負起個人責任的成功密語。



本書作者約翰・米勒以親身經歷，示範如何有效率改變心態，全面重新塑造你對人事物的看法，並在團隊中進行有效率的合作對談。



QBQ這三個字母代表什麼意思？有特殊涵義嗎？

QBQ是The Question Behind the Question的縮寫，稱為「問題背後的問題」。它是一項工具，透過改進問話的方式來幫助包括自己在內的個人，發揮「個人擔當」（personal accountability，又稱「當責」）的精神。

本書還有其他重點……

「個人擔當」：承諾用自己智力、心力和勞力解決問題，而且絕不再爭功諉過。

「團隊合作」：隊友就是把你看透以後，仍覺得你是很好的人。

「領導」：身為領導者，需有一個謙遜的靈魂，外加一顆僕人的心。

「調適壓力」：無論壓力因何而起，你我永遠能選擇自己的回應。

「危機處理」：一旦出現新挑戰以及狀況改變，往往必須採取不同的策略。

「溝通」：不僅意謂著自己被對方了解，也包括了解對方。QBQ是：「我該如何更了解對方？」

我們的公司、學校、家庭絕對都不完美，與其被動地期待他人有一天會改變，不如我們先改變「自己」的心態！讓「自己」現在就開始執行、現在就去做！



「現在」，就落實QBQ精神！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航