忽必烈攻打亞洲各國的本意，是為了管理失業軍人？

文：出口治明

蒙古侵略日本的目的為何？

我們先來看看忽必烈的外交政策。

忽必烈侵略東亞的第一步，是文永之役（一二七四年）。被日本稱為「元寇」的蒙古，第一次侵略日本的主要目的，應該是想獲取用於火藥上的硫黃。日本是火山國，出產大量的硫磺，因而引起元人的覬覦。此外，「元寇」這個詞，首度出現在江戶時代德川光圀下令編纂的《大日本史》，這本史冊影響了幕末的勤王思想，這部分讀者不妨先記在心裡。

兩年後的一二七六年，元軍統帥伯顏令南宋開城投降，這位伯顏的出身頗有意思。十二年前，他是從伊兒汗國來到大都的外交團員之一，忽必烈接見這位青年，見他相貌十分機靈，便把他留在身邊，當作家臣。當時伯顏才二十八歲。

而且，伯顏雖是蒙古貴族，卻是波斯人。他在三十八歲那年，得到忽必烈的欽點，擔任進攻南宋的作戰統帥，而伯顏也不負所託。從這裡看得出忽必烈拔擢人才時不問出身的彈性。

侵攻南宋，將中國全土納入管轄自是不在話下，不僅如此，讓南宋首都臨安（杭州）和平投降的策略，也展現了忽必烈非凡的政治力。因為與宋王室一同逃到海上負隅頑抗的臣子只有一小部分，還有許多南宋的官員和軍人留下來，若是不好好處置他們，很可能會變成「不滿分子」，何時造反都未可知。

因此，忽必略創辦了大出版事業，認為既然已將中國全土握在手中，接下來就應該振興文化。他設立官營的出版機構，讓身為知識分子的南宋官員成為出版人員，此舉造就了大量漢文典籍的誕生，不但有多部大字本、小字本，還有類似百科辭典的《事林廣記》。後來，方便攜帶的小字本傳到日本，豐富了五山文化。

另外，軍人是造反的種子，比官員更難處理。因此，忽必烈陸續向亞洲周邊國家出兵。總而言之，開戰的目的，就是把失業軍人送到殖民地去。也許第二次侵襲日本的弘安之役（一二八一年），也是這個企圖的一環。

之後，忽必烈利用南宋的船隻與軍人，攻打了緬甸蒲甘王朝，隨後又侵略越南和爪哇島。但是，除了緬甸之外，其他地方都遭遇激烈的抵抗而失敗，也許可以說忽必烈的野心並未達成。

但是，冷靜地想想，如果把攻打亞洲各國的本意，解讀為管理失業軍人，防止其造反的話，戰爭的成敗就沒那麼重要了。畢竟其目的就是讓軍人們沒有太多空閒去胡思亂想。

有個研究可以做為此說的佐證。九州大學名譽教授服部英雄在其著作《蒙古來襲》中寫過，雖然蒙古與日本交戰，但雙方的貿易量不僅未見停頓，反而增加了。雙方反目只有短短一瞬間，而且忽必烈也依舊讓日本船入港，也許他認為貿易和戰爭是兩回事吧。這件事應該也可做為推測忽必烈攻日真正意圖的史料之一。

騎戰象親征

一二八七年，乃顏發動叛亂。乃顏是東道諸王的宗主。這裡要請各位回想一下，忽必烈即位時的狀況。那時，東道諸王支持忽必烈即位，而乃顏認為：「忽必烈就快退位了，該是回報我們的時候，應該會把國家交給我們才對。」於是起兵作亂。

的確，這個時候，忽必烈已經七十二、三歲，是個十足的老人了。相反的，乃顏是不到三十歲的小伙子。他也許認為，與東道諸王的年輕領袖、海都（窩闊台之孫）等人裡應外合，起兵造反的話，忽必烈肯定會在宮殿深處嚇得發抖吧。於是，他還沒開戰就開起慶功宴了。

忽必烈聽聞此事，大概心想：「乳臭未乾的小鬼神氣什麼！」立刻騎上戰象，親自趕路到敵軍的宴席。他的近衛軍也不敢怠慢地立刻跟隨前往。這麼一來，勝負立見分明。鎮壓軍磨拳擦掌，叛亂軍醉酒如泥，一眨眼工夫便分出勝負。此戰展現了忽必烈的精力過人，和思考反應的快捷吧。

一二九四年，忽必烈終於面臨死期，他的四個兒子早他而去，便由皇太孫鐵穆耳繼承皇位，但此時已經不召開忽里勒台了。因為忽必烈自己選擇成為中國王朝的統治者，沒必要再召集散居各地的汗國代表，取得他們的同意了。

此外，不能召開忽里勒台，還有別的隱情。此時的蒙古帝國，是由根據地在俄羅斯的欽察汗國、波斯的伊兒汗國、中亞的察合台汗國，以及中國的大元國等四個國家所組成的聯合體，但海都還在察合台汗國附近抵抗。

海都起義的地點附近，正是連接東西方的草原大道。所以，海都認為：「只要控制這裡，阻斷大元與西方的貿易，忽必烈一定會很頭痛吧。」但實際上，貿易雖然停頓了，但忽必烈並不為此煩惱。的確，陸路雖然遭到阻擋，但是，大都與海洋相連，還是可以自由地運用海上通道來進行貿易。

保護藏傳佛教

忽必烈對西藏的佛教十分重視，不過在講述這段歷史之前，我們先來溫習一下佛教的傳播。

在佛陀死後，佛教經過三次大潮流，從印度傳播到了亞洲各地。第一次是在西元元年前後，從印度西北部的健馱邏國北上，進入西域，經過絲路到達中國。這是第一波大乘佛教的潮流。

追根溯源，佛教是在距今兩千五百年前，以佛陀教誨的形式開始的。當時氣候暖和，人類也懂得使用鐵器，世界各地的發展開始快速成長，社會變得豐足，這也意謂著社會有了知識分子誕生的空間。在只能關心能不能填飽肚子的社會裡，再怎麼偉大卓越的人物，也沒有人會理會，所以不會產生知識分子，也沒有文化。事實上，蘇格拉底、孔子和佛陀都出現在同一個時代。

當時的印度由婆羅門教所統治，他們和希臘一樣，都將牛當作供奉給神明的牲品。但是，他們只將烤牛時的香味獻給神，牛肉則被祭司給吃了。但是，當時牛隻在耕田上有很大的用處。鐵器已經普及，能夠製作出耕田用的寶貴鋤頭，此外，讓牛隻拖著鋤頭，比人們自己揮鋤來得更有效率。

在恆河流域，便因採用牛隻來耕作而大大提升了農作的效率。所以，婆羅門教祭司，與生活富裕、搬遷到新建設都市的富有市民（資產階級）之間，發生了搶牛事件。對富裕市民來說，牛是重要的「農具」，但只要祭司說「神想要牛」時，就無法反駁。畢竟要違抗神的旨意，需要很大的勇氣。

在這種氛圍下，出現了佛陀和創立耆那教的笩駄摩那（Vardhamāna），開始勸說百姓：「我們的神說不可以殺生。」有了這種「教誨」，富裕市民就可以抵抗婆羅門教。因為這個緣故，婆羅門教在都市裡的人氣一落千丈，婆羅門教徒在不得已之下，只好躲到鄉下去求生。於是，佛教才能成立，成為都市富有市民的宗教。

至於被趕到鄉下的婆羅門教下場如何呢？ 原本的婆羅門教是多神教，和古希臘一樣，崇拜很多神祇。但因為鄉下沒有學校，也缺乏有條理的知識基礎，要教導鄉下居民了解多位神祇，十分困難。因此，便產生了只崇拜濕婆神和毗濕奴神的信仰，膜拜男性性器官林伽，變成一個簡單好懂的宗教。婆羅門教於是演變成印度教。

之後，在鄉間累積了實力的印度教，開始反攻回都市。原本是知識分子宗教的佛教，受到它的刺激後也漸漸變質，這就是大乘佛教的濫觴。舉例來說，大乘佛教勸說，只要念頌「南無阿彌陀佛」或《妙法蓮華經》，就能得救。這便是從簡易的濕婆神、毗濕奴神信仰裡，全本照搬移植過來的。觀世音菩薩變化為千手觀音等面貌，也可以說是來自印度教毗濕奴神變化的翻版。

於是，簡易化的大乘佛教在西元元年前後，經由健馱邏國傳到了中國。

第二波佛教傳播是在西元六○○年左右，起因於印度都市的知識分子，對過於簡易的變質佛教，產生了質疑。他們認為，本來佛陀的教義是為了開悟，但現今的大乘佛教好像有些走樣了。

從這裡便誕生了密宗。本來宗教本身便具有能量，不論教義是對是錯，只要有人想傳教，就會傳播到遙遠的地方。所以，大乘佛教傳布到中國，甚至更遠的角落。但是，密宗卻無法經由同一條路線傳布。因為，西元七、八世紀時伊斯蘭教徒大舉侵入，控制了健馱邏國一帶。

現在只剩下一條路可以走，那就是翻越喜馬拉雅山脈到西藏。密宗在西藏經過鍛鍊之後，再繼續往中國前進。而忽必烈即是在中途等候迎接的人。他雖然沒有改宗，卻任命藏傳佛教的薩迦派教主八思巴為國師，將藏傳佛教傳播到蒙古貴族之間。總而言之，第二波的佛教傳布，在蒙古族（後來是滿洲族）接受後，傳遍中國，因此現在北京的佛寺，幾乎都是藏傳佛教的佛寺。

第三波是小乘佛教。它又稱為「南傳佛教」，在西元前三世紀阿育王時代，從印度傳到南方的斯里蘭卡；十一世紀時，成為緬甸蒲甘王朝的國教，又從緬甸傳到泰國。它比較接近原始的佛教，嚴格奉行佛陀時代的戒律，從某種意義上來說，具有佛教的根本教誨。佛教便是如此按照大乘佛教、密宗、小乘佛教的順序，傳布到亞洲各國去。

忽必烈消滅了日本的鎌倉幕府？

在忽必烈的經濟政策中，從「銀子的大循環」可以感受到他天才的靈感。

世界各地的皇族，在新年時都會前來賀年問候忽必烈，頻率最高的可能是交情最好的伊兒汗國使節吧。當然，使節們會帶著滿滿一大箱的禮物前來朝貢。而忽必烈則贈予「銀錠」為回禮。當時的世界貨幣是銀子，所以忽必烈等於回贈了現金。銀兩的重量應該不輕，但用船來運的話就沒什麼問題。

使節得了忽必烈的贈銀，回到位於現在伊朗西北部的首都大不利茲後，伊兒汗國的貴族便會將這些銀錠租給「斡脫」，斡脫是穆斯林商人合資的組織，功能類似綜合商社。貴族們將銀子寄在斡脫那裡，之後再連本帶利地收回。穆斯林商人向中國採購茶葉、絲綢、陶器等時，就拿這些借來的銀錠支付。最後，銀錠還是回流到中國。

而且忽必烈對海盜處以嚴罰，所以不用擔心被拿回扣或被搶走。貿易越來越興盛，忽必烈用中國本土的「消費稅」來吸收銀兩，並將回到手上的銀子再借出去⋯⋯，這就是「銀子的大循環」。

忽必烈的經濟政策就是，大幅增加貨幣供給，貸款給沒有現金的商人，讓銀子大量循環，製造雙贏局面。然而，這種策略之所以能成功，其實是因為當時世界各地的人太想要中國的物產了。

不過，從中國農民的立場來看，自己製作的絲綢、陶瓷器、茶葉等物品，雖然不斷地銷售出去，但是只肥了商人，自己卻分不到利潤，所以忽必烈的經濟政策，可視為只圖利部分商人的政策。

此外，忽必烈政府除了使用銀錠做為現金之外，還發行一種高額紙幣，叫做「鹽引」。當時，鹽受到國家專賣制度的管理，因此政府發行鹽引做為交易使用，以保障鹽的買賣。雖然從宋朝開始，便有了紙幣，但是到了忽必烈時代才正式使用。忽必烈利用高額紙幣「鹽引」、普通紙幣和銀錠，充分地提供貨幣供給。

這麼一來，導致剩餘了大量宋朝流傳下來的銅幣──「宋錢」。單位小的宋錢並不適合國際交易，因而用「銀＋紙幣」來取代，產生了新的結帳系統。然而，要將宋錢鑄毀十分費工，所以便將它外銷到周邊的朝鮮、日本、越南來解決。宋錢大量流入日本，做為貨幣的供給，所以日本的景氣也好轉了。

當時，日本是鎌倉時代，採取土地本位制，土地是守護、地頭等官職的象徵，並不需要現金。但是中國不用的宋錢流入日本之後，那些不具守護或地頭等官職的人，都能使用金錢來發展事業。

這些冒險企業家被稱為「惡黨」，從舊有的守護及地頭的角度來看，這些新貴富豪意謂著無恥之徒。其中的楠木正成，又可稱為這些惡黨的代表。他是幫助後醍醐天皇實現建武中興的功臣之一，雖然並非無風不起浪，但也許可以說，忽必烈的經濟政策確實是鎌倉幕府滅亡的墊腳石。

根據以上的意義，最近在日本史研究界中，有人提議以「使用中國錢」來劃分日本的中世時代。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界史的10人：企業家帶你讀歷史，一本決策能力的教科書》，如果出版

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作者：出口治明

譯者：陳嫻若

日本知名人壽保險公司董事長，從企業經營、職場人士的角度，帶領你認識十位世界史上傑出的領袖人物！讀歷史，就是要鍛鍊你的決策能力！

創立印度大一統王朝的巴布爾、中國歷史上唯一的女皇帝武則天、帶領英國走向盛世的伊莉莎白二世，以及忽必烈、拿破崙三世等，看這十個歷史人物，如何思考，如何綜觀全局，如何在關鍵時刻做出正確決定！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航