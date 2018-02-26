王安石新法之先進，《二十一世紀資本論》的皮凱提聽了恐怕也會佩服不已

文：出口治明

澶淵體制是世界安定的第一步

在〈忽必烈〉一章裡曾解說過，當時，從蒙古高原東方到中國北部（燕雲十六州），是契丹（遼）遊牧民族建立的帝國。西元九世紀時，回鶻被吉爾吉斯所滅，之後該地區出現權力的空白期，出現了多支遊牧民族，其中最早建國的是契丹。

契丹傳到第六代皇帝，出了一位明君──聖宗。在中國數百位皇帝中，廟號（祭祀天子的太廟中，與諡號一同追贈的名號）有「聖」字的皇帝，只有創建清朝鼎盛時期的「聖祖」康熙，與這位契丹的聖宗，這表示除了這兩位之外，再也沒有符合這個字的卓越皇帝了。

遼聖宗時代國力充實，所以他派兵南下攻打宋。宋朝的皇帝是第三代真宗，第三代絕大多數都優柔寡斷，一聽到契丹來攻，立刻想著要逃到長江以南去。

所幸宋朝因為政治革命而培育了優秀的官僚，其中的寇準，是位有氣節的大臣。寇準勸諭皇帝：「您怎能說這種喪氣話呢？敵人只不過是夷狄呀！」便強迫不情願的宋真宗反攻北方。

遼聖宗與宋真宗兩位皇帝在河南省的澶淵之地對峙。宋真宗嚇得魂飛魄散，每天都派宦官到寇準那兒打聽消息，但寇準只是打著呵欠，繼續呼呼大睡，宋真宗聽到宦官的報告，才終於放下心來，「既然他都不在意，應該沒問題。」

此時，這兩位皇帝都思考過，開封的繁榮代表著宋朝是個富裕的國家，即使武力再差，基本國力也能戰勝遼國。因此，心知肚明的兩人選擇了和談之路。這便是一○○四年的「澶淵之盟」。

和談的條件是：宋朝每年給遼國綢二十萬匹、銀十萬兩，宋朝待遼國為弟，國境維持現狀。乍看之下，好像是用錢買到了和平。但是，那些交給遼國的錢，又會被用來買宋朝的茶葉、絹、陶瓷而回流，就如同ODA（政府開發援助），日本在開發中國家投入基礎建設的錢，都被日本的承包業者攜回國內。對宋朝來說，這並不是什麼吃虧的條件。而遼國方面也接受了這樣的議和條件。

經過了四十年後，宋朝又與在寧夏、甘肅、青海一帶建立西夏（正式的國號為「大夏」）的党項，締結類似澶淵之盟的條約。在金國消滅了遼國之後，宋朝也與金國簽訂同樣的條約，圖謀國土的安定。

宋朝靠著北方軍事力與南方經濟力平衡的和平路線，維持了三百年的安定（這種長治久安能夠實現的體制，叫做「澶淵體制」）。一一二七年，宋朝雖被金國驅趕，偏安到中國南部（南宋），但這個體系基本上並未改變。若用一句話來表達宋朝是什麼樣的時代，可以說就是「澶淵體制」的時代。

宋朝雖然一再用錢買到和平，但因遼國和西夏的軍力都很強盛，為了要與之對抗，宋朝也擴大了軍備。宋太祖時代，有四十萬人左右的軍隊，到繼承真宗的仁宗時代，已經擴張到一百二十萬人了。既然用錢買得到和平，應該可以削減軍員吧，然而，由於強盛的遊牧國家依然是個隱憂，遂使宋朝不斷擴充軍力。再者，原本有在控制數量的官吏也漸漸增多，在宋真宗時代據稱「冗員有十九萬五千人」。龐大的軍隊與大量官吏加乘之下，形成國家財政的一大負擔。因此，宋朝的病灶也持續擴大。

而王安石很快就要出場了。

接納〈萬言書〉

中國的科舉，是個十年寒窗苦讀，好不容易才能高中的難關，是日本司法考試難以相提並論的。所以，家裡若無相當的資產，是沒辦法參加科舉考試的。相反的，若能中舉，便能回收投入資產的數倍之多，甚至可以養活一族老小，所以，為了參加科舉考試，就算傾家蕩產，也在所不惜。因此，全國各地的優秀才子都會在科舉中齊聚。

范仲淹便是其中一人，他便是寫了〈岳陽樓記〉，以「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」聞名天下的人物。另一位歐陽修，唐宋八大家之一，以散文著稱（王安石也是唐宋八大家之一）。這些科舉出身的人士，為了防止宋朝變成巨大的政府，實施了「慶曆改革」，但是因為反對派從中阻攔而幾乎沒有實現。范仲淹等人因此遭到貶黜，就在這時，王安石成為官員。

王安石生於一○二一年，當時宋朝因為簽下澶淵和約，社會安定。慶曆改革時，他二十二歲，科舉時以第四名高中進士，進入官場。雖然他天資聰明，卻拒絕了朝廷的官職，選擇在各地擔任地方官。有一說法認為，他的家境並不富裕，所以希望從事俸祿較高的地方職務。以日本來說，平安時代的貴族赴地方擔任「受領」的話，收入也會比較好。

但從王安石的角度來看，也許他認為自己應該在中國廣大的各地察看實情，多多學習，才能從事真正的政治。不過真相如何，只有他本人才知道。總之，大家不妨先記下來，王安石通過科舉之後，在地方當了十六年的官。

然後，他運用在地方工作的經驗，上呈著名的〈萬言書〉，向皇帝直陳，若是讓這種「巨大的政府」繼續下去，不但管理困難，有一天政府的財政也會破產。

當時，宋仁宗當政，他無心採納，只是向旁邊的人打聽王安石：「好像有哪個地方官寫了什麼奏摺，文章出色，到底是誰寫好呈上來的？」但是沒有人知道。畢竟王安石從來沒有在朝廷任過職，自然無人知曉他。

過了大約十年，宋神宗即位。年輕的皇帝注意到這份〈萬言書〉，燃起了振衰起弊的雄心壯志。於是，他召見王安石，將他拔擢為皇帝身邊的翰林學士。兩年後，王安石成為副宰相，第三年，更升為宰相。

王安石採用了兩種政治手法。一是召集優秀的年輕官員，讓他們自由討論，再歸納政策。至於剛出爐的新法在進入實施階段之前，他們會先在某個地方試行，等確認效果之後再全國通行。

王安石所規畫的政策，一言以蔽之，就是他認為必須壓制大地主或大商人，增加中間階層，否則國家就不會繁盛。這與他擅長地方政務有很大的關係吧。進而，他知道振興產業、採納合理的經營手法等大改革的實施，若不一氣呵成，一定會受到守舊派的抗拒，所以王安石在獲得皇帝的信賴下，將反對人士一一遣走。

話雖如此，王安石並未斷絕這些反對派的政治生命，在那種時代，別說是政治生命了，就算是性命都能想取就取。但他認為：「大家都是有才學的人，讓他們休息一下就好。」因為他的寬大，反對派的領頭羊司馬光等，才能在賦閒期間，完成了史書《資治通鑑》。若王安石是心地邪惡之人，司馬光可是連守舊派的領袖都當不成。由此看來，王安石與司馬光雖為政敵，卻是互相尊敬的文人。

為了庶民而控制物價

王安石極具理性，對事物的看法非常接近現代人。他所施行的先進政策，都是當時歐洲各國難以企及的。王安石的政策統稱「新法」，我們在此具體地看一下內容，依照時間順序，列舉出他實施的基礎法令。

一○六九年──青苗法、均輸法

一○七○年──募役法

一○七一年──三舍法

一○七二年──市易法

「青苗法」是什麼？當時的農民在採收結束、得到收入後，心裡一放鬆，很容易就會大吃大喝，花光了明年買苗的錢，最後只能向高利貸借款。高利貸的平均利息是十到二十成，利率十分離譜。因此，為了不讓農民成為金錢的奴隸，王安石設計了國家貸付秧苗金的制度，將利率控制在兩成到三成。

「均輸法」是一種物價管控政策。首都開封是運河的轉運點，江南的物資都會運到這裡。因此，擁有特權的運輸業者，可能在運送到首都的路上收取回扣，或是見稻米不足，便囤貨惜售以等待漲價，盡動一些歪腦筋。就業者來說，這種商業行為理所當然，但是王安石認為，這應該由國家掌控，並且抑制物價。

青苗法的施行令大地主頭痛，而均輸法的施行則令大運輸商頭痛，兩者都是保護小老百姓的措施。

「募役法」是指，租庸調法裡屬於「庸」項目的勞役會妨礙農民作業，加重他們的負擔，所以只要農民繳納貨幣，就能代替及免除勞動。官廳會用這筆錢雇人來代替農民服勞役。另外，還撤除特權階級的減免。這也是救濟庶民的法令。

「三舍法」是設置官僚培養學校，除了官人與胥吏之外，也栽培中間的官僚人員。

另外還有「市易法」，這是商人版的「青苗法」，指的是國家對中小零售業者的低利融資，請把它想成政府金融公庫即可。

除了這些新法之外，王安石也改革科舉，他減少詩文的給分比例，把比重放在內容的理解，而非死背。也就是說，把文學系的考試改成了法學系的考試。王安石是知名的散文家，但他深知若只有詩文的才華，在實務上就會草率行事。

王安石的厲害之處，在於這些連連發布的法令，整體來說完全調和，而且毫無缺漏。最終目的只有一個，就是有效率地重編政府，並將市場整頓得更公平。

傳承新法的精神

不幸的是，一○七四年發生大旱災，易姓革命理論抬頭，稱此為「天懲惡政」。司馬光所代表的守舊派、舊法派，向王安石的支持者宋神宗呈奏，王安石才是旱災的罪魁禍首。

而且不只是皇帝，他們也向皇太后，即宋神宗的母親稟報此事。

宋神宗雖然英明，但皇太后也只是個疼愛兒子的平凡母親。她聽信了守舊派的說詞，對兒子施壓，要求換下王安石。這麼一來，神宗也不敢違逆，他開始懷疑，也許旱災真的是王安石施政所惹來的災難，最後罷免了他的宰相之職。

不過，王安石並不因此氣餒，他寫的《三經新義》，是一本為儒家經典《禮記》、《書經》、《詩經》注解的書，成為科舉考生必備的參考用書。王安石認為，自己就算被削去了宰相的職位，或即使一死，新法的精神還是會傳承下去。若能改革科舉、選擇好的課本，一定會出現優秀的官僚。王安石將這種想法藏進了《三經新義》之中。

他的信念有其根據。雖然在世界史課本裡，都把這一段歷史解釋為「新舊黨爭」，但是舊法派沒有理論，例如對青苗法，他們只能抬出儒家的主張，以「國家和人民做買賣，太奇怪了」的說法來反駁。王安石對於這一點予以徹底的反擊，表示自己長年看到地方實態，大地主只知道中飽私囊，對於百姓則什麼忙都不幫，這種兩極化若再繼續發展下去，只會削弱國力。以《二十一世紀資本論》引爆話題的托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）聽了，恐怕也會佩服不已吧。

一○七五年，宋神宗再次命王安石為宰相，但是守舊派與皇太后結盟，不斷向神宗施壓，所以王安石也心生厭倦，再加上兒子亡故，只待了一年便辭職，從此過著隱居的生活。

在宋神宗死後的第二年，王安石離開人世。司馬光雖然成為宰相，但隔年也撒手人寰。之後，新舊兩派的爭鬥越演越烈，使得宋朝陷入混亂，被視為一一二七年北宋滅亡的導火線。

那麼，新法也死了嗎？

答案是否定的。自從王安石寫了《三經新義》之後，只要是參加科舉的人，都會用這本參考書來學習。所以，認真苦讀的優秀官員，都成了新法派。南宋面對金、蒙古等強大的遊牧民族，還能守住一百五十年，除了江南富饒的經濟力之外，也多虧了這些開明派的官員。

宋神宗之子徽宗稱頌王安石的功績，將王安石供奉在孔廟之中。孔廟位於孔子出生地魯國（現今的山東省），廟中奉祀了孔子、他最愛的弟子顏回，以及後繼者孟子。而王安石則被賦予次於孟子的地位，可見他得到的評價有多高。不過，他只被奉祀到十三世紀中期，接下來，我們就來談談其中的原因。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界史的10人：企業家帶你讀歷史，一本決策能力的教科書》，如果出版

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作者：出口治明

譯者：陳嫻若

日本知名人壽保險公司董事長，從企業經營、職場人士的角度，帶領你認識十位世界史上傑出的領袖人物！讀歷史，就是要鍛鍊你的決策能力！

創立印度大一統王朝的巴布爾、中國歷史上唯一的女皇帝武則天、帶領英國走向盛世的伊莉莎白二世，以及忽必烈、拿破崙三世等，看這十個歷史人物，如何思考，如何綜觀全局，如何在關鍵時刻做出正確決定！

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Photo Credit: 如果出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航