散布兒童色情影片會犯法，但如果只是將影片儲存在電腦裡呢？

文：法操司想傳媒

根據新聞報導，近日警方逮捕兩名持有並散布兒童色情影片的男子，起出多達2,500部影片。據報載，兩名男子均在FBI的散布兒童色情影片監控名單中，且分別位居第30及第33名。

散布兒童色情影片會犯法！

為了保護兒童及少年的身心健康發展，政府設立了各種法規以保護他們。其中，為了防止兒童、少年成為性剝削的對象，政府制定了兒童及少年性剝削防制條例，針對為特定行為的行為人，給予刑事上的處罰。

該條例除了禁止兒少性交易、使兒少為性交易等等外，也禁止持有、散布兒童色情影片、圖片等等。

根據該條例第38條第1項規定：散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，應負刑事責任。同條第2項規定，意圖散布、播送、販賣或公然陳列而持有前項物品，也應該要負刑事責任。[註]

本次的案件中，兩名男子透過網路將色情影片散布到網路上，而這之中包含了兒童色情影片。根據上面說到的兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項的規定，應該要受到刑事處罰。

P2P技術與散布的問題

但如果只是單純將影片儲存在電腦裡而沒有散布，從法條規範上來看，是否不會被處罰，同時也很難被查到？這個問題跟大家常聽到的「P2P」技術有關。

所謂的P2P（peer-to-peer），簡單地說就是用戶間互相傳輸資料。目前許多人使用的電驢、BT等等都是如此，透過從其他使用者的電腦中取得資訊，以降低以往網路傳輸中可能出現的檔案遺失風險。

然而，由於P2P的這種特性，在法律上也有各種違法的風險。

由於在P2P的架構下，每一位檔案下載者同時也會將檔案散布出去，也因此構成了法律上常說到的「散布」行為。除了本次事件中的兒童色情影片外，刑法第235條的散布猥褻物罪、著作權法上的散布侵權物等等，也都是相同的問題。有時甚至可能同構成複數罪名，例如散布違法重製的色情影片等等，同時有著作權法及刑法的問題，不得不謹慎以待。

兒少需要充足的保護

人常說，兒童是國家未來的棟樑。雖然，我國在兒少保護上基本已經盡了各種努力，法規範也算是齊備，但不免還是有些漏網之魚。如何才能達到滴水不漏，除了政府必須思考之外，也應該要從家庭、學校做起。如此一來，才能使兒童及少年在更加安全的環境中成長茁壯。

註：根據法源資訊，本法第38條修正部分尚待行政院公布施行日期，但因為該條第1及第2項並未修改，因此不受此限，在此補充說明。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航