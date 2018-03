聽見「not gonna lie」，小心很可能是壞消息

西方人講話比較「直」,不會拐彎抹角。但直最好是「直中帶圓」,而不是「直中帶損」。舉例來說,同事問你「Did I do it wrong?」你回答前,心裡早已經晃過無數小劇場,要是老實說「Yes.」,對方不想聽實話,一聽到臉就垮下來,那就尷尬了;回答「No.」又顯得太假。講話直中帶圓,可以用一個緩衝的片語來做鋪墊,暗示接下來講的話可能不是那麼好聽:「Not gonna lie」,既然講在前頭,算是幫人做了心裡建設,有準備,撞擊力就不會太大。

多看幾個例子:

(直白)Yes, you do look a little bit tired today. (鋪墊)Not gonna lie/I'm not going to lie, you do look a little tired.

這樣的上下文,用「not gonna lie」暗示對方你可能要講一些比較負面的消息,就像中文的「我老實說、不騙你」。

Not gonna lie也可以拿來當做強調一件事多麼好。

No gonna lie/I'm not going to lie, my new office is so spacious.(不騙你,我新的辦公室真的很寬敞。)

I'll just be brutally honest, he betrayed all of us.(我很殘忍地老實說,他背叛了我們所有人。)

聽外國人講英文,你會發現他們會把前因後果都講清楚,當意見相左時,會用一些片語來平衡觀點。

I just love living here in Beijing. The Forbidden City, the cultures and the restaurants…all that jazz. Though it's quite pricey to live in, to be fair.(我喜歡住在北京,紫禁城啊、文化啊、餐廳啊,等等的。不過說句中肯的,住在北京是真的很貴。)

Don't get me wrong—I'm not blaming anyone but explaining the whole situation.(別誤會,我不是在責怪誰,我只是在解釋整個情況。)

Don't get me wrong—she's a really nice person but she has no negotiating skills.(別搞錯,她真的是一個很不錯的人,只是她沒有協商的能力。)