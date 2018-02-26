把少女當成性奴，是窩闊台打擊「成吉思汗的女兒們」的殘忍手段

文：魏澤福（Jack Weatherford ）

1237年秋，在位已八年的窩闊台汗下令將一事件載入史冊。那是他在位12年間最駭人聽聞的罪行，也是蒙古人所犯下最惡劣的暴行之一。這一令人近乎無法忍受的恐怖行動，其受害者不是敵人，而是蒙古國的女兒們。

窩闊台令人髮指的惡行：把少女當成性奴，殘酷戲謔

他的軍人將4,000名年紀超過七歲的斡亦剌女孩，連同她們的男性親屬，聚攏在開闊空地上。軍人挑出貴族出身的女孩，把她們拉到這群人的最前頭，然後剝光這些貴族女孩的衣服，一個個上前強暴。一個軍人搞完尖叫的女孩後，再換另一個上。據波斯人的說法，「她們的父親、兄弟、丈夫、親屬站著看，沒人敢說話。」最後有兩名女孩不堪折磨而死，倖存的女孩由軍人分掉，供以後使用。

一些未遭強暴的女孩被送入大汗後宮，然後以殘酷嘲謔的方式分發給下面的人——飼養獵豹或其他野獸者。窩闊台在位期間最引以為傲的事，乃是建立橫跨歐亞的國際性驛站網。他決意將較不具姿色的女孩發配為終身性奴，送到他帝國境內各地供旅行隊落腳的客棧，滿足過路商人、旅行隊馬夫或其他可能需要女人者的需求，藉此提升驛站網的服務。最後，被捕的4,000名女孩中，判定不適合從事此類服務的女孩被留在原地，供任何有意的在場者帶回去隨意處置。

蒙古人還在四處流浪期間，就已體會到性恐怖主義的力量。穆斯林編年史家指稱，幾年前，窩闊台用兵華北時，蒙古人就用過類似的戰術，使2萬5,000人的蒙古軍擊敗了中國十萬大軍。據穆斯林所述，蒙古軍指揮官允許士兵集體雞姦落敗的士兵。「他們嘲笑蒙古人，說大話，表露邪惡想法；因此蒙古人奉命對所有被俘的契丹人（西方人對中國人的指稱）做羅德人（Lot）所做過的事。」即使這一記述過分誇大，它的出現仍說明當時有以集體強暴為武器的想法。

就算那是受盡艱苦環境和無盡戰爭折磨，而對人世苦難麻木不仁的世界，過去也從未發生類似窩闊台下令集體強暴的事，更何況這種事無論如何都法理難容。早已習慣於報導血紅河水、全城遭屠景象的編年史家，面對該如何記載強暴斡亦剌孩童一事時，似乎也為之語塞。蒙古編年史家只含糊提到窩闊台犯了法，卻不敢直言這位大汗對自己人做出的事，是何等的駭人聽聞。

違反成吉思汗的規定，只因斡亦剌人沒送後宮

波斯編年史家記錄了這樁罪行。遭受無以復加殘酷和邪惡對待的受害者，是那些天真「像星星般、各以不同方式讓男人心痛的少女」。每個人都知道這一野蠻行徑，在精神上、實質上都違反了成吉思汗針對女人所立下的長串法條。女孩可年幼成親，但要到16歲才能與丈夫初嘗禁果。女孩不可抓、不可強暴、不可擄走、不可拿來換東西或販賣。窩闊台觸犯了關於女人的每條法律。

編年史家解釋，此乃對斡亦剌人未送女孩到窩闊台後宮的懲罰。不過，在窩闊台人生的這個階段，他對酒的沉迷更勝女色。縱然有人提出上述理由，強暴斡亦剌處女一事，其實是針對成吉思汗女兒們及其世系之權力，發動的大規模攻擊的其中一部分。

強暴這些女孩雖然喪盡天良，但那並不是一個邪惡老男人一時色欲薰心的衝動作為。這場暴行源於精心算計的貪念，意在擴大窩闊台的財富與權勢。他的姊妹扯扯亦堅很可能已在不久前去世，窩闊台用這一暴行奪取她的地盤，將斡亦剌人納入自己的掌控。

當天遭強暴的女孩中，許多是在1227年成吉思汗去世後出生的。她們所置身的蒙古帝國，和成吉思汗創立並留給其子民的那個帝國大不相同。這一集體強暴事件顯示了世界正快速地在改變，雖然距離成吉思汗去世只十年光景。

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強暴女孩，為了打擊成吉思汗女兒的勢力

強暴斡亦剌女孩，是從外交、政治對付成吉思汗孛兒只斤氏女人的開場，這樣的攻擊行動還要持續好一段時間。透過這波攻擊，窩闊台奪走成吉思汗留給扯扯亦堅的權力，將她的土地、人民、家族納入掌控。他這樁罪行標誌著一個起點，此後他父親為自己家族與國家所締造的一切便漸漸崩毀。沒有了父親的約束，成吉思汗兒女中的強者於是開始翦除弱者。

在成吉思汗特殊的政治組織體制中，窩闊台位於帝國的地理中心，四周環繞著他兄弟姊妹的領地。帝國的外圍持續擴張，但窩闊台領地位處中央，他若要擴張，就必得伸入手足的領地。然而，窩闊台幾乎是才剛上台就開始侵奪手足的領土。由於他大汗的身分高於其他人，因此他的手足們亦難以抵抗他的侵奪。

扯扯亦堅的斡亦剌王國是頭一個消失的，其他姊妹也將在不久後步上她的後塵。窩闊台對其中一個姊妹之家族所犯的滔天惡行，將擴大為對其他所有姊妹的鬥爭。

為奪取孛兒只斤皇族其他成員的地盤，擴張自己的權力，窩闊台想方設法去尋找或編造各種理由。他入侵父親遺孀也遂、也速干在杭愛山和土兀喇河畔的領地。身為么子，他的弟弟拖雷理所當然地承繼了母親在怯綠連河的土地，但拖雷死後，窩闊台也試圖將其奪走。

1232年某日，43歲的拖雷踉踉蹌蹌地走出氈帳，醉醺醺的他滔滔不絕，接著突然倒地身亡。有些觀察家推測，窩闊台唆使薩滿僧在拖雷的酒裡下藥，是害死拖雷的主謀。不管死因為何，總之窩闊台立即提議，讓他的兒子貴由與拖雷的遺孀唆魯禾帖尼成親，以接收已故弟弟的地盤。

唆魯禾帖尼明白窩闊台的居心，便拿需要全心照顧四個兒子為由，委婉但堅定的拒絕了這樁婚事，可是這個拒絕也意味著她得守寡終生。

窩闊台的野心：整個蒙古帝國都是我的

未能透過聯姻取得東部土地，窩闊台派大兒子貴由隨朮赤的兒子拔都（即窩闊台的姪子）遠征歐陸。這時拔都正將其家族領地從俄羅斯往波蘭、匈牙利擴張，直抵日耳曼諸國邊界，另一方面則往南深入巴爾幹半島。

窩闊台似乎打算讓貴由親自掌控一部分新奪取的土地，使窩闊台家族在歐洲取得據點，進而以此為基地，慢慢吸收控制俄羅斯的朮赤家族土地；但在計畫未果後，窩闊台聲稱他並無此居心。拔都悍然拒絕貴由將部分新征服土地據為己有的嘗試，經過一夜喧鬧飲酒、粗魯嘲笑、激烈爭辯後，拔都因擔心自己性命不保，而把貴由趕走。

也遂除了擁有土兀喇河沿岸的中蒙古土地，還獲賜國土橫跨絲路河西走廊的西夏。窩闊台派二兒子闊端去奪取這些土地。闊端比哥哥貴由厲害，拿下了曾由他姑姑阿剌海別乞控制的汪古人部分土地，還有也遂皇后統治的西夏土地。闊端以這些土地為基地，征服了吐蕃，成為第一位掌控藏傳佛教地的蒙古主子。

窩闊台的計畫若能得手，他的幾個兒子將占領東至滿洲、南至西藏、西抵匈牙利、波蘭、烏克蘭的廣大土地，從而使蒙古帝國外圍的土地全落入他的掌控。

相關書摘 ►「成吉思汗的女兒們」才是實質統治者，嫁給誰一點都不重要

書籍介紹

本文摘錄自《成吉思汗的女兒們》，時報文化出版

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作者：魏澤福（Jack Weatherford ）

全書共分為三部，第一部主要描述成吉思汗建國後，如何利用自己的婚姻，女兒與部屬、異族的聯姻，藉此擴張並穩固蒙古帝國。第二部則由窩闊台繼位寫起，將視野推及兩百年來蒙古帝國的興衰，以及諸位掌權的皇后們如何為己位子籌謀權力。第三部則著重於復興蒙古帝國的皇后「賢者」滿都海。在她的努力下，蒙古帝國維持了三十多年與明朝共存榮的局面，直到她死後的十七世紀，才被滿清所滅。

魏澤福這本為蒙古皇族女性翻案的非虛構大作，書寫範圍超越《蒙古祕史》，補足了正史中缺乏的女性歷史。正如其所言，本書是為了重新拼湊《祕史》裡遭刪除的那幾頁、為了讓受人冷落的章節重見天日、為了看到過去七百年來人類無緣一見的片段，付出綿薄心力，「這些蒙古王后仍在某處，八百年來只等我們再看她們一眼。」



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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航