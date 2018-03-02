兒歌裡的法律故事：〈小毛驢〉、〈潑水歌〉、〈泥娃娃〉

人生到了某個階段，會從本來的流行音樂轉變成聽兒童音樂，以前都是在台下當樂迷尖叫，現在則是看著台上的尖叫表演。最近發覺有些兒歌歌詞隱含著深奧的法律思想，跟大家分享一下。

首先是〈小毛驢〉。

全部的歌詞很簡單：「我有一隻小毛驢我從來也不騎，有一天我心血來潮騎著去趕集，我手裡拿著小皮鞭我心裡正得意，不知怎麼嘩啦啦啦我絆了一身泥。」

對於歌詞中「我手裡拿著小皮鞭我心裡正得意」這句話總感覺怪怪的，不自覺的讓我聯想到《動物保護法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」違反者可能有刑事責任，所以請大家一定要愛護動物。

第二首歌則是〈潑水歌〉。

我們僅擷取部分歌詞來看：「昨天我打從你門前過，你正提著水桶往外潑，潑在我的皮鞋上，路上的行人笑的呵呵呵，你什麼話也沒有對我說，你只是瞇著眼睛望著我。」

大家知道刻意潑水到別人的皮鞋可能觸犯什麼罪名嗎？

想來想去，最有可能的罪名是毀損罪。至於潑完水以後還瞇著眼睛沒有道歉，則是會被解釋為犯後態度不佳，成為量刑加重因素。不過各位放心，毀損罪只處罰故意犯，對於過失毀損的人不予以處罰，至多只有民事賠償問題。

最後一首只能說令人驚艷，我個人認為絕對有潛力列入年度好兒歌之首。大家猜到哪一首了嗎？答案是〈泥娃娃〉。

由於這首相當特別，必須提供全部的歌詞給大家。「泥娃娃，泥娃娃，一個泥娃娃，她有那眉毛，也有那眼睛，眼睛不會眨。泥娃娃，泥娃娃，一個泥娃娃，她有那鼻子，也有那嘴巴，嘴巴不說話。她是個假娃娃，不是個真娃娃，她沒有親愛的媽媽，也沒有爸爸。泥娃娃，泥娃娃，一個泥娃娃，我做她媽媽，我做她爸爸，永遠愛著她。」

這首歌存在歷史已久，大約在我上一輩的人就已經聽過了，推估應該有將近50年左右的歷史。好像大多數人都只覺得這首歌很恐怖，但我覺得焦點放錯了，都沒有理解作詞者的用心。

再看一次歌詞，尤其是結尾前的那幾句「我做她媽媽，我做她爸爸，永遠愛著她。」各位發現了嗎？這是多麼純真的小孩思想，可以當爸爸也可以當媽媽，重點是心中要有愛，而且永遠愛著她，人家50年前就寫給小孩子聽了，根本就是婚姻平權的急先鋒。，那些反對婚姻平權的人如果沒聽過，想必是童年過得有點黯淡吧！

所以聽兒歌，真的也可以學法律。〈小毛驢〉告訴我們要愛護動物，〈潑水歌〉讓我們了解毀損罪不處罰過失，〈泥娃娃〉則是驗證反對婚姻平權的人，童年生活過得應該不是很充實，請給他們多一點體諒。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航