「Let me pay the drinks」不是付錢「買」飲料，而是付錢「給」飲料

週五的下午茶時間，Bill想到大夥兒最近為了自己提出來的專案加了很多班，想要趁機表示一下感謝，便站起來宣布：「Thank you for all your hard work. Let me pay the drinks.」話剛說完，一旁的Mary湊過來，促狹地笑說：「嘿！努力工作的是『我們』，不是『飲料』耶，要給錢也別搞錯對象了。」

有時候，漏了一個小小的介系詞，語意就會差很大。pay the drinks少了一個介系詞for，意思就不是「付錢買飲料」，而是「付錢給飲料」了，「飲料」本身好像變成了收錢的對象。

例：如果你付汽水的錢，我就買巧克力棒。

（X）If you pay the sodas, I’ll buy the chocolate bars.

（O）If you pay for the sodas, I’ll buy the chocolate bars.

少了介系詞for，句意就變成「把錢付給汽水」，汽水好像變成一個人似的來收錢，當然不合理。

pay（付款）這個字其實句型很簡單，若是要表示從某人那裡花了多少錢買下某件東西，句型是「pay＋人＋$＋for＋物」。例：I paid him NT$250 for the book.（我付給他250元買下這本書。）

另一個容易出錯的地方，是把for誤用成on。如果介系詞是用on，動詞應該改為spend。例：I spent NT$250 on the book.（我花了250元買這本書。）

在付錢購物之際，我們常常會做的事是議價。以下這兩句有關議價的句子都很常見，卻也很容易出錯：

這件夾克賣得太貴了。

（X）The price of this jacket is too expensive.

（O）The price of this jacket is too high.

我們口語上常說某某東西的價格很貴或便宜，英文句子中若以price當主詞時，必須要用high、low來代替expensive、cheap。

你們不應該提高這項產品的價格。

（X）You should not rise the price of this product.

（O）You should not raise the price of this product.

rise和raise由於字義和拼法都相近，常讓人混淆，最簡單的區別法是：rise是不及物動詞、raise則是及物動詞。當price變成句子的主詞，動詞就可以用rise。例：The price of this product is going to rise.（這項產品即將漲價。）

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航