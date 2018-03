「Let me pay the drinks」不是付錢「買」飲料，而是付錢「給」飲料

週五的下午茶時間,Bill想到大夥兒最近為了自己提出來的專案加了很多班,想要趁機表示一下感謝,便站起來宣布:「Thank you for all your hard work. Let me pay the drinks.」話剛說完,一旁的Mary湊過來,促狹地笑說:「嘿!努力工作的是『我們』,不是『飲料』耶,要給錢也別搞錯對象了。」

有時候,漏了一個小小的介系詞,語意就會差很大。pay the drinks少了一個介系詞for,意思就不是「付錢買飲料」,而是「付錢給飲料」了,「飲料」本身好像變成了收錢的對象。

例:如果你付汽水的錢,我就買巧克力棒。

(X)If you pay the sodas, I’ll buy the chocolate bars.

(O)If you pay for the sodas, I’ll buy the chocolate bars.

少了介系詞for,句意就變成「把錢付給汽水」,汽水好像變成一個人似的來收錢,當然不合理。

pay(付款)這個字其實句型很簡單,若是要表示從某人那裡花了多少錢買下某件東西,句型是「pay+人+$+for+物」。例:I paid him NT$250 for the book.(我付給他250元買下這本書。)

另一個容易出錯的地方,是把for誤用成on。如果介系詞是用on,動詞應該改為spend。例:I spent NT$250 on the book.(我花了250元買這本書。)

在付錢購物之際,我們常常會做的事是議價。以下這兩句有關議價的句子都很常見,卻也很容易出錯:

這件夾克賣得太貴了。

(X)The price of this jacket is too expensive.

(O)The price of this jacket is too high.

我們口語上常說某某東西的價格很貴或便宜,英文句子中若以price當主詞時,必須要用high、low來代替expensive、cheap。

你們不應該提高這項產品的價格。

(X)You should not rise the price of this product.

(O)You should not raise the price of this product.

rise和raise由於字義和拼法都相近,常讓人混淆,最簡單的區別法是:rise是不及物動詞、raise則是及物動詞。當price變成句子的主詞,動詞就可以用rise。例:The price of this product is going to rise.(這項產品即將漲價。)

