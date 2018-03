飲食習慣會養成「胖菌」嗎？腸道菌決定你是胖子還是瘦子

文:張越評

你知道嗎?人體中有約1公斤多的細菌正在腸道裡與宿主共存著,隨著年紀、飲食習慣、代謝、地域、服用抗生素及壓力等多項因素影響,這些菌種也會跟著宿主共同演化,左右著我們的免疫力、癌症與精神及神經退化等疾病,甚至還決定了我們每個人的「身材」。

針對腸內細菌與肥胖之間的相關性,2013年8月期《Nature(自然)》雜誌「The gut microbiota and obesity: from correlation to causality(腸道菌相與肥胖的相關性到因果關係)」一文,已將此領域相關的研究結果做出一篇統整性的論述。

首先,研究將剖腹產的小鼠養在無菌的環境之中,一旦灌入腸內菌之後,小鼠體重就增加了60%、對胰島素的敏感程度也有所下降,研究再進一步將無菌鼠分別種入胖或瘦鼠的腸內菌,最後被種入「胖鼠菌」的小鼠,脂肪增加果真比種入「瘦鼠菌」的小鼠還要多。

接下來,研究希望再往前探究是「胖子的飲食習慣」養成了「胖菌」,還是「基因」在作祟,答案是兩者都有份,2016年11月《Nature Microbiology》指出目前已知高脂飼料會造成腸道菌相失衡、引起慢性發炎與肥胖,另外也發現抑制「雙特異性去磷酸酶dusp6基因」表現後的小鼠,不僅吃高脂食品不會變胖,連腸內菌相都能保持恆定,甚至把糞菌移至一般野鼠也能趨緩一般野鼠體重的增加。

研究團隊目前也已提出美國暫時性專利申請,以期未來能夠透過調控雙特異性去磷酸酶dusp6基因的表現,來維持穩定的腸道菌叢,以進一步幫助治療肥胖與相關的代謝疾病,研究人員也已掌握培養具抑制肥胖效果腸道菌種的方法,並正篩選菌株中,預計在1~2年內可以完成效果驗證。

腸道菌叢是體重增加或是減少的關鍵之一,一如開頭所說,如果偏食而打亂了腸道菌相平衡,就可能因此加劇影響體重,2013年8月《Nature(自然)》雜誌「Dietary intervention impact on gut microbial gene richness.」一文,便以49位體重過重或肥胖的人為對象,給予低脂、低熱量並富含蛋白質與纖維的飲食,結果發現這樣的飲食確實能改變這群人們的腸道細菌組成。

儘管現在研究規模都相對較小,但它們確實告訴我們一種可能性:藉由飲食的管理能改善腸道菌叢的豐富度,並降低體重,現在就已經很想立刻吃到瘦子菌的大家,請再多忍耐,在科學家們努力研究的這些年,不如就從攝取到衛福部建議每日攝取膳食纖維量25~35克的標準開始做起吧,以全穀物代替精緻澱粉、蔬果579:小孩每日5份、女生7份、男生9份!

