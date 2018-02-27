看著他像嬰兒一樣放聲大哭，我不禁再度心想：「珠峰真可怕啊！」

作者：南谷真鈴

C2營地—撤退率50％，嚴峻的登山行動

登珠峰不能從基地出發之後，就依序前往C1（營地1）、C2、C3一直往上衝。

從基地抵達C1之後，必須再回到基地。從基地前往C1、C2之後，又要再回到基地。像這樣重複好幾次回到基地的過程，出發之後又回到起點。只有登頂那天，才會從C4直接攻頂。藉由數次往返基地，讓身體習慣這驚人的高海拔。

珠峰山頂的海拔為八八四八公尺，東京的平均海拔為四一．三公尺，而飛機飛行的區間距離地面一萬公尺高，從這樣來看，珠峰離天空比地面更近。如果在平地的人，突然以氣球或其他方式被帶到珠峰山頂，應該會出人命吧。

在登山時送命的原因，不只有墜落、雪崩或遇難，高原反應也會帶來很大的風險。程度較輕的高原反應，就是經常聽到的「高山症」，會出現嘔吐或頭暈等症狀，嚴重的話會有腦部腫脹、肺部積水甚至死亡的情形。而且登山不能一直不動，要在令人痛苦的稀薄空氣中，背著重物攀登懸崖峭壁，無論怎麼準備都準備不完。為此，必須來回基地數次，最後登頂時等於已經攀登珠峰好幾次了，所以才會需要六十天這麼長的時間。

再加上珠峰的基地到C1之間有冰瀑這種冰河形成的難關，因為經常崩塌，所以發生死亡事故也不稀奇。我們三度往返冰瀑，接著在C1到C3之間適應高海拔，都完成之後才終於開始最後的適應環節。

首先，要從基地一口氣登到C2。這樣寫看起來好像沒什麼，但是跳過一個營地，其實難度很高。就算你中途覺得「我不行了」，營地與營地之間也沒有可以停留的地方，只能一鼓作氣地走完。

從海拔五三○○公尺的基地，一口氣前進到海拔六五○○公尺的C2營地，快速前進也要花六個小時。雖說海拔只增加一千公尺，以距離來看，有時可能是三公里，但有時甚至長達十公里。為了避開難關，尋找可以踩穩的地方，登山本來就會成之字形前進，所以直線距離一公里的地方，要走三公里才能到並不稀奇。

除此之外，天氣的影響也很大，為避開颳強風、有崩塌危險的地方，距離又會改變。我必須慎重地踏出每一步。

就算大家的目標都是登珠峰，不過還是會有將近半數的人在途中放棄。真的很想登頂，歷經重重準備，最後還是必須放棄，珠峰就是這樣一座遙不可及的高山。

「如果這麼辛苦的話，那就算了。」有人這麼說。

「我想回到家人身邊，享用美食。」有人因為這樣放棄。

有很多人因為精神狀況嚴重不佳而脫隊，也有很多人因為體力不支而放棄。我們的隊伍在這個時間點，也已經有兩位隊友脫隊了。

抵達C2營地時，隊伍分成兩隊行動。雖然最後全員都必須回到基地，不過身體狀況不佳的法蒂瑪等數名隊友已經先回基地；而我和其他尚有體力的數名隊友，則先到海拔七三○○公尺處搭設C3營地後，再回到基地。

Photo Credit：時報出版 前往珠峰

C3營地—令人心碎的事件

我從小就認真學習游泳，一直都保持良好的運動習慣，而且自從決定以登珠峰為目標之後，也持續進行非常嚴格扎實的訓練，所以自認算是體力很好的人。

現在指導我體能訓練的教練，至今培育出許多獲得金牌的柔道選手，就連她都說：「真鈴擁有令人無法置信的強健體魄呢！」

此時，我已經停止腹瀉，所以開始大量進食補充熱量，振奮精神朝C3營地前進。抵達海拔七三○○公尺左右的高度時，發現已經有很多隊伍在此安營紮寨，但我們沒有停下腳步，一直走到海拔七五○○公尺左右才搭建C3營地。也就是說，我們將在只有一隊人馬的空曠營地中度過一晚。

極度稀薄的空氣與滲入骨髓般的寒意。

因為呼吸困難導致我難以入眠，我的營友法蒂瑪先行下山這件事，也讓我感到害怕，實在無法熟睡。

我想就是因為這樣，才讓我發現到營帳內的不對勁。

半夜，一名雪巴人潛入我的營帳。那名男子已經半裸著身體，雙手攀上睡袋，意圖偷襲我。

當時我心想，如果這是一場惡夢就好了。我努力發出聲音想向外求援，但不知道是不是大家都睡死了，沒有任何人聽到我的聲音。

雖然害怕這名男子對我意圖不軌，但若貿然衝出營帳，很有可能會摔下山致死。我想抵抗，但是稀薄的空氣導致身體完全無法按照自己的想法移動。

儘管如此，我還是用盡所有意志力與體力把對方擊退，好不容易才把他趕出營帳。平日嚴格的體能訓練，在這個時候派上用場。

對攀登珠峰的人而言，習慣在高原活動，能夠幫忙搬運食物與氧氣瓶的雪巴人是不可或缺的存在。也就是說，雪巴人必須是能夠託付性命、值得信賴的人才對，沒想到對方竟然暗地裡謀劃著這種令人難以想像的事……

我因為打擊過大，完全睡不著覺，隔天早上也走不出營帳。領隊似乎因此發現事有蹊蹺。

回到基地後，領隊詢問這名雪巴人事情的經過，他卻卑劣地撒了彌天大謊。

「應該是因為海拔太高出現幻覺了吧！我只是想幫助她而已。」

我覺得非常受傷。也覺得非常失望。

「為什麼他可以如此輕忽一個人的感覺呢？這個人難道不知道我也是活生生、有血有肉的人嗎？」

我看著這名完全不認為自己有錯的雪巴人，心想：「這個人該不會理所當然地，用同樣的方式對待尼泊爾的女孩吧？」原來這個世界上，有上次在貢嘎山送我瑪瑙項鍊的雪巴人，但也有這種可怕的人。對我而言，真的是莫大打擊。

雖然這名雪巴人立刻被解雇，但我內心的傷痛不可能因此痊癒。悲傷、痛苦，卻又無法對他人訴說，我只能一個人承受這些難過的情緒。

整個世界就像是要對我落井下石一樣，領隊又告訴我：

「因為那件事，所有雪巴人都說不想再幫妳了，如此一來，恐怕很難登頂。」

當時，我真的啞口無言。領隊是那種只會闡述事實，並且冷靜提議：「不如我們這樣做……」的人，然而，在這種狀況下我真的覺得他太過分了。

我明明沒有做錯任何事，為什麼非要遭受這種令人心碎的對待呢？我要為了這種事而放棄登頂珠峰嗎？

「如果妳真的想登頂，就只能靠自己了。」領隊以平淡的語氣告訴我這番話的時候，我邊聽邊在心裡想著：「等著瞧，我絕對要成功登頂！」

我在基地與法蒂瑪重逢，她因為高原反應而心跳減緩，雖然很遺憾但也只能決定撤退。

大家一起吃飯的時候，有一位六十五歲的男性，本來以為他只是咳了一聲，沒想到卻咳出滿桌的血，隨後馬上就被直升機運下山。

如此一來，登山隊只剩下九個人，氣氛凝重不已。

Photo Credit：時報出版 從山頂拍攝的珠峰倒影

即使如此也不能放棄的理由

五月十五日，天氣終於轉晴，我們在早上三點從基地出發，經過冰瀑，一鼓作氣登上C2營地。

接下來終於要邁向登頂之路了。此時，好不容易才找到另一位雪巴人來幫忙，我努力吃下能量棒並大量飲水，隨時準備出發。雖然氣候嚴寒，但登山必須持續使用全身肌肉，所以補充水分非常重要，不只為了防止脫水引起的中暑或肌肉痙攣，也為了保持體能與耐力，飲水都是不可或缺的一環。

十六日那天我們順利抵達C3營地，在營地度過一晚，不過由於天氣變差，十七日仍然在C3營地等待出發時機。

登山要看老天爺的臉色，無法依照預定日期登山這種小事可以說非常理所當然。那天的天氣差到完全無法往C4前進。

當大家正在討論：「可能要在C3營地住兩晚了吧！」團隊經理人就決定整隊人馬都必須返回C2。他對大家說明，我們位處比一般C3區域還高的位置，隨時有被捲入雪崩的危險。

團隊經理人不同於一起登山的領隊，經理人就像是整合公司派遣過來的司令官一樣。

我們的團隊經理人原本是排球教練，曾幫助美國隊數度獲得奧運金牌。他擁有卓越的領導能力，從頭到尾只顯露自己的專業精神，很少讓人看到他私底下的一面。他的確非常專注於自己的工作，在營地的時候會一直待在可以收到氣象以及各種資訊的帳篷裡，登山者在登山時，他也完全不睡覺，隨時準備出動。

「明明只差一步了，卻怎麼樣也無法靠近珠峰。」

雖然這種心情很煎熬，但專家中的專家已經下決定，我們只能遵照經理人的指示。

整隊人馬再度回到C2營地等待攻頂時機。

「各位，真的很抱歉，我已經不行了。」

在C2營地等待登頂時，一位美國男人說完這句話就趴在餐桌上嚎啕大哭。身高二公尺的他，是個充滿自信的帥哥，態度也很傲慢。感覺他如果是國高中生，應該會去霸凌別人。

他曾經發下豪語：「我已經是第三次挑戰珠峰了，這次一定會成功！」而且出發前公司的同事還幫他舉辦了盛大的宴會。

這樣的人卻得了傳染病，不只咳嗽還全身疼痛、無法入眠，無論登山或走路都很痛苦，最後終於開口說：「我已經不行了。」

看著他像嬰兒一樣放聲大哭，一直說：「好不容易才走到這裡，真是不甘心！」我不禁再度心想：「珠峰真可怕啊！」

大家都抱著「一定要登頂珠峰！」的決心來到這座山。沒有任何人被逼著登珠峰，每個人都是依照自己的期望，利用自己的時間、金錢，借助眾人的力量，把自己推入這嚴苛的環境之中。

如果這些痛苦都是自找的，那就只能相信自己繼續前行。我們唯一需要的就是鬥志、忍耐和克服困難的力量。還有「要做就趁現在！」的毅力。無論發生任何事，都不放棄登頂的理由，只存在自己心中。

書籍介紹

《成為更強大的自己：20歲少女完全制霸世界七頂峰、南北極點》，時報文化出版

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作者：南谷真鈴

譯者：涂紋凰

成長，需要一場冒險！每天跑10公里，深蹲300下，為了實踐夢想絕不能對自己手下留情！若想要成為一棵盤根錯節的大樹，就必須大量吸取營養，對我來說，冒險就是汲取養分的一種手段。

標高8,848，氧氣濃度只有平地3分之1的珠穆朗瑪峰，是藏人的大地之母，也是嚴酷的死亡之境。我相信，只要登上這座山，就能找到自己存在的意義。不論是在珠峰遭遇襲擊、在德納利山困於暴風雨，或是背負60公斤以上的沉重裝備於冰天雪地中咬牙前進……

每次超越極限就會成長，並且湧現超越下一個極限的力量。透過這些冒險，我看見、學習並吸收好多事物。Seven Summits，是我送給自己的成年禮，這一場場的冒險，都是為了成為更強大的南谷真鈴。

關於本書──這本書是20歲完成大滿貫的探險家──南谷真鈴的生命分享。書中寫下她以山林為師的成長過程，以及挑戰七頂峰並抵達南極點的冒險故事。透過閱讀，你可以看到自然的浩瀚，人類的渺小，以及作者充滿熱忱的生命態度。登山是一種傾盡所有，將人類的力量推向極限的挑戰，除了體能，心靈也會隨之擴展。作者以自己為例，將自己突破極限的經驗分享給大家：只要有熱情和行動力，就能實現夢想！

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航