如何從醞釀到行動？「概念思考」就好比持續嘗試完成拼圖

文：嘉比・克呂克–托佛羅（Gaby Crucq-Toffolo）、桑妮・克尼特爾（Sanne Knitel）

概念思考＝發展＋架構＋以有意義的創意內容及設計啟動象徵價值

如何從醞釀到行動？

概念思考具反覆性，因此是動態的。各階段相互重疊，而且你需要持續確認整張拼圖是否仍具意義，畢竟，精準地完成拼圖才是重點！讓每一塊拼圖都完美地嵌入整體之中，就能創造意義。概念思考是一種持續嘗試完成拼圖的思考方式，你必須找出三個階段裡不變的組合。如果在某個階段中有某個部分發生變化，對其他階段也會造成影響。此外，在做出新選擇時，你必須將先前的階段納入考量。在第二章中，我們提到概念必由三個階段組成——醞釀、覺醒及行動。一個概念的三個階段是彼此相連、互相需要的，它們在中央地帶相遇，也在此產生意義。缺少醞釀概念及覺醒概念，行動概念便等同沒有身體。在開始發展第一階段，也就是醞釀概念前，你就必須知道你的起點是什麼。你必須了解概念位於階梯圖的哪個位置，以及驅動過程的原動力是什麼。

從圖3.1可以看出，醞釀、覺醒及行動概念如何相互連結。連結它們的媒介就是內容和設計——三者相互結合，便能創造出意義。在下一節中，將做進一步的解釋。雖然概念思考的性質是動態性的，但它總是以你在脈絡中所看見，並體驗到的某個事物為起點。你受疑問、機會、可能性、改變、發展或難題所啟動。在此，我們的脈絡是組織、消費者或環境。啟動的那一刻會造成概念中的某個階段失衡，而概念思考的過程就從啟動時開始。

Photo Credit: 本事出版

你在脈絡中注意到某個東西，為了消費者或環境，或兩者的結合，受一個疑問／機會／可能性／難題或組織內的情境所啟動。你必須決定這個「啟動」是在概念思考三階段中的哪個階段發生，以及情境屬於階梯圖中的哪個位置。為了有效回答這個問題，你必須檢查是否已經有個位處更高的概念。如果組織已經擁有概念，表示你將從既有願景和更高概念中，發展新位置的概念。如果組織還沒有更高概念，你就必須從頭到尾創造一切。為了達成這個目標，你必須縮小和放大，這通常代表你將迅速發展出醞釀概念。接下來我們舉幾個例子，解釋放大和縮小的原則。

五年前，馬丁・布蘭克斯坦（Marten Blankesteijn）站在超市的雜誌架前，猶豫該買哪一本雜誌。每一本都有些吸引他的內容，這成為他進一步迎接挑戰的觸動點。他在周遭的環境裡看到了某個東西，而身為消費者的他能確定，沒有一本雜誌蒐羅所有他想獲得的資訊。此時，尚未有在階梯圖中位居高位或低位的概念產生，於是他以這個觸動點為起點，發展出Blendle這個新概念。經過進一步分析及研究，一個醞釀概念終於從所有的可能性中脫穎而出——以不同的方式販賣付費報導。這個概念造福了沒有訂閱需求，不想浪費大量紙張，但同時珍視好文章，並願意付費閱讀的讀者。此外，付費方式還增加一個友善的選項，若閱讀完後不滿意，可以退費。這個概念形塑出一種商業模式，將之命名為Blendle後，覺醒概念便大功告成。雖然行動概念主要是為Blendle開發應用程式，但這個構想發展出多重的傳達媒介。

2013年，在提出「精於心，簡於形」（Sense and Simplicity）這句口號的九年後，飛利浦推出一句新口號，而他們的覺醒概念也隨之改變。飛利浦期望能跟上消費者需求的腳步，並擁抱環境的變化。他們注意到創新必須對改善大眾生活做出更多貢獻，而從科技創新的觀點推出新產品，已無法完全回應此一需求，因此他們需要新的定位。有鑑於此，他們在2013年喊出「飛利浦，創新為你」（Philips, innovation and you）。品牌重塑也需要一個新的商標設計，新商標必須適合數位運用，但依然沿用知名的盾牌符號，以吻合飛利浦的願景及品牌概念。飛利浦相信生活永遠有進步的空間，因此在覺醒概念上的調整必須與飛利浦的醞釀概念一致。最後，三個階段都需要重新定位。

在某些情境中，你會以脈絡檢視某個可以讓你立刻在行動概念中執行的事物，1.3.3節中提到的迪士尼魔法手環就屬於這類例子。智慧型手機日新月異的發展，主要是受生活科技所驅策。我們戴在身上的應用程式只會愈來愈多——佩戴裝置已然成為我們最親密的「觸動點」，逐漸為我們敲開數位的世界大門。個人行為決定什麼樣的訊息將被呈現。持續不斷的資料對話，回應了消費者在消費旅程中增加某些事物的需求，同時增加了消費價值。迪士尼沒有錯過這個發展，魔法手環就是他們對此的回應。遊客可以利用手環使用遊樂園內的所有服務，是一種以企業形象及實際使用為基礎的嶄新支付模式。遊客也可以增加新的選項，諸如健康行為獎勵等，例如，某家餐廳為計步紀錄較高的顧客提供折扣等。不過，你只能提供與消費者當下的需求有關的服務，在這類情境中，啟動點出現在迪士尼的行動概念裡，魔法手環的應用因此必須和迪士尼的醞釀概念一致。安全是迪士尼最重要，甚至可能是最優先、最核心的價值之一，而魔法手環與此完全一致。這個支付方式讓訪客不必攜帶現金或信用卡，給予安全和自由的感覺，得以更盡興地享受迪士尼所提供的一切服務。

以上三個例子呈現脈絡中的哪一種啟動點，決定概念在哪個階段失去均衡。同時，你也能看到總會繞回到醞釀概念。這並不令人驚訝，尤其當你發現啟動點源自脈絡，而同一個脈絡又構成醞釀概念發展的基礎。結論是，首要之務是確認你在哪個階段，以及這階段位於階梯圖中的哪個位置，以確保監控概念是否仍維持一貫性。根據在圖中的位置，你以醞釀概念為基礎採取行動，這在概念發展過程中非常重要。你的醞釀概念是否仍與你的分析及啟動點一致？答案若是否定的，就該再次檢視你的醞釀概念。答案若是肯定的，那麼你就該再次縮小，並採取下一個步驟—覺醒概念。進一步的設計到這裡有了一個起點，每個階段因此不斷在縮小、放大。如果你將概念化為行動，將需要再次審慎檢視它是否符合醞釀概念。放大與縮小極為重要，因此必須不斷往返於兩者之間。可以說，醞釀概念是其他兩個階段的條件。

我們創業的基礎，就是對匱乏的焦慮。在一個星期裡，你細心打點自己的衣著，但一旦跨上自行車，你就會穿上嚇人的自行車服，上面印有附近的水電公司或屠宰場的商標。這讓我們開始思考：「我想穿好看的衣服騎車。」這股熱情，成為我們的起點。——赫爾本・格里森（Gerben Gerritsen），Rapha

脈絡

如前所述，脈絡中的啟動點總能成為概念思考的原動力，因此我們在此簡略檢視「脈絡」這個詞的定義，並闡述本書以哪個角度看待這個詞。我們將脈絡視為某件事物被賦予意義的整體環境，換言之，也就是參考的背景或框架。脈絡為瞬息萬變的世界、消費者及組織提供整體的一致性。身為組織，你必須與消費者建立一對一的關係，因此，對自己的組織，以及組織與消費者身處的瞬息萬變的環境，都必須有所了解。

你在脈絡中看見的改變／機會或原動力，不是來自瞬息萬變的外在世界或組織本身，就是來自消費者。你可以將脈絡中的這些元素（組織、環境分析及消費者），視為影響概念整體的各種力量。前文也提到，若這三股力量中的任何一股出現改變，便需要找出新的結合方式。這三股力量能持續對彼此產生影響，重要的是組織的適應力，以及需要以哪一股力量關注環境及消費者。

環境分析及消費者可以被視為脈絡的外在，組織本身則是內在。外在的影響來自外力，身為組織無法時時直接影響這個部分。至於脈絡的內在，也就是組織本身，則可以被影響，因為它關注的是組織內容。以下就是各個元素的簡單介紹，在醞釀概念的章節中，我們會具體解釋如何形塑這些元素。

組織分析

組織是誰？組織是什麼？組織有什麼任務、願景及核心價值？而這對內、對外要如何執行？你在這些問題中，尋找組織的認同。認同可以用許多方式凸顯出來，例如，組織如何以自己的歷史、文化、核心價值、願景及姿態為自己做定位，非常重要。若是概念尚不存在，必須形塑新創事業的認同；若是已經擁有概念，確保既有的組織認同與既有的概念傳達媒介一致性，就變得很重要。

一個新創業的組織還沒有建立歷史及文化，代表焦點仍著重在創業者的個人價值上，因此，必須找出自己的組織與其他組織有哪些不同。切記要顯得真誠，組織的認同及形象必須盡可能地相符。成敗決定了你將給予利益相關者什麼樣的印象。身為組織必須實踐承諾，滿足利益相關者的期待；而身為概念思考者，這些是你必須注意的重點，因為倘若你的概念與你的組織不相符，將造成組織的信用流失。

如果組織內部出現了改變，導致一個問題或機會浮現，概念思考者會視之為起點。組織內部出現的改變／機會，有可能代表認同與組織／概念品牌的形象並不一致。

消費者分析

消費者關心什麼？他們喜歡什麼，又擔心什麼？身為組織，你希望吸引消費者的注意，確保他們與你的概念產生連結。你渴望了解消費者的心態，以創造出適合他們的事物，關注個別的消費者是很重要的。如今，找出消費者的想法或感受愈來愈困難，而且消費者在不同情境下有不同的需求和情緒。消費者通常無法表明自己的需求，代表你不能僅單純地回應他們所說的話，而是需要一些感受力。你必須具備感受市場的能力，並找出消費者的主觀體驗及感知。消費者渴望的價值，決定了他們的購買行為。

只要開始研究消費者行為，你將很快發現如今的大眾已不再是鐵板一塊。就如同你不再只說：我已婚，是兩個孩子的爸爸。情況不一樣了，你是個烹飪愛好者、畫家、建築師、熱愛路跑，而且是小喜和小樂的爸爸。你珍視快樂與自由，認同最符合你的熱情及價值。前一刻你在一家小酒館用餐，享受陪家人出遊的歡樂時光；下一刻，你和客戶在一家高級的米其林星級餐館用餐。身為消費者，你在不同情境中會有不同身分，並分屬幾個不同的族群。基於這種流動性，要判定一位消費者屬於某個目標族群，並找出他的消費行為模式，是很困難的。

如今，我們不能只將消費者視為購買者，而應將之視為我們期望能建立、維持並深化關係的對象。最需要注意的是人們的需要（demand），以及造成這種需要的需求（need）。為了找到答案，你不該只看消費者的「外在」，也必須看他們的「內在」。這意味著必須將消費者不能說或不想說，但可以從行為中觀察出來的事，也納入考量。因此，你必須懂得對情境與行為做深入觀察。

當你發現消費者的需求出現變化時，概念開始失衡，你便需要採取行動。需求可能由組織內部示意，或者由某位概念思考者發現。重要的是，以消費者的需求，而不是需要，作為你的出發點。需要通常關於產品／服務，重點是你必須自問需要背後隱藏的需求是什麼。消費者的脈絡——住在哪裡，在成長過程中被灌輸什麼樣的價值，國家的文化如何——決定他們如何消費。

發展一個概念時，重要的是清楚了解目標族群，而這很多時候可能是國際性的群眾。在全球化的影響下，邊界變得模糊，消費者有更多機會接觸到他國或其他文化，而這些文化逐漸變成靈感泉源，足以改變消費者的需求。畢竟身為消費者時，我們會被其他文化的許多層面所吸引，因此在發展概念時，也必須將這一點納入考量。

環境分析

隨著世界變化愈來愈快，我們居住環境的外觀也不斷在改變。我們知道一切都會改變，沒有任何事物是永恆的，這些改變也造成我們對社會態度的改變。反之，態度的改變影響我們所做的選擇。我們是否認為某個概念吸引人？我們是否希望某個產品消失？觀察潮流是環境分析很重要的一部分，一個清晰的願景應該以社會上所發生的事為基礎，必須時時關注風向。你可以將潮流視為心理或行為的改變，一個波浪形的運動或一條起伏的發展曲線。消費者的價值觀不斷變化，而你可藉由賦予概念意義做出因應。潮流可被視為等待因應的機會，潮流研究則可讓你即時且深入地洞察市場。潮流可能分屬幾種層級—市場層級（也就是「微潮流」，micro trends）、消費者層級和社會層級。其中，消費者層級的潮流是你發展概念的基礎，屬於中長期的潮流，關注的是消費者的期望、需求和慾望，最可能被歸入消費者分析的範疇。因此，產品已不再是唯一重點，消費者的期望、需求和慾望也應被納入考量。

這種潮流聚焦於認知的改變。除了這些潮流之外，還有許多持續性發展可能影響或無法影響你的概念，因此你可能或不能做出回應。有些發展身為概念發展者的你無法影響，但也有些發展可能啟發你回頭驗證自己的概念，例如，科技、社會及生態的發展。競爭者也落入環境分析的範疇，因此時時留意周遭，時時留意市場變化，並且讓自己的組織保持搶眼。環境分析集中關注微潮流及短期潮流，這些潮流主要影響的是行動概念，並在產品／服務的層級造成調整或附加的變化。

書籍介紹

本文摘錄自《概念思考模式：從醞釀概念到有意義的消費行動》，本事出版

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作者：嘉比・克呂克–托佛羅（Gaby Crucq-Toffolo）、桑妮・克尼特爾（Sanne Knitel）

譯者：劉名揚

在談「創意」、「概念」時，我們常常會說「跳脫思考框架」或「走出舒適圈」，這似乎意味著真正的創新來自於平常之外的地方。來自荷蘭方提斯學創意產業學院的課程，要告訴你：概念與設計是人類自然行為的一部分，也是每個人都能做到的事。

本書帶我們認識概念思考的發展過程：

（一）首先，你需要先形成「願景」。願景是一種態度。例如：

樂高相信玩具應該刺激想像；讓你專注於自力創造出某種東西。 谷歌相信全世界的資訊都該被組織整理，以供每個人自由取用。 FREITAG相信物品及原料都該有第二人生。「我們相信萬物的來生。」 Patagonia相信大家應該製造對環境無害、以商業啓發人心、並在環保危機中執行解決方案的最佳產品。

（二）其次，你需要發想概念，以啟發或刺激消費者。概念思考，分成三階段：

醞釀概念——以創意、內容與設計為核心，聚焦在象徵價值及願景的發展。 覺醒概念——在這個階段，概念和語言（文字、圖像）做連結，被賦予更多意義。 行動概念——運用各種材質，將具有意義的內容，以現實或虛擬的形式表現出來。

好的概念，能夠改寫舊的觀念，創造新的意義，並且能讓消費者獲得更好的體驗，這樣的概念稱為「強力概念」。強力概念有八條法則，當你的概念越符合這八項，你所創造的概念就越強烈，越能為人所知。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航