別當速度和效率的受害者，用充滿正念的變動放慢步調

文：唐納德・艾特曼（Donald Altman）

對工作和速度踩煞車

「我感受到一種渴望……對速度的渴望！」——獨行俠和呆頭鵝，《捍衛戰士》（Top Gun）

在現代文化和世界上，我們對速度的渴望是毫無疑問的。速度讓各種事物變得更方便（或者別人是這麼說的），幾乎任何東西都可以在一、兩天內送到家門口。我們保證可以在半小時內拿到披薩；我們透過簡訊和其他溝通形式，即時收到遠距傳來的答覆；以前去銀行辦事或到店內購物等要花數小時，如今在遠距的行動裝置或電腦上按幾個鍵就搞定。就連購物都可以省去費時的現金交易，又少掉了幾秒「被浪費掉」的時間，一切都很美好，是不是？

花更少時間把事情做完，本身並沒有什麼不好，但如果我們透過這所有方便的途徑省去這麼多時間，為什麼還會覺得壓力大得不得了？為什麼我們每天奔跑的速度似乎愈來愈快？那是因為我們利用那些「多出來」的時間做了更多事，試圖把兩輩子的體驗塞進這輩子，試圖擁有滿意的工作，當個用心的父母，愉悅朋友，享受令人興奮的嗜好活動，閱讀喜歡的書，在新開的好吃餐廳用餐，痛快健身，再像瑪莎・史都華那樣開一場成功的派對。結果，我們的生活往往擠到爆，一天當中能夠應付、而且應付得當的事情，就只有那麼多而已。

諷刺的是，我們愈是試圖完成愈多事，就愈沒有時間深度探索。我們工作時一心多用，生產力反而變低。忙碌的生活，沒有為我們留下時間，跟家人朋友在不受干擾的情況下，好好面對面做有意義的溝通。由於幾乎沒時間培養自己的嗜好，我們只好站在旁邊，看別人如何釣魚、騎自行車、烹飪、旅行和享受人生，我們零零星星讀一點書，但沒有時間或專注地把心靜下來，讀書一小時甚至半小時也好。我們不是在深邃神祕的大海中游泳，而是在泳池的淺灘處涉水。

我在最近一次工作坊中，帶領參加者花五分鐘靜坐，之後不只一位參加者表示心靈獲得滋養，但他們也表示，為了活在當下而花五分鐘令他們有罪惡感。他們覺得好像應該做有生產力的事！

速度和多重變動（multiple transition）都是每天的雜物，使我們不停奔跑，感覺自己趕不上愈來愈快的生活步調，速度使瞬間滿足的衝動成為可能，因而改變我們的期待，我把這種現象稱為「拉斯維加斯焦慮」（Las Vegas Nerve），也就是全年無休、「現在就要否則不爽」的焦慮。速度也增加每天必要的變動次數，如果沒有學會控制變動，可能使我們感到疲憊。科技加上速度，把工作一整天變得容易，每天的雜物也變得更多，情緒雜物跟著變成加大號。

腓德烈・泰勒（Frederick Taylor）對今日的人們生活和工作方式影響甚鉅，他在一九一一年寫了一本《科學管理原理》（The Principles of Scientific Management），泰勒為了提高效率和勞工生產力，於是把碼表引進工作場所，一開始人們抗拒像機器般工作而引起暴動，甚至引起國會調查。一百年後，泰勒的想法已經深植美國的職場和美國人的心靈，就連醫療機構花在病人身上的時間也變少。生產力的提升使身體更疲憊，我們變得更快也更有生產力，但付出的代價呢？

為了對快步調生活的影響有更透徹的了解，社會心理學家羅伯特・勒文（Robert Levine）決定測量世界各大城市的生活步調。都市生活如何影響健康？他的研究刊載在《跨文化心理學期刊》（Journal of Cross-Cultural sychology ），內容檢視了三十一個國家的生活速度，這份研究使用兩種方式，來估計每個地方的速度。首先，研究人員計算尖峰時刻，人們步行一個街區要花多久時間，以及計算郵務員要花多久時間來完成一項任務。

勒文的研究顯示，世界各地的城市在速度上有極大的差異，日本榮登速度最快的國家，其次是幾個西歐國家。一般來說，經濟已開發地區、溫度較冷的城市，以及研究人員所謂「個人主義文化」的地方，生活步調通常最快。驚人的在於，在速度較快的城市中，心臟病的致死率顯著較高，吸菸人口也比較多。生活在速度較快地方的人，也比較不願意對陌生人伸出援手。如果住在這樣的城市，你有什麼選擇？

艾倫是速度和效率的受害者，他年僅二十五歲，在倉儲公司工作，薪水相當優渥。他負責駕駛堆高機，把大型貨板運到港口，他和上司相處融洽，不只一次獲得升遷，唯一的問題是速度。艾倫在倉儲中心的工作流程和活動，受到他的脖子上一臺GPS裝置的密切監控，每當他鏟起一臺貨板，裝置就開始計算他花的時間。每一趟從倉庫到港口的路程都受到計時和記錄，最後艾倫因為壓力而崩潰，他睡不著覺，擔心速度和效率不夠而失去競爭優勢。不久之後，他開始在工作時恐慌發作，直到最後無法工作。艾倫請了一個禮拜的假，情況似乎有改善，但所有症狀很快又故態復萌。

艾倫頭一次來看我的時候，表示只想「被修復」。我問了他幾個問題後，了解到他不是公司裡唯一因為被要求提升速度和生產力而受苦的人，只是其他人已經受不了壓力而離職。雖然我們一起努力減少艾倫的焦慮，但他最後終於了解，這份工作對他沒有好處。他可以強迫自己變得更像機器，好適應這種壓力嗎？或許吧。但長此以往，這對他來說會是有利健康、令人滿足且長久的方式嗎？或許不是吧。

用充滿正念的變動放慢步調

關於變動，你需要知道一件事，那就是變動往往提高壓力和焦慮，因為當我們變動時，不確知接下來會發生什麼。並不是變動本身不好，問題出在如何變動，當我們在有意識、完全覺知的情況下變動，或許就不會那麼擔憂和焦慮。此外，變動還包含了一個龐大的社會元素，例如你每天早上離開家時，是從你的基地做出重大的變動，每當我們離開時，最好是採取某種結束但又維持聯繫感的方式。今天早上你如何離開家？你有沒有擁抱你的伴侶和其他家人？你是否告訴他們，在這一天當中會和他們保持聯繫？

如果來找我的個案是一對夫妻，我會請他們說出，希望伴侶做什麼小改變來改善彼此的關係，我強調改變應該是小的、合乎現實而且辦得到的，而他們要求的改變，通常不外是每天一個簡單的變動。一名女士希望伴侶在上床睡覺前給她晚安的親吻，有位男士希望配偶早上起床，抱抱他，對他說：「祝你有美好的一天。」之後他才出門上班。

同樣道理，每當我們進入一個場所，例如我們的家、工作場所或醫師的診間，一定要感覺安全並且被接納。一名男士表示他希望回家時伴侶別再看電視，這樣她就能夠迎接他，跟他聊個五分鐘。還有位女士去上班覺得很不安，因為沒有人跟她打招呼，大家都埋頭在電腦上，於是我們想出一個方法，讓她跟一個熟識的朋友互相問好，這個改變使她有安全感，覺得自己是團隊的一分子。

變動的種類很多。變動發生在從一個地方移動到另一個地方時，也發生在從一項任務轉到另一項任務時，例如從寫電子郵件轉而寫購物清單。前面提到，當我們離開生命中的人們或是回到他們身邊時，就是社會性的變動；變動也可能是情緒性的，可能是我們安全感程度的改變。例如和同事或情人吵架，可能使我們從平靜變成心跳加速，以上所有變動都可能是辛苦的。這些不同的變動中，哪些為你製造最多雜物？當各種變動造成雜物時，你如何反應？

以下是管理變動的四個基本方式。

減少一天當中的總變動次數。刪減你的變動次數，自然會減少你遇到的不確定性和焦慮，這是簡化生活的一種方式。假設你今天的待辦事項包括運動、看醫師、買菜、買衣服、買朋友的結婚禮物、計畫週末晚餐去哪裡吃，和把孩子從學校接回家。不要把這些全都擠在一天完成，而是把兩、三項性質近似的活動湊成一組，隔天再做，如此便能減少情緒雜物。當你減少了一天當中的變動次數，就能舒緩焦慮、讓生活更簡單，因而感到安寧和平靜。 限制一天當中不同專案的數目。花很多時間專注在一個專案上，不要在幾個專案之間來回穿梭。研究指出前者比較有生產力，使你比較容易專注。留一小段時間玩臉書等社交媒體，而不是動不動就上去瀏覽。當你從事一項活動時，心就要在上面，注意別讓自己的注意力從手邊的事情上跑掉，如此你會完成更多事，心理上也比較不會覺得疲憊和茫然。 留意離開和進入時如何變動。當你或另一個人離開時，確保你們之間有結束同時又有連結的感覺，可能是透過碰觸、說話、手勢或微笑。當你或另一個人進來時，確保你做了必要的事，來感覺歡迎、安全和受保護，例如眼神相接，起身歡迎對方，或放下電子裝置。創造一個你選擇的儀式，例如握手或是擁抱。 放慢速度，用心在變動上。不要將變動匆匆帶過，彷彿那只是件麻煩的瑣事。即使飯後收拾餐桌之類平常的事情，都要用好奇和神聖感來對待。在某些靈性傳統中，清掃廁所和刷地板之類最平凡無奇的瑣事，是留給程度最好的修道人，因為他們了解無論從事什麼活動，每一刻都蘊含臨在的種子和禮物。這個觀點被禪宗一句知名的話描述得很貼切：砍柴、燒水。

如果你正走去拿信，何不放慢腳步？你難道不能多等一刻，再去看垃圾郵件和帳單嗎？慢慢走向郵筒。感覺雙腳碰觸地面，留意身體的移動多麼神奇，感覺手指在信箱上，感受自己如何把郵箱的把手往下拉，伸手進去。當你慢慢移動，把郵件攏在手裡時，感受不同信件的質地。抱著驚奇的心，猶如在跳舞般看著信件，因為每一次走去拿信的旅程都不一樣！你會想像個機器人，忙著做一件又一件的事，而錯失這些體驗嗎？

有智慧的變動需要深思熟慮、事前規劃、努力，以及紀律。如果每天渾渾噩噩度日，以為想做什麼都可以，就錯過了在完全覺知下變動的真正自由。蘇菲大師伊納亞特・汗（Inayat Khan）和佛教僧侶阿姜阿默爾（Ajahn Amaro）用自己的方式來實踐：

自由之道

最終並不會到達自由；

那是戒律的道路

最終到達的是解脫。

——伊納特・汗，《蓋昂：未被傳送的音符》（The Gayan: Notes from the Unstruck Music ） 母親不會任由孩子妄為

需要建立一些紀律。

——阿姜阿默爾，《尋找失落的寧靜》（Finding the Missing Peace ）

【生活工具】把當下此刻放在掌心

以下練習是利用反制焦慮來管理變動，這項工具有多重功用，而且可以隨身攜帶。你在變動前後需要放慢腳步，或是覺得心太煩，念頭轉動得太快，想把心帶回當下的時候，都可以使用這個方法。

首先，找個能讓你練習至少五分鐘的安靜地方，當你熟悉如何「把當下此刻放在掌心」，就能縮短程序，只花一分鐘就能辦到。

坐在一張舒適的椅子上，做幾次深呼吸，讓心寧靜下來。雙腳放在地上，感受接觸地面，和地球連結。你甚至可以想一棵喜歡的樹，想像自己就像那棵樹般，和地球連結，根植在地球上。

現在，將雙手舉到心臟的高度，雙掌相對，相距約一呎遠。注意當手臂和雙手保持舉起的狀態時，所產生的張力。

接著，非常緩慢地讓雙手靠近彼此，直到你感受到雙手之間最微小或是最微妙的能量、壓力、熱度或暖意，感受到就停止，或只是留意個片刻。密切觀察這種身體的感受，這種熱度、暖意、能量或壓力持續不停嗎？還是每一刻都在改變？

現在，輕輕讓雙掌靠近，直到指尖最輕、最微弱地碰觸彼此。想像右手指尖的分子和左手指尖的分子在共舞，你甚至可以想想它們正在跳什麼舞，是狐步舞、森巴、探戈、華爾滋，還是吉魯巴。

繼續讓雙掌靠近，直到輕輕觸碰彼此。同時留意手指伸直的樣子，以及雙掌間的熱能。你甚至可以留意手掌位置的微妙改變。

雙掌相觸，暫停片刻感受身體，這是每個人擁有的珍貴禮物。花十秒鐘或更多時間，省思約翰・奧多諾休（John O'Donohue）這位曾經是傳教士的作家所寫的金句：「你的身體，是你在宇宙中唯一的家。」

現在，花一些時間繃緊然後放鬆身體。雙掌繼續碰觸彼此，將手肘高舉到兩旁，並且施以你所能施加最大壓力的一○％，接著，將雙掌互推的力道增加到二○％，感到疼痛就停止，在沒有感到疼痛或不適的情況下，用最大力道互推。

觀察手臂和身體的張力傳遞到多遠的地方。是否延伸到手腕、手肘、肩膀、肩胛骨、後背、胸口？是否感覺掌心逐漸發熱？哪條肌肉是緊繃的？五秒鐘後，放鬆肩膀和手肘，釋放所有張力。感受放鬆身體的緊繃和張力，是多麼美妙的感覺。

最後，用非常緩慢的速度分開雙掌，像花朵在晨光中綻放。感受當熱從掌心散去時的涼意，讓地心引力的重量牽引你的雙手和手臂，讓手像葉子從樹上掉落般，直到雙手垂在膝部或大腿。

吸一口氣，想像空氣像金黃色的光，從頭頂、鼻或嘴進入。讓光填滿身上緊繃的地方或負面情緒。一面吐氣，想像這口氣將所有緊繃或負面情緒帶到大腿上，然後從腳底釋放，回收給大地。

再深吸一口氣，然後吐氣，吐氣時想像所有殘留的壓力被這口氣帶到大腿後進入腳底，被大地回收。你也可以再深呼吸一次，消除更深層的緊繃。

你可以再坐片刻，感謝身體遵守你給的指令，並且傳遞你的意識，好讓你完成人生的目標。多麼了不起啊！

書籍介紹

本文摘錄自《正念情緒療法：放下你的情緒執念，重新啟動你的人生，實現你的內在價值》，如果出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：唐納德・艾特曼（Donald Altman）

譯者：陳正芬

國際正念專家唐納德・艾特曼，整合正念和最先進的神經科學，

告訴大家只要每天花幾分鐘，就能修正自己根深柢固的習性和模式。

正念可以幫助你放下過度思維、分析與批判的心，幫助你觀照造成困擾的情緒、接納自己，理解人生本質，找到自身價值，讓你從被困住的慣性思維中轉移開來。用正念重新啟動你的生活，清理舊的情緒垃圾，幫助你尋得領悟、寧靜和滿足。

【為什麼正念的方法對處理情緒最有用？】

正念可以：

幫助我們專注當下：一份哈佛的研究發現，人在參與當下時最快樂，正念可以讓我們把注意力從過去的創傷或未來的焦慮中轉移，活在當下。

放下執念，培養接納的狀態：生命不可預測，又不停改變，接納能讓我們安然度過生命中的風暴，並打從心底坦然接受周遭發生的事和內心的感受。

確立我們人生的目標：留意做合乎目標的選擇，可以讓我們更用心生活，更重視利他和慈悲，讓每天產生的情緒垃圾減到最低，不會有情緒爛攤子要收拾。

本書特色

每章末附簡單易行的實用正念練習工具，每天只要幾分鐘，就能幫助你清理情緒，從慣性思維中解放。

提供大量的科學舉證，讓你對正念可以有更現代化、更簡單易懂的體會。

結合豐富的個人案例及體會，讓你對如何以正念的方式生活，有更深入、貼近的體悟。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航