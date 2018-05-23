馬來西亞未曾被記錄的新語言Jedek，反映了男女平等、沒有暴力的文化

瑞典隆德大學的研究團隊，於馬來西亞東北部發現一個未曾被記錄的新語言Jedek。原本他們是在調查另一個已為學界所知的語言，但調查中發現有些人所使用的語言不同，深入調查後意外發現了Jedek語的存在。

我初次讀到這個訊息是日本AFP所刊的新聞，當中寫著：「這個語言反映了男女平等、沒有暴力的文化。」

這讓我有些困惑，依照過去部分研究的邏輯，還可以想像，可能這語言關於暴力的詞語很少，或者根本沒有，因此可能可以假定這個文化沒有暴力（妥不妥當會是另一個大問題）。不過「男女平等」是怎麼從語言推出來的呢？沒有陰陽性變化？沒有男女語用上的差異？同一職業不分男女性（如waiter vs. waitress）？這點實在讓我想不透。

幸好該新聞報導算是負責，文中明記著消息來源，我溯及至隆德大學近日發表的新聞稿，發現這實在是個誤會。

新聞稿中描述了Jedek語的發現過程，以及Jedek語的使用者的文化。據當中描述：

使用Jedek語的社群，男女關係比西方國家還要平等。……暴力不受推崇，他們教導孩子不與人競爭。沒有法律，也沒有職業之分，大家都有著採集自給的能力。這些也反映在語言裡，Jedek語固有詞裡沒有「職業」、「法院」，更沒有「借」、「偷」、「買」、「賣」等詞，卻有非常豐富的詞語表達「交換」及「分享」。

所以，「男女關係比西方國家還要平等」，是那些使用這個語言的人所屬文化的描述，而不是從語言推得的結果。新聞稿中所提到語言所「反映」的也不包含「男女平等」和「沒有暴力」，這兩個特質是對於該文化的描述。看來是日文新聞的小小誤譯。究其根柢，日文新聞中混淆了文化觀察與語言記述。

不過，這看似小的問題，其實又牽扯到語言與文化、甚至語言與思考的大哉問。假使一個語言沒有「暴力」，那麼這個語言的使用者就真的不會有暴力嗎？或者如果一個語言沒有「買」或「賣」，那麼這個語言的使用者就不懂這兩個概念了嗎？

隆德大學的新聞稿很小心，文中寫著「Jedek語的『固有詞』裡沒有…」，這可能代表Jedek語當中有外來的借詞，而且這些原本「沒有」的概念被借進這個語言了（否則就可以更大膽的寫「Jedek語沒有…」而不須限定「Jedek語的固有詞沒有…」）。即便這個記述為真，固有詞裡沒有買賣等詞，我們也可能只能說在Jedek語過去尚未有借詞的時候，這個語言的使用者可能沒有買賣的概念。但那不是現在的Jedek語，也不代表Jedek語的人沒有辦法學會「買」「賣」（否則就「借」不進來了）。

之所以這麼強調，是因為當我們回到一些語言比較的脈絡上，仍可以看見許多「因為X語言不如Y語言有Z，所以X語言的使用者無法區分Z」。比較可能貼近真實情況的，可能是X語言的使用者有可能受到語言影響，但恐不代表「沒有能力」區分Z。舉凡時態、舉凡性別皆是。

Jedek語的記述成果發表在近期的學術期刊《Linguistic Typology》中，對於語言記述有興趣的讀者／研究者可參考（當然，論文中並沒有語言與男女平等、暴力的描述，而是中規中矩的以語言學專業從各個層面記述一個語言。這年頭還能發現一個很不一樣的新語言記述，真是讓人興奮）。

Jedek語約有280位使用者，雖然人口少，但據報告顯示語言使用狀況似乎相當良好。這裡有個隆德大學所製作的投影短片，裡面有一些照片和介紹：

至於文中提到「Jedek語使用者的文化，提供我們另一種成為一個『人』的不同方式。而我們卻常被使用主流社會裡的標準來判斷他人。」這部分的論點，我個人極為同意。不過再深究就超出這個部落格的守備範圍了，先就此打住。祝大家狗年新年快樂！

本文經作者授權刊登，原文發表於麻瓜的語言學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航