你也開始集點了嗎？引爆消費革命的「點數經濟」

文：鄭緯筌（臺灣新竹市人，目前定居臺北，擔任專欄作家、企業講師與網路顧問）

We want Prime （membership） to be such a good value, you'd be irresponsible not to be a member. —Jeﬀ Bezos, CEO of Amazon

以下有兩個情境：

每天開始上班之前，我習慣先買杯咖啡提神，買完咖啡，我打開某家便利商店的App，首先映入眼簾的便是日常在這家知名連鎖便利商店的消費累積點數。迅速地盤算一下，便知道自己還需要累積多少點數，才能換到覬覦已久的精美贈品。 坐在前往開會地點的捷運上，我打開LINE，親友們每天互傳的各式貼圖，宛若一場永無停歇的軍備競賽，看到可愛的貼圖，有時忍不住手滑也想買。檢視LINE帳戶中累積的點數，剛好可以折抵消費。太棒了，不用花半毛錢，就能下載一組貼圖啦。

以上勾勒的幾個日常生活的場景，大家是否也相當熟悉呢？如果答案是肯定的話，相信你已經瞭解「點數經濟」的魅力。

客戶忠誠度計劃

根據《哈佛商業評論》的報導，獲取一個新客戶的成本要比把東西賣給現有客戶多出5到25倍。不僅如此，現有客戶遠比新客戶樂於多支出67％的金額進行消費。簡而言之，「客戶忠誠度」計畫是一件做了不會後悔，也的確能夠獲得回報的投資。

有高達82％的美國成年人表示他們忠於品牌，有鑑於此，諸多企業投入大量人力、物力在「客戶忠誠度」計畫上，開始考慮他們在官方網站、社群媒體之外，還必須特別做些什麼，以保持和客戶之間的緊密關係，並確保這群具有貢獻度的客戶可以和自家的商品、服務產生關聯。

超商帶頭推轉換率

點數經濟，便是在這樣的思維下應運而生的產物。以國內三家規模最大的便利商店統一超商、全家和萊爾富為例，他們各自集結旗下數千門市的力量，卯足全力衝刺虛實整合，同時也鼓勵會員開始集點。根據統計，他們每年所締造的點數兌換商機，早已超過一百億元的規模。

全家便利商店商品本部部長黃君毅在接受媒體專訪時透露，他們從2017年4月將點數貼紙轉換為App的會員點數，短短20個月就培養出460萬名會員。會員的貢獻度可想而知，客單價也較平均值高出六成，對營收的貢獻度從15％成長至25％，可說是相當驚人。

統一超商的App下載人次達600萬；OPENPOINT點數除了可在五千多家門市、App兌換商品外，還可進行點數互換、虛擬贈禮和抽獎活動等，自2014年以來會員數每年皆翻倍成長；而萊爾富的會員數也突破百萬大關，其中六成來自於Hi－Life VIP App，這股威力同樣不容小覷。

未來是虛實貨幣

無差別支付的時代，點數經濟逐漸改變我們的消費模式，但其實這些虛擬貨幣其來有自，並非新近的產物，之所以最近受到重視，其實是因為人們生活型態的改變使然。一如國立臺灣大學財金系教授沈中華所言，「未來，可能是虛實貨幣無差別支付的時代。」

HAPPY GO行銷暨業務副總經理李明城曾指出，自2017年以來點數市場的關鍵發展有三大重點：第一個重點是支付工具在臺持續發展，第二個重點是轉點風潮興盛，從銀行、里程累計延燒至通訊平臺，第三個重點則是點數虛實整合，線上兌點風氣熾熱，尤以超商的贈禮最受歡迎。

幕後推手：30－40歲消費族群

再看看點數經濟的幕後推手，則以30和40世代的消費族群為主力。甚至女性還比男性來得多，顯見這些消費族群不但普遍具有大專學歷和高消費能力，也相當嫻熟於科技工具的應用和虛實整合的購物模式。

李明城副總認為，點數經濟之所以可以持續活絡，與民眾消費生活的完美結合是一大關鍵。誠然，虛實之間的融合，帶來的是各種便利的服務。而透過App或行動網頁所記錄的點數消長，則帶動了「隨經濟」（Ubiquinomics）的發展。

所謂的「隨經濟」，係由新任文化大學校長盧希鵬所倡議，意指透過智慧科技的發展，消費者可以很方便地在隨時、隨處都可以輕鬆購物。盧希鵬校長表示，在「隨經濟」的時代，時間將成為新經濟中的有限資源。因此，任何能夠節省時間的構想，都有助於提高附加價值。

販賣體驗、生活升級

你是否也很好奇，同樣是賣咖啡，為何大家就喜歡去星巴克？莫非星巴克的咖啡豆格外高級，抑或烘焙手法特別講究？有些學者、專家開始做研究，並得出以下的推斷：星巴克賣的其實不是咖啡，而是提供高雅空間與時尚氛圍的絕佳體驗。

按照同樣的邏輯，在「隨經濟」時代所引爆的點數經濟，其實是另一種截然不同的生活消費革命──從傳統貼紙進步到虛擬點數，不只是載具的進化，更是客戶忠誠服務的再升級。

點數經濟正夯，你也開始集點了嗎？

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航