令人聞風喪膽的技藝：十五至十七世紀的下毒名人及愛用毒物

作者：席瑞塔．史蒂文斯、安妮．班農

（本書僅提供作家編寫劇情參考，不得用來診斷或治療任何醫療疾病，或進行任何犯罪活動。）

令人聞風喪膽的一門技藝

我最愛老派方法，淺顯易懂的毒藥，吾人皆為血肉之軀。 ——歐里庇得斯（Euripides, 480-406 B.C.）

毒物的最初發現來自嘗試及誤用。在植物界採集食物的過程中，早期人類很快便發現某些植物會致人於死。眾人對這群精通毒物知識的人既敬畏又害怕，他們有些成為地位崇高的部落巫師，有些則被活活燒死。

古埃及、古中國、古印度和古希臘人擅長以毒藥取人性命，這門高超藝術的證據最早見諸於西元前的羅馬編年史，且和貪婪、背叛以及權力爭奪密不可分。為找尋完美的自殺毒物，埃及豔后克麗歐佩特拉（Cleopatra）在囚犯和奴隸身上進行實驗。她對結果始終不滿。雖然天仙子（henbane，學名：Hyoscyamus niger，又名茛菪）或顛茄（belladonna，學名：Atropa belladonna）的作用迅速，卻令人痛不欲生；而提煉出番木鱉鹼（strychnine）的馬錢子（學名：Strychnos nuxvomica）則會引發抽搐，以致死後面容扭曲。她最終選擇任憑毒蛇（一種小型非洲眼鏡蛇）咬自己，其毒液帶來平靜且迅速的死亡。相傳西元前二世紀，希臘國王米特里達梯六世（Mithradates VI）為增強對毒物的免疫力，習慣性地少量服用各種已知毒物。不過，此一說法的真實性備受質疑，因為許多毒物即使劑量再低都能致人於死。

毒物被用在嚴厲的審問中、塗抹在箭頭上，或被文藝復興時代的教皇與君主當作處決工具，這種種經驗知識為現代藥物學奠定基礎。毛地黃（digitalis）、烏巴苷（ouabain）和阿托品（atropine）等藥物的出現，都是源自當初為殺害動物及人類的植物調製科學調查。

十五至十七世紀家喻戶曉的毒物砒霜（〔arsenic〕即砷）是當時許多毒物的基底，像是波吉亞家族常用的坎特雷拉（cantarella），還有梅迪奇家族的凱薩琳（Catherine de Medici）使用的托法娜仙液（aquatoffana，又名拿坡里仙液〔aquetta di Napoli〕）。托法娜仙液混合砒霜和芫菁（〔cantharides，學名：Lytta vesicatoria〕亦即乾燥後的甲蟲「斑蝥」，被當作抗刺激藥物和發皰膏）製成，據稱發明者為義大利伯爵夫人托法娜。只要在水或酒中摻入四至六滴仙液，不出幾個小時便使人魂斷西天。同一時期其他常見毒物在森林和草原皆唾手可得，包括毒芹屬植物、毛地黃屬植物、天仙子，以及杏仁樹的氰化氫。由於毒物無所不在，多數王室都會僱用專人嘗膳。即使如此，他們保護主子的效率實在有待加強。

毒物的關鍵元素

十五世紀的義大利因著一個下毒者王朝——波吉亞家族——而聞名於世。其中最聲名狼籍的，莫過於切薩雷．波吉亞（Cesare Borgia）和他的父親羅德里哥（〔Rodrigo〕後來的教皇亞歷山大六世）。儘管如此，這整個家族都是下毒能手。任何惹惱波吉亞家族的人，多會受邀參加晚宴派對，即使未在晚宴上氣絕，返家後也會重病不起。此時期的食物使用大量香料調味，不太可能察覺出其中是否有不尋常的味道，因此很容易毫不知情便吃下毒物。有時，下毒是為了傳達警告訊息或者移除某個絆腳石；其他時候，下毒純粹是為了實驗新的毒物組合。

梅迪奇家族的凱薩琳是義大利公主，嫁給法蘭西的奧爾良公爵亨利（〔Henry of Orleans〕即後來的國王亨利二世）。凱薩琳結婚時，帶了一整隊侍從前往法蘭西王國，包括香水師和占星師——這兩種職業經常被用來掩護毒物製作。

凱薩琳一到法蘭西之後，神祕的疾病和死亡事件便隨之而來。馳名當時的毒物是砒霜以及另一種凱薩琳最愛的毒物。不久，「義大利人」這個字眼在法國遂成為「投毒者」的同義詞。

法國王儲、亨利的哥哥弗朗索瓦（François）是遭到凱薩琳痛下毒手的首名受害者，他的死促使她的丈夫成為王位繼承人。弗朗索瓦在一場競爭激烈的網球賽後要求喝水，他的義大利人斟酒人旋即奉上，然王儲喝下後頃刻間便過世。斟酒人經嚴刑拷打後招認在水中投毒。下一名受害者是洛林的主教（Cardinal of Lorraine），亦是梅迪奇家族的宿敵。他因為碰觸遭人下毒的錢，導致毒物（很可能是尼古丁，當時歐洲人方在新大陸發現其存在）滲透毛細孔身亡。

凱薩林最喜愛的投毒者是「佛羅倫斯人」芮尼（Rene “the Florentine”），其名號是從自他最初學習投毒技藝的城市而來。據傳，他將一副塗抹蟾蜍毒液的手套賣給政敵納瓦拉的胡安娜（Jeanne of Navarre），並成功殺害對方。這項毒物來自餵食蟾蜍和其他動物砒霜後，在牠們斷氣之際，以蒸餾法粹取其體內所分泌出的汁液；如此一來，毒物不僅含有砒霜，還有腐爛分解作用的副產品硫化氫。

在十七世紀初期，聲名狼藉的投毒者安東尼奧．埃西里（Antonio Exili）遊走於歐洲各國宮廷，從梵蒂岡到瑞典和法國，再到波羅的海等國家。他的服務受到某些人的歡迎，其他人則是聞之色變。埃西里吹噓能夠提供任何形式的死亡，諸如歹戲拖棚、一命嗚呼、痛不欲生或是安然沉睡。法國女巫凱瑟琳．蒙瓦森（Catherine Monvoisin）則是以「勒瓦森」（La Voisin）的稱號而為人所知，她是知名毒殺醜聞的要角之一，此事件致使路易十四（Louis XIV）的政權蒙羞。蟾蜍骨、鼴鼠齒、芫菁、鐵屑、人血和皮屑是勒瓦森調製愛情藥粉的主要材料。勒瓦森的顧客包括蘇瓦松伯爵夫人（comtesse de Soissons）奧林匹亞．曼奇尼（Olympe Mancini），她企圖謀害國王的情婦露易絲．德．拉瓦利埃爾（Louise de La Vallière）；而另一個情婦、蒙提斯斑侯爵夫人（marquise de Montespan）弗朗索瓦玆．阿泰納伊斯（Françoise-Athénaïs）為博取國王青睞而主持惡魔崇拜，也是求助於她的顧客之一。勒瓦森後來遭控使用巫術，被當眾活活燒死。

毒殺醜聞開啟了一場對謀殺嫌犯歇斯底里的追捕，期間有不少地位顯赫的人遭受牽連，且因下毒和巫術被判刑。布林維里爾侯爵夫人（marquise de Brinvilliers）瑪莉瑪德蓮．瑪格莉特．德奧貝（Marie-Madeleine-Marguerite d’Aubray）和她的情人陸軍上尉戈丁．德．聖克魯斯（Godin de Sainte-Croix）聯手陰謀毒殺父親和兄長，以繼承遺產，一六七六年審判後，群情激憤不已。另有謠言指出，德奧貝到醫院探病時曾毒殺窮人。她犯案後逃亡，最終在列日（Liège）落網，並於刑求後認罪，獲判死刑。七月十七日，她在飽受水刑（連續喝下十六品脫的水）折磨後被斬首，屍體綁在立樁上焚燒。

故事光譜另一端的主角是瑞士藥劑師克里斯多福．格拉瑟（Christopher Glaser），他以調製解毒劑而略有名氣。受到眾多王室寵愛的格拉瑟專長為解蟲蛇之毒，解毒劑成份包含鴉片及其他藥物的混合物，能夠緩解中毒症狀。不過功效難以證實，畢竟絕大多數遭下毒者發現事有蹊蹺時都已經太遲了。牛奶是另一種格拉瑟推崇的解毒劑，王室成員因而大量飲用，唯恐有人在他們的食物裡偷偷下毒。

不幸的是，聖克魯斯利用殺人比救人能獲取更多利益這點，引誘格拉瑟加入他惡毒的謀殺事業。東窗事發後，格拉瑟當下便自我了斷。聖克魯斯則是在尋找嗅聞便足以致命的劇毒時身亡。他顯然得償所願，只可惜無法傳承下去。

關於十五至十七世紀的諸多毒物知識失落在歷史中，毒物本身卻依舊存在。

弗里德里希．賽特納（Friedrich Serturner）從鴉片中分離出嗎啡，為毒物研究的非正式開端。至於正式的毒物研究，則始於十九世紀時，克洛德．貝爾納（Claude Bernard）針對箭毒（curare）效果所進行的研究，一種南美洲印第安人塗抹在箭頭上的植物性毒物。

工業革命期間，兩名科學家——馬修．奧菲拉（Matthew J.B. Orfila）及其研究團隊成員弗朗索瓦—文森．拉斯帕伊（Francois-Vincent Raspail）——的發現尤其重要。奧菲拉被視為現代毒理學奠定者，他不但研究毒物，更針對毒物及其作用進行編目。奧菲拉於一八一四年出版《毒理學概論》（Traité des poisons），其後羅伯特．克里斯提森（Robert Christison）於一八二九年出版《毒物概論》（Treatise on Poisons）。

英國化學家詹姆斯．馬許（James Marsh）於一八三六年左右發明一種可檢驗出極少量砒霜的新技術。這項技術極為敏銳，甚至能夠測得十五分之一毫克的最低劑量。他的實驗結果詳細記錄在一八三八年的《愛丁堡哲學期刊》（The Edinburgh Philosophical Journal）中。

一八三九年，已有多次砒霜中毒案作證經驗的奧菲拉博士在舉世聞名的拉法基案中，運用馬許的技術檢驗生物樣本中是否含有砒霜。奧菲拉告訴法官，即使是法庭座椅扶手上的塗料含微量砒霜，也有可能測得出來。其專業證詞迫使拉法基夫人遭到定罪。

拉法基夫人原名瑪莉．卡佩爾（Marie Cappelle），是法國王室的遠親。她和查爾斯．拉法基（Charles LaFarge）婚姻不睦。儘管如此，當她的丈夫於一八三九年病重時，瑪莉仍肩負起照護責任。然而即使有她的悉心照料——或者正因為她的照顧——查爾斯的病情仍每況愈下，最終撒手人寰。一名僕人宣稱曾目睹瑪莉將白色粉末摻進查爾斯的飲品中，瑪莉於是被控謀殺親夫。她堅稱家中的砒霜是老鼠藥，但奧菲拉發現拉法基體內有大量的毒物殘留。瑪莉．拉法基最後被判終身監禁，於一八五二年寫下自己的故事後離世。

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書籍介紹

《犯罪手法系列（2）——毒物研究室：250種具有致命效果的經典毒物、植物、藥物和毒品》，麥田出版

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作者：席瑞塔．史蒂文斯、安妮．班農

譯者：葉品岑

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Photo Credit：麥田出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航