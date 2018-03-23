美洲的假歷史敘事：「種族大屠殺」如何變成「地理大發現」？

文：羅伯特・崔弗斯（Robert Trivers）

假歷史敘事

「假歷史敘事」是我們對彼此撒謊談論我們過去的事，通常目的是自我讚美與自我正當化。特別的不只有我們自己，還包括我們的行為和祖宗的行為。我們不會做出不道德的事，所以對任何人都沒有虧欠。在群體層級上，倘若許多人相信同樣的謊言，假歷史敘事的作用有如自我欺騙。如果絕大多數人都能吸收同樣的假敘事，就有一股強大的力量來達到群體團結。

當然，領導人只要依循相關的假象，編織出命令要大家遵守，便能輕易利用這項資源：日耳曼人長期缺乏正當的生活空間，於是納粹德國說：「日耳曼民族必須有生活空間！」鄰近的國家就要小心了。或者，猶太民族有神聖的權利住在巴勒斯坦地區，因為兩千多年前住在那裡附近的老祖先用這個題材寫了一本書，所以非猶太居民和鄰國就要小心了。

對於當今大家深信不疑的敘事，絕大多數人不會意識到，建構這個敘事需要進行多少欺騙，也不會意識到這些敘事的情感渲染力有多強，或是可能會造成長遠的影響。

歷史研究裡有一項嚴重的矛盾：要帶出歷史的真相，或是用歷史建構出假敘事？如前文所述，我們隨時都在建構假敘事，可能與自己的行為、感情，或大群體有關；為自己所屬的宗教或國族建構假敘事，只不過是將自己會做的事延伸出去而已。

通常每個社會總有少數幾個勇敢的歷史學家，會試著說出過去的真相：日本軍隊在第二次世界大戰時經營龐大的慰安婦體系；美國在韓戰時大舉屠殺韓國人，在越戰時大舉屠殺越南人、柬埔寨人和寮國人；土耳其政府對功成名就的亞美尼亞族群進行種族屠殺；猶太復國主義者打下巴勒斯坦後，種族清洗了大約七十萬名巴勒斯坦人；美國長期對美國原住民進行種族屠殺與謀殺，從建國以來就一直進行，光是一九八○年代就透過代理勢力殺害五十萬人，而且過去一百多年來經常透過軍事行動操控整個新世界的命運。

可是，大多數歷史學家所說的敘事，只是稍稍改變一般流通的自我讚美式敘事，而且上述幾個國家的國民當中，絕大多數人根本沒聽過（或不會相信）我剛剛指出的史實。

有一件事很重要：接收知識的一方越年輕，說出假敘事的壓力就越大。因此，我們會習慣對小孩子說一套故事，將自己的歷史英雄化，把比較客觀的講法留給大學學生。這樣做當然會讓偏誤更強，因為早年學到的觀點影響力特別強，而且不是所有的人都會讀大學，就算讀大學也不一定會學歷史。幸好，孩童似乎會天生抗拒父母和成人胡說八道，所以至少會有一點天生的抵抗和自我提升傾向。即使如此，專業歷史學家會受到強大的壓力，去建構出正面的故事，有一部分就是為了支撐廣泛被傳授的說法。

無庸置疑，大家對這些事情的看法很強烈。對一個人來說可能是假歷史敘事，對另一個人卻可能是深化的個人群體認同；再說，你憑什麼評論我的認同是什麼？許多土耳其人可能會認為，我說出亞美尼亞種族屠殺，是在詆毀他們的國家，但我相信我只是說出真相而已。同理，有些日本人對於日本在第二次世界大戰期間的慰安婦議題，可能也有相同的感受（只是沒有像土耳其人那麼強）。

絕大多數美國人根本不關心美國以前所做的事。我們消滅了美國原住民；那又怎樣？我們不斷入侵墨西哥，搶走他們大半的國土；他們罪有應得。沒錯，我們後來又不斷打仗，多到令人瞠目結舌，有些是自己出戰，有些是透過代理勢力，最近數十年來支持在中美洲、越南、柬埔寨，甚至東帝汶等諸多地方進行種族屠殺，而且在國際上又阻撓介入盧安達種族屠殺的行動；但這他媽的又怎樣？只有愚蠢的左膠才會在意這種小細節。強權國家本來就會做這種事啊，我們不就是最強的強權嗎？

以色列和所有其他國家或群體一樣，有一套自己的假歷史敘事，但以色列的特別重要，因為這套敘事讓本來就困難重重的國際與族群關係變得更嚴重。這套敘事幾乎原封不動地被美國接受，而美國又是世界上最強大的軍事強權。就像老掉牙的笑話一樣：以色列為什麼不變成美國第五一十州？因為這樣他們只會有兩個參議員。各方的情緒同樣非常強烈。

有些人認為，攻訐以色列的行徑（或是背後的敘事）就是反猶太情結。我認為這個看法胡說八道，所以依循我自認最好的以色列（和阿拉伯）歷史學家，以及美國的歷史學家（大多是猶太人），來描述出一套被以色列利用的假歷史敘事，讓以色列打著反恐的名號，實際上卻又以國家力量支持恐怖攻擊，以此為主要武器進行擴張，不斷入侵鄰國來奪取土地和水源，而且美國幾乎一定支持。敘事的內容與現實相反：以色列只想要與阿拉伯鄰國和平共存（早自一九二八年就開始這樣說），但這些鄰國至今依然不斷抗拒和平對話，非要以色列和猶太民族全數滅絕不可。

可是，我們又能怎麼辦？沒錯，大家的情緒很強烈，可是假歷史敘事是在群體層級達到自我欺騙的關鍵，而且就算不會損傷到自己人，也常常對他人造成可怕的傷害。若要討論這個議題，我們必須探討實例，但任何實例都有爭議，會傷及某些人的情感，是否就此打住比較好？我認為，這樣做一點道理都沒有：自我欺騙的理論如果不能應用在真正與人相關的案例上，就幾乎沒有用處。當然，我對這些議題一定會有個人偏誤，而且偏誤的程度一定比（舉例來說）探討自我欺騙的免疫學來得強；但對我來說，我寧願讓人覺得我愚蠢或是自欺欺人，也不願孬種到不表達立場。

本章主要會詳述一些假歷史敘事，使得細節清楚到能讓我們看出以下的事：我們會針對自身的歷史編出什麼樣的謊言，會怎麼建構和維持這些謊言，以及這些謊言有哪些作用。同時，我們也會思索這樣說謊會有什麼代價。套用一句名言，不懂歷史的人必會重蹈歷史之覆轍；或如美國總統杜魯門所說：「太陽底下唯一的新鮮事，就是你不知道的歷史。」

美國的假歷史敘事

簡單來說，美國的假敘事有幾個關鍵事實、合理化手段，以及合理化手段的作用。關鍵的事實是：屠殺一整個族群（或是數個族群）、剝奪他們的權利，才能讓歐洲人（和他們的非洲奴）有空間；不遵守條約也能達到同一個目的。美國原住民後來知道絕對不能和白人簽約，但這時已經太晚了。對白人來說，條約只是暫時的協議，只要毀約能讓他們有優勢，本來就應該撕毀。

哥倫布發現美洲，因而名留青史，他的地位被提升也不讓人意外。首先，美洲根本不是他發現的：他來的時候，這裡已經有超過一億人在等著他，而且先前也有非洲、玻里尼西亞、古代腓尼基地區，甚至其他歐洲國家的人乘船到達美洲。另一方面，哥倫布與其他人不同之處，在於他除了探險之外，也明白計畫要讓當地居民臣服，並剝削他們的財富和勞力。當然，他現在的名聲不是建立在這個之上。

哥倫布在一四九二年的第一次航程只夠讓他到處看看而已，歷史卻是記得這一次。三艘可愛的小船（尼尼亞號〔 Niña 〕、平塔號〔 Pinta 〕、聖瑪莉亞號〔 Santa Maria 〕）象徵一次天真和平的旅程，去「發現」新地方。一四九三年第二次航程時，他準備更充分：總共十七艘船，帶來至少一千兩百人、大砲、十字弓、槍械、騎兵，和被訓練攻擊人的攻擊犬。但是，歷史記憶中卻完全不記得這一次航行：這一次是關鍵，但沒有人提。

他們到到伊斯帕尼奧拉島（Hispaniola，今海地和多明尼加共和國）後，立刻向當地人要求食物、黃金、織好的棉布，和侵犯當地的女人。印第安人被迫採金礦、種植西班牙作物，甚至背負西班牙人到各地；如果犯了一點小錯，懲罰是身體被砍傷，可能會被砍掉耳朵、鼻子，或是雙手。因為找不到黃金，哥倫布開始大規模捉捕和運送印第安人當作奴；他回去西班牙的時候，帶了五百名印第安人（途中將近半數死亡），還在美洲留下五百名奴。他用恐怖凌虐的手法統治當地：新生兒被丟去餵狗，或不顧母親的尖叫當面砸到岩石上；光是伊斯帕尼奧拉島就有兩萬人被殺，日後鄰近的島嶼還有更無數人慘死。在這種恐怖治理下，印第安人常常集體自殺，或是殺害自己的嬰兒。

長話短說，二十五年後，哥倫布和接班人總算掠奪完伊斯帕尼奧拉島，當地人口從五百萬（推測數據）降到不到五萬。北美洲．中美洲和南美洲日後不斷上演同樣的事，差別只有大陸雨林地帶的人不可能全部被殺光，特別是住在雨林深處或山丘上的人很難被發現。美洲人這樣被征服和屠殺，不是因為外來者發明了船，也不是因為他們有進步的航海技術，而是因為他們發明了大型槍砲；槍砲除了能裝在穩固的大船上，還有各種小型槍枝和攻擊性武器輔助。海洋彼岸發明了高科技戰爭，才會有新一波的殖民和種族屠殺。

重點是，我們在事後重塑出「發現美洲」一事，將最初種種殺人、奴役、性剝削、屈辱的醜陋細節最小化，變成單純歌頌地理探險與發現。如此一來，我們否認了土地被占據的動機與現實。好處是自我讚美，以及讓這一類的行為持續；代價需要極長的時間才會彰顯，而且有一部分取決於倖存者的反應。

美洲處處上演大屠殺：一部分是外來的疾病，當地人沒有抵抗力，或是很難抵抗；另一部分是無情濫殺，不論是女人、孩童或老人，各地村落的居民一個接著一個慘死刀劍之下，更被稱為世界上歷時最長的種族屠殺。這種事不只發生在美國（北美印第安人老早就被消滅，少數殘存下來的人被關在「保留區」），中南美洲各地的原住民至今仍然被屠殺。在瓜地馬拉，美國於一九五三年支持當地政變，也重燃屠殺原住民的行動。接下來五十年間，數十萬美洲印第安人死在廣泛的反共戰火中。十六世紀以降由西班牙人進行的大屠殺中，原住民族有些死於外來疾病，有些直接死於大規模的屠殺行動，乃至幾乎被消滅殆盡（僅存原本人數的百分之五）。

日後成為美國的地帶與北美洲其他國家有一個重要的差別：在美國成立之前，這個地帶是肥沃的溫帶土壤，既不像極地那麼寒冷，又沒有熱帶地區的激烈生物競爭（主因是具有威脅的生物體，像是傷害人類或農作物的疾病）。因此，原本的居民被消除後，新來的歐洲工業體系就有絕佳的契機迅速擴張，日漸強大。美國搶走墨西哥一半的領土後，讓可用的地理空間大幅增加。

這一切的根據是什麼？很簡單，是天定命運論（manifest destiny，或譯「昭昭天命」）。這個概念綜合宗教與種族面向：你所做的一切，正好是上帝授命於你的命運。換句話說，「拳頭大就是對的」，只是聽起來比較崇高。這個理由有什麼意義？就是繼續做你正在做的事。今日知識分子如果照這種邏輯，將美國的錯誤行為合理化，會很愛提到「美國優越論」：我們是例外的情況，因此有權利採取合適的做法──不對，是有義務採取合適的做法。我們是聖經中上帝的新選民，超過兩百年以來我們一直這樣看待自己（參見後文「基督教的猶太復國主義」）。

美國人有多少人知道，我們景仰的建國元老曾經明明白白指示，不論是用恐怖攻擊、刻意餓死、誘導酗酒、蓄意感染疾病，甚至是直接屠殺，都要不擇手段除掉（也就是種族屠殺）美國印第安人？

華盛頓總統（在公開征討時的發言）： 立即的目標是將他們的居所完全毀壞消滅，必須毀去他們的農物，並防止他們繼續耕種。

立即的目標是將他們的居所完全毀壞消滅，必須毀去他們的農物，並防止他們繼續耕種。 傑佛遜總統： 我們耗費心神去挽救這個卑賤的種族，讓他們文明化，但他們無預警地離棄我們，行徑極其野蠻，是故理當完全消滅，現在有待我們來決定他們的命運。

我們耗費心神去挽救這個卑賤的種族，讓他們文明化，但他們無預警地離棄我們，行徑極其野蠻，是故理當完全消滅，現在有待我們來決定他們的命運。 傑克森總統 （Andrew Jackson，美國第七任總統） ： 他們缺乏改䓀自身現狀必需的智能、勤奮心、道德感，和向上心。他們身處在另一個更優越的種族之中，又不去理解自己為何低人一等，也不願試圖克制自己的劣處，因此必須屈服在當前環境的力量之下，迅速被消滅。

（Andrew Jackson，美國第七任總統） 他們缺乏改䓀自身現狀必需的智能、勤奮心、道德感，和向上心。他們身處在另一個更優越的種族之中，又不去理解自己為何低人一等，也不願試圖克制自己的劣處，因此必須屈服在當前環境的力量之下，迅速被消滅。 首席大法官馬歇爾 （John Marshall，美國聯邦最高法院第四任首席大法官）：住在這片土地上的印第安部落是野蠻人⋯⋯〔歐洲人〕發現〔美國〕，讓他們有特權透過購地或征戰，滅除印第安人的居住權。

（John Marshall，美國聯邦最高法院第四任首席大法官）：住在這片土地上的印第安部落是野蠻人⋯⋯〔歐洲人〕發現〔美國〕，讓他們有特權透過購地或征戰，滅除印第安人的居住權。 威廉．亨利．哈里森總統 （William Henry Harrison，美國第九任總統，第一位死於任期內的總統）：既然造物主明顯要用這塊土地扶助龐大的人口，成為文明之中心，難道地球上至美的沃土要一直留在原始狀態，讓少數卑賤的野蠻人占據嗎？

（William Henry Harrison，美國第九任總統，第一位死於任期內的總統）：既然造物主明顯要用這塊土地扶助龐大的人口，成為文明之中心，難道地球上至美的沃土要一直留在原始狀態，讓少數卑賤的野蠻人占據嗎？ 老羅斯福總統：追根究柢，正義站在移居者和拓荒者這邊；這片偉大的陸地不可能只留給骯髒的野蠻人當狩獵地

為了自己族群的利益，進行公然的種族歧視、宣稱是神聖的旨意、高倡將整個族群「連根拔除」──大家好像對這些之間的關聯完全沒有自我意識。

相關書摘 ►宗教不只是「自我欺騙的秘方」，也和你的健康息息相關

書籍介紹

本文摘錄自《愚昧者：為什麼我們會自我欺騙？從演化邏輯和心理學透視人類欺騙的科學》，臉譜出版

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作者：羅伯特・崔弗斯（Robert Trivers）

譯者：王年愷, 林志懋

著名演化理論學者崔弗斯在本書中認為，我們常常會先欺騙自己，好讓自己更能欺騙別人。若要騙過別人，我們要隱藏欺騙的意圖和細節，也會選擇性回憶，並採取偏頗的立場。崔弗斯旁徵博引，舉凡免疫學、神經科學、團體動力、父母與子女的關係等，描述欺騙者與被欺騙者之間的競賽，遍及各個層次的低等和高等生物。然而，騙人又騙己的動力也帶有風險，崔弗斯在本書中清楚論證，說明了這個動力自古至今一直有負面影響，不論學術研究、飛航安全、經濟市場或國際關係皆受其害。

書中從演化的邏輯和自然界的欺騙行為開始論述，繼而討論加諸於自己的自我欺騙、家庭、兩性、免疫學和社會心理學，接下來是日常生活中的自我欺騙（包括墜機、假歷史敘事、戰爭、宗教，以及社會科學、經濟學、文化人類學、心理學、精神分析學），最後是讓自己抵抗自我欺騙的一些建議。

人人都能一起建構出自我欺騙的科學。本書是四十年來的研究成果，見證了演化分析用來理解人生謎題的力量。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航