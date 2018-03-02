學會放手而不是握拳，讓你在處理危機的開場就站在制高點

最近社會上發生了不少新聞的事件，其實每一個事件都跟危機處理有一定的關聯，大家都習慣的選邊站，就像超人和蝙蝠俠的戰爭一樣，我們都會慣性的去判斷誰是好人、誰是壞人，這種思維永遠只會造成一個結果，那就是事情永遠不會有解決的一天，反而是雙方陷入更大的爭議罷了。

在新聞事件中我們都可以看到滿滿的情緒，不論是喜、怒、哀、樂都是其中的一環，但很少人會在意處理的結果，所以開始之前，先提醒各位，情緒永遠都是一個煙霧彈，最多就是一個工具，但絕不會解決問題的唯一方法，所以不要被表面的事件所蒙蔽，我們開始今天的主題分享吧！

一、欲先取之，必先予之

很多人在談判桌上都喜歡搶主導權，其實很多教戰守則或書本中教的，老子在道德經中有提到這一句經典名言，意思其實很簡單，意思是「先給後拿」。

問題開始處理的時候，不會有所謂的SOP，有的都會是人的情緒，在不理性的環境中一個不小心，都會有可能激化這種情緒，這不但不利於事情的進展，更有可能會讓自己身陷險境，所以與其握緊雙拳，不如放手靜觀其變，有人會問我上述句子中的「取」字與「予」字是什麼意思，對我來說這兩個字給的都是信任感。

二、最好的防守是「不設防」，拉近距離是第一步

立場不同，所以當然就會有不同的想法與要求，舉一個最簡單的例子，警察在追犯人，都會在後面大喊不要動，但犯人一定是跑給警察追就是這種道理，所以你不用寄望用氣勢或情緒就想要牽著對方走…如果一開始就運用這種策略，稍有不慎就會全盤失敗。

因此我的做法很簡單，第一就是不設防，不是叫大家投降，重點是如果我們想要處理問題，至少要先清楚對方的動機及需求，這才是一個開始，如果在一開始就各說各話，那麼只會讓問題更加的複雜，因此我的做法就是雙手一攤，仔細聆聽對方的需求。

三、最好的攻擊是「找核心」，形成共識是第二步

攻擊永遠不是打對方，攻擊永遠都是針對問題本身，所以在聆聽完對方的內容與需求後，那麼就要形成所謂的共識。

這裡的共識不是說雙方握握手那麼的表面，聆聽永遠都是拉近距離的不二法門，在聽完對方的內容後，我也會請對方聽聽我這裡的內容與想法，通常共識就會在聆聽完後，雙方會有某個程度上的交集，這一點非常的重要，我在處理問題的時候，通常前二個小時都是在做聆聽、筆記、確認這三個基本的動作，而在兩個小時到四個小時的區間，通常問題的共識就會形成。

我要告訴各位的是，處理問題不是在搏版面，重點永遠都在了解精準了解對方需求並找到核心點予以解決，這才是最上乘的做法。

四、最好的結果是解決「對方的問題」，讓對方心服口服是第三步

我在處理問題的時候，一定會把對方放在我的考慮首位。

什麼？一定有人認為我在說幹話，但不好意思，我之所以可以處理那麼多的案子，其中的一個心法就跟這個有關，你如果不跟對方站在同一個立場來審視問題、了解需求的話…請問對方會想要跟你有任何的交流或溝通嗎？在我們這一行有一句行話我跟各位分享：「解決對方的需求，對方就會滿足你的條件」，一直以來我都是用這個方法來處理各式各樣的問題。

各位看看新聞，太多的名嘴、太多的受訪當事人，都是用情緒在營造一個氛圍，以為扮弱勢、正義…就會讓自己穩操勝算，但事後看來，其實充其量只是一個花招，一點用都沒有，這一點各位要非常的注意。

Photo Credit：Depositephotos

學會放手，而不是握拳，這在處理問題的開場上會讓你處在制高點。

我們從很多的人質處理危機、公關危機處理上面都可以看到這個心法，處理問題的本質一開始都是在處理情緒，如果你的放手可以拉近距離進而形成共識解決問題，何樂而不為？與各位分享我的經驗。

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航