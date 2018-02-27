無法停止嘔吐的男人：當位在腸道的「第二大腦」異常時

文：艾莫隆・邁爾醫師（Emeran Mayer, MD）

無法停止嘔吐的男性

我身為腸胃專科醫師，在不算短的行醫生涯中看過許多病患，其中令我記憶最深刻的是一名叫比爾的男病患。二十五歲的比爾跟著他五十二歲的母親來就診，除了腸胃症狀以外，他的健康狀況相當良好。沒想到，他母親率先開口對我說：「我真心希望您能幫助比爾。您是我們最後的希望。我們一點辦法也沒有了。」

過去八年來，比爾因為極難受的胃痛與止不住的嘔吐，在大小急診室裡度過數不清的時間。在情況特別糟糕的時期，他一週要上急診室好幾次。通常急診室的醫師會開止痛劑和鎮靜劑來緩解他的不適，但他們似乎都不清楚他究竟是怎麼了。更慘的是，有些醫師甚至把他上醫院看作是藥物成癮的覓藥行為，因為他們做出的診斷檢測似乎跟他症狀的嚴重性不太相符。

比爾已經看過好幾位腸胃科醫師，他們都為他做了徹底的檢查，但都找不出症狀如此嚴重的原因。持續的疼痛與嘔吐迫使他從大學輟學，搬回老家跟擔心他的父母同住。

比爾的母親在商界工作，比爾過去的醫師無法準確診斷出比爾的病因，讓她感到十分挫折，因此她開始上網尋找答案。「我認為他符合所有週期性嘔吐症（cyclical vomiting syndrome）的症狀。」她告訴我。

身為比爾的醫師，我想親自確認是否屬實。

跟其他腸腦相關疾病一樣，有不少怪異的理論曾被提出來解釋週期性嘔吐症各種獨特的症狀。不過，根據我的團隊與加州大學洛杉磯分校其他研究小組所做的研究，我相信最有可能的理由是，大腦對壓力反應過度，因而引發過於激烈的腸道反應。

週期性嘔吐症病患通常是因為生活事件帶來壓力而引發症狀。許多看似不相關的刺激，包括劇烈運動、經期、去高海拔的地方、較長時間的精神壓力，都可能導致身心不平衡而引發症狀。當大腦感覺到威脅（不見得是有意識的），就會發出訊號給負責協調我們所有重要功能的大腦區域：下視丘，要它準備分泌一種關鍵的壓力荷爾蒙，稱為「促腎上腺皮質激素釋放因子」（Corticotropin-releasing factor，簡稱CRF），其功能就像一個總開關，把大腦（以及身體）轉換成壓力回應模式。這種病患即使CRF系統隨時處於蓄勢待發的狀態，卻可能好幾個月、甚至好幾年完全沒有症狀，但當他們經歷額外的壓力時，就引發了循環的症狀。

當CRF值升高到一定程度，就會把身體所有器官和細胞，包括腸道，轉換成壓力模式。我於加州大學洛杉磯分校的同事依薇特．戴許（Yvette Tache）是研究壓力引發腸腦作用領域的世界級專家，她在一連串的動物實驗中找到許多CRF觸發的身體反應。

大腦中升高的CRF值會提高焦慮感，讓人對各種感覺更加敏銳，包括腸道傳來的訊號——出現在人體的感受就會是嚴重的腹痛。腸道本身也會收縮得更加頻繁，並清除腸道裡的東西，造成腹瀉。胃部蠕動會變慢，甚至翻轉，往上清除它的內容物。腸壁會更容易滲漏，結腸也會分泌更多的水和黏液，流經胃、腸黏膜的血液量於是隨之增加。

以比爾的例子來說，只要針對其症狀問幾個關鍵問題，就能協助我做出診斷。我問比爾幾次嘔吐發作之間是否完全沒有症狀，他回答是。我問他和他母親是否有偏頭痛的家族病史，因為這種慢性疼痛常與週期性嘔吐症有關，而他母親和祖母也確實都有偏頭痛的毛病。

「你在發作之前感覺到的症狀是什麼？」我問。比爾告訴我，嚴重發作前通常會極度焦慮、盜汗、手部發冷、心臟怦怦跳，持續十五分鐘左右——全都是身體出現壓力反應的症狀。此外，這些症狀會讓他在一大早驚醒——這是週期性嘔吐症的另一個辨識特徵。（這可能是因為人體的中樞壓力系統日間活動增加之故。）有時候，洗個熱水澡或吃顆安定文錠（Ativan）可以避免發作，可是大多數時候沒什麼用。「我一旦開始吐，就停不下來，必須衝去急診才行。」

「在急診室會發生什麼事？」我問。比爾告訴我，醫師會勉強開給他一些麻醉性止痛劑，這些藥通常會讓他昏睡，一個小時後醒來，症狀就消失了。比爾先前做過許多診斷測驗，包括內視鏡、腹部電腦斷層，都沒檢查出任何能解釋他這些症狀的異常現象，腦部電腦斷層也排除了腦瘤的可能性。

比爾的母親自己上網查到的診斷確實沒錯——比爾罹患的正是週期性嘔吐症。過去比爾遇到的醫師總是無法做出正確診斷，但其實要做出正確診斷並不難，而且他沒受過任何醫學訓練的母親，也在網路上找到了答案，這點想來有點悲哀。

你不必經歷週期性嘔吐症這種嚴重的症狀，也能體會許多醫師對於異常腸胃反應的知識有限，有效療法也十分欠缺。美國每二十人就有近三人有腸腦互動異常所引發的症狀或症候群，包括腸躁症、功能性心灼熱與功能性消化不良。沒有這些討厭或不適腸胃感覺的人要知道，不一定要罹患這些疾病才會出現異常腸胃反應。

週期性嘔吐症就是腸胃反應出現異狀的其中一種最激烈的例子，但不是唯一的例子。腸腦互動的改變，對我們所有人都可能產生劇烈的影響。

腸道中的大腦

請想像你自己正在跟好友共進晚餐。服務生剛送上三分熟的肋眼牛排，你陶醉在美味的大餐中。你把第一塊牛肉送進口中的那一瞬間發生了什麼事？以下是簡短的說明——但你可能要避免拿此事當作晚餐話題。

在你咀嚼並吞下食物之前，你的胃部已充滿了跟電池酸液一樣酸的高濃度鹽酸。部分經咀嚼的牛肉塊抵達胃部後，胃以強大的磨碎力把牛肉磨成細小的顆粒。

同時，你的膽囊和胰臟則分泌協助消化脂肪的膽汁與其他多種消化酶，為小腸接下來的工作做好準備。當胃把細小的牛肉顆粒送進小腸時，消化酶與膽汁再把它們分解成腸道能吸收的營養素，傳送到身體其他部位。

消化進行的同時，腸壁的肌肉會執行一種特殊的肌肉收縮，稱為「蠕動」，功能是讓食物在消化道中往下推進。蠕動的力量、時間長短與方向，因攝取的食物類型而異，腸道會有較多時間吸收脂肪與複合碳水化合物，含糖飲料的吸收時間則較短。

同時，部分腸壁會收縮，把消化中的食物送至小腸黏膜吸收營養。在大腸部位，強而有力的收縮動作則會把腸道中的內容物來回擠動，讓大腸得以擷取並吸收其中九十％的水分。另一波強力收縮則會把內容物擠向直腸，此時通常會激起便意。

在每餐之間，另一種不同的壓力波——移行性複合運動——成為腸道的管家，掃蕩任何胃部無法溶解或分解得夠小的東西，如未溶解的藥物與未咀嚼的花生。這種波動每九十分鐘從食道緩慢地抵達直腸，產生的壓力足以碾碎巴西堅果，並把不受歡迎的微生物從小腸送到結腸。不同於蠕動反射，這種打掃型的波動只有在腸胃道裡沒有食物需處理時才會運作——例如你睡覺的時候，並在你吃下第一口早餐時隨即停止。

腸道可以自主協調這所有的動作，甚至更多活動，而不需要大腦或脊髓的協助。但腸壁肌肉本身並不知道該怎麼做，此一消化管理主要是由腸神經系統負責——遍布於食道到直腸的五千萬個神經細胞構成的網絡。位在腸道的「第二大腦」比起頭部的正牌大腦雖然小了一些，但說到消化，卻無人能及。

美國哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center）傑出的解剖學家暨細胞生物學家邁克爾．格爾森（Michael Gershon），是研究腸道血清素系統的先驅，也是暢銷書《第二大腦》（The Second Brain）的作者。他很喜歡用一段短片來說明腸神經系統獨立運作的能力。在這部短片中，有一段天竺鼠的腸道被泡在液體中，它在未與大腦連接的情況下，自主地把一顆塑膠小球從腸道的一端推動到另一端。同樣的，人類腸道也能如此獨立運作。

所有這些複雜的消化功能，都是由你的腸神經系統內的迴路——數百萬神經細胞間結構性的連結——自主協調，並且在大腦或其餘的中樞神經系統未提供太多協助的情況下，完成任務（前提是，一切運作正常）。

另一方面，你的情緒腦（emotional brain）可能搞砸每一項看似自動的功能。如果你晚餐時的對話不對盤，跟友人吵起架來，胃部絕佳的研磨活動將會快速中止，轉為痙攣性收縮，而且無法正常排空食物。你剛吃下的那塊美味牛排，大半會留在胃裡不被消化。你離開餐廳許久後，胃部仍會持續進行痙攣性收縮，讓你躺著無法入睡。因為胃中仍有食物，所以夜間的移行性收縮就不會發生，使得腸道無法進行正常的晚間排空。像比爾這類一開始腸腦軸線就過於活躍的病患，就連對健康人士無害的壓力或情緒刺激源，都會嚴重影響他的胃蠕動，甚至使蠕動方向相反，同時在結腸造成痙攣性收縮。這好比是他大腦警告系統的預設值失常，經常引發假警報，於是對健康造成了毀滅性的後果。

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書籍介紹

本文摘錄自《腸道．大腦．腸道菌：飲食會改變你的情緒、直覺和大腦健康》，如果出版

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作者：艾莫隆・邁爾醫師（Emeran Mayer, MD）

譯者：毛佩琦

最新醫學臨床已經證明，｢腸腦菌軸｣革命性的新發現，將改變我們未來醫學的走向，二○一三年，人體實驗首度證實，操縱腸道菌能夠改變大腦功能！二○一六年，美國「國家微生物組計畫」斥資超過五億美元，探究微生物在人體健康的應用。這些「腸腦菌軸」（gut-brain-microbiome axis）研究將在未來成為腸躁症、憂鬱症、自閉症、帕金森氏症、阿茲海默症……等疾病的治療關鍵！

引領全球腸腦菌軸研究的世界級專家艾莫隆．邁爾醫師，首次以深入淺出的方式，為我們揭開腸腦菌軸的奧祕。

《無麩質飲食，打造健康腦！》引用本書作者的含益生菌優格實驗，支持作者只要好好照顧腸道菌就能增進大腦功能、改善情緒障礙的論點。現在，邁爾博士親自完整呈現自己四十年來的腸腦連結研究，完整揭露腸道與腸道菌影響大腦健康的科學機制與應用！

大腦疾病，是我們體內生態系正在崩壞的警鐘；任何沒有考量到腸內菌的健康計畫，都只能讓你離最佳健康狀態愈來愈遠。

只要改變腸道菌這些惱人的身體及心理疾病都可能得到改善：分心／健忘／焦慮／憂鬱／嗜睡／失眠／暴食／失智／自閉／肥胖／氣喘／過敏／便祕／腹瀉／腸躁症／胃食道逆流／帕金森氏症／阿茲海默症／自體免疫疾病／功能性腸胃疾病……

本書從腸腦菌軸的角度，改寫健康的定義，教我們如何簡單改變飲食與生活模式，來打造正面情緒、強化直覺、增強免疫力，甚至輕鬆減重。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航