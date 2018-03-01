54小時印度火車之旅：到底是誰說印度人開口閉口都是要騙你錢？

文：徐明涓

距離抵達瓦拉納西還有十多個鐘頭，

我依舊不知道前方有什麼，在遙遠的另一頭等待我；

我那曾經墨守成規、非黑即白，

總以為正義感使然的規矩人生觀，

卻在不知不覺，

從一個餐盒開始，徹徹底底地給顛覆了。

踏上印度前，早已聽過太多關於印度火車的流言蜚語。我的心臟一向很強，但難免或多或少擔心那些所謂「倒楣的事」，會找上單身流浪的旅人如我。

不搭則已，一搭驚人，在印度的第一次火車之旅，竟是54小時的長途列車；從南印度的拉瑪斯瓦朗啟程，一路直達終點——位於北印度的觀光勝地瓦拉納西，共計要橫跨兩個白晝與三個黑夜。

深夜一腳踏上火車後，我一路熟睡，直到隔日清晨被茶販充滿韻律的叫賣聲喚醒，那一聲聲的chai、chai（茶）讓人親切無比，也令人忍不住掏出零錢，買上一杯當早茶。看看時間，也不過清晨五點半，四周的乘客早已起身梳洗，展開漫長火車之旅的第一個清晨。

觀察印度人搭火車很是趣味，或因國土面積廣大，火車之行註定冗長；短程數十分鐘，長則三五天，火車上的娛樂成為印度人發揮創意的最好機會，他們在車上的休閒就是「吃」——除了自備一大袋的食物飲料水果，也愛走到哪、買到哪、吃到哪，車廂內還不時有小販叫賣零食；加上大、中、小型的車站月台，更是林立什麼都有、什麼都賣的雜貨鋪，一亭一鋪令人眼花撩亂，風格化得很！光是如此，便讓一向喜歡道地小吃的我，深深愛上這十足復古味的印度火車。

旅程之初，我試圖從上層床鋪觀察底下乘客的舉動，倒也是種情趣；但隨著時間拉長，手中的書早已讓我厭倦。朝叫賣聲探去，我對正前來兜售的小販伸長脖子，仔細端詳籃中究竟有什麼；挑來選去，還是熟悉的花生米深得我心，便掏出百元盧比。

「十盧比！有零錢嗎？」小販略帶為難的神情，我才恍然大悟，原來百元盧比數目太大，他沒法找開！正當我將花生米還給小販，在床鋪下層、也正是昨晚向我指示車廂號碼的男子，從襯衫口袋掏出十盧比替我結帳。我驚訝又感激地看著他，他卻只是害羞地向我揮揮手，不發一語，反倒是他身旁的妻子開口說：「沒什麼，小錢！」

欸，到底是誰說印度人開口閉口都是要騙你錢？

僅僅只是一瞬間，我開始放下戒心，不再把先前各路人馬傳來對印度的惡評放在心上，反倒打從心底欣賞印度人——是說我們這群所謂「文明人」，可否有如此慷慨解囊的胸襟？

幾粒花生米下肚，反倒提醒許久未進食的胃。我開口再向下層先生求救：「等等停靠的車站，有時間買食物嗎？」他和身旁的妻子討論後，說：「下一站清奈是個大站，會停留半小時！」當我聽見「清奈」一詞傳入耳中時，不禁輕笑：那不就是我第一個抵達的城市嗎？沒想到「逃離」之後，又再度回到此地——在印度，什麼事情可都別說死。

Photo credit:AP/達志影像

列車停靠清奈的那一刻，眾人衝離車廂。我也不遑多讓，一邊跑向最近的雜貨鋪，一邊回頭盯著停歇的列車，深怕它就這樣一溜煙離去（上頭可是有我的全數家當）。擠在滿是花俏包裝零食餅乾的雜貨鋪前，我匆忙抓了餅乾、洋芋片、麵包、果汁、礦泉水、巧克力、香蕉數根，跟著眾人爭先向手忙腳亂的老闆結帳。此時，我的餘光瞄到身旁提著皮箱、同樣搶著付錢的年輕女孩。不知為何，一股難以解釋的好感油然而生，忍不住多看她幾眼才離開。

我抱著整袋食物預備踏上車廂階梯前，見眾人好不容易可以伸展筋骨，說什麼也不肯提早返回那缺乏新鮮空氣的列車。我決定也湊個熱鬧，就在車門前停下來，順便逮到端詳印度當地生活的機會。這一看，可真看出興趣了。

不論是月台上候車的旅客，抑或與我同行的乘客，各個忙碌不已：有人與店家扯著喉嚨爭得面紅耳赤；有人抓著空瓶從飲水槽盛裝可飲用清水；有人抽著一根接一根的香菸；有人喝著甜茶，手上還不忘嗑著糕餅；有人忙著與他人寒喧；有人急著提著滿籃的食物與飲料，向月台與車窗內的乘客兜售；也有人什麼都不做，只是直直地站在月台上盯著眾人（就像我）打發時間——人生百態也不過如此！

這就是火車之旅、這才是印度！我在心中讚歎，似乎早已把之前旅程的不適拋到九霄雲外，開始抱持欣賞的態度，認真端詳起這片土地上處處可見的驚喜。

列車的鳴笛聲在十多分後響起，我尾隨眾人的步伐跨進車廂。尚未爬回上層床鋪，在雜貨鋪前使我目光再三停留的那名年輕女孩，居然是隔著走道、先前還空著的上層床鋪的新鄰居。女孩看到床位時的表情有些沮喪，一見站在身旁的我，開口問：「下層有人嗎？我的腰不方便，想睡下層！」我答：「目前都沒看到人，你就先用吧，有人來再換就好。」女孩不多思考，急忙把巨大皮箱推進床下，我也順道替她補了一腳，將行李箱「踹」進床底。

我爬回自己的床位，開始嗑起剛買的食物，撫慰空蕩的胃。印度零食千奇百怪，不同品牌、口味、價格、種類⋯⋯應有盡有，且不分清晨、正午、午後、傍晚、飯後、宵夜，常見人手一包平價餅乾，搭配甜膩的地道奶茶緩緩下肚。我拆著一包包食物、彷彿打開驚喜包，品嘗著各種風格的印式口味，捉摸不定的口感，總讓喜歡嘗試異國小吃的我又驚又喜，在往後的旅程，不時試吃當地零食，便成了我戒不掉的印度習慣。

或許正是印度的讓人難以捉摸吧，漸漸學會不管事大事小，總是得心存感激。隔天一大早，當我準備掏錢買車上販售的炸物當早餐時，新鄰居希瑪，也就是清奈車站上車的那名女孩，又搶著替我付錢了。

我伸長手臂急忙遞過錢，她卻婉拒：「不用！才十盧比而已！」她如此一喊，讓我更是確信，為什麼我對有這麼多苦難與悲痛在各個角落上演的印度，雖稱不上「愛」，卻不曾打從心底排斥。十盧比折合當時台幣七元不到，但來自於素昧平生的當地人如此善意之舉，卻足以使滿懷心事的旅人感受世間的無盡柔軟，讓人心甘情願地好好活著。

希瑪繼續向我示好：「你要不要下來？下層可以看到窗外的風景呢！」

她這一邀約可讓我樂了，連忙收拾隨身背包，移動至下層床鋪與她同坐。從窗口看著外頭不斷變化的風景，彷彿一幅幅細緻純樸的風景畫幻燈片在眼前放映。偶爾還可看見農民與工人辛勤地工作，即使經過眼前不過半秒，卻可想像他們在炎熱氣溫下如此賣命，是多麼累人，而這正是他們再平常也不過的日常。而我，究竟何德何能，竟能在舒適悠閒的冷氣列車上，將他們的辛勤盡收眼裡？

列車不斷地進站、過站，穿過一個個山洞、經旅一座座山脈、再跨越一個又一個的省邦。列車上，一名販賣酸奶的小販前來兜售，希瑪見我聽聞小小一瓶要價20盧比便搖頭拒絕時，她掏出20盧比遞給小販後對我說：「火車上的食物比較貴是合理的，20盧比也不是太貴，我買一瓶，跟你一起分著喝吧！」背包客處處都想省錢——省下的錢越多，走的路就能更長更遠；但希瑪的一席話，讓我這個資深背包客驚覺自己的過度節省，似乎遺忘善用更珍貴的好奇心滿足自己的味蕾。

那真是我在印度喝過最可口的酸奶。

►相關書摘：除夕夜在印度，我跟著素昧平生的錫克教家庭去朝聖

書籍介紹

本文摘錄自《在印度，我的名字是活著》，月熊出版

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作者：徐明涓

這本書獻給我的家人，也獻給印度。

本書特色：

作者用親身體驗的人、事、物，訴說著一段段發生在印度的行旅故事，在不可思議的旅程裡，與來自世界各地的背包客邂逅，在彼此的人生記憶駐留後，即使未來不會再見，也會記得微笑道別。

來自台灣小島的女生，秉持著「直覺就是靈魂的聲音」的浪漫念頭，旅程只憑感覺走，即使身在人人聞風喪膽的印度也極為受用，得以盡情享受近萬里的心靈旅程，找回愛自己的力量與生命的出口。

經由132日的印度行，帶領讀者經歷一場南北遷徙、東西漂泊的心靈之旅。讀完本書，彷彿像看了場電影，期盼每個人都能活出尊嚴與自我、體會生命的意義與價值。

不僅是厭世代，這是寫給所有台灣人的勇氣之書。即便遍體鱗傷，也不要茫然度日！

二十九歲時，失戀的我初次踏上印度，那是送給自己的三十歲生日禮物。

從抵達的第一天挫敗地只想回家，我漸漸地學會順從自己的心，才能在這片大地上流浪。在一百三十二日的漫長旅程中，我看見貧窮與疾苦，也體會無助與孤獨。但憑著路上無盡無私的愛，讓數度放棄旅程的我，得以完成對自己的承諾。

那份來自路上的力量，是旅人才懂的溫柔。

我也因此深信，眾人口中惡名昭彰的印度，卻始終對我如貴賓般的照顧。印度之後、返家之前，我將自己送到離家更遠的歐洲，卻不知道那是一趟差點回不了家的歸途。

在德國漢堡住院一週，躲過大劫的我躺在病床上，預知「活著」二字對我而言不再只是個印度名字，而是這輩子終得帶著這個課題過活。

這本書所寫下的，不只是印度、不只是重生，而是在死去又活著之後，如何帶著愛與信念，繼續面對接下來的第二人生。我從來沒有愛過印度。但始終很有緣分的我倆，無論是否會再重逢，我都已經答應了她：會努力尊嚴地活著。

Photo Credit:月熊出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航