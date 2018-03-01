除夕夜在印度，我跟著素昧平生的錫克教家庭去朝聖

文：徐明涓

我一向很有貴人運。

獨自旅行時，往往更能體會世間的人情冷暖；在印度的上百個日子，這樣的體悟更深刻。在途中巧遇的錫克家族，尤其將我的貴人運發揮到極致。

我永遠不會忘記幫助我的五人錫克家族。那一天正逢台灣除夕，和家人通完電話報平安後，心中難掩團圓佳節卻遠離家園的低落。我獨自在印度中部某一小鎮火車站，等候前往大城奧朗加巴德（Aurangabad）的火車，據說著名的埃洛拉石窟（Ellora Cave）得從此地往返。

想不到，火車因故延誤三小時，已經等候一下午的我既疲憊又無奈，人來人往的旅客在眼前穿梭，總是不經意地掃視一旁落單的我，畢竟一個東方臉孔的女孩，獨自在擁擠的火車站駐留實在太顯眼。

獨自旅行遇到困境時，就得自個兒想辦法一一克服，否則就乖乖買機票回家。偏偏好勝的我從不是後者，即使咬牙忍耐也要撐過。一班班火車不時地到站、離站，我一再上前詢問靠窗的乘客：「這列火車會經過奧朗加巴德嗎？」不知是身旁的人想捉弄我，還是真沒人確切知道火車的去向，就連車上的乘客都無法有個一致的答案，我只能目送一列列火車從眼前駛過，卻依舊不知落單的自己該何去何從。

眼見天色逐漸暗下，別說原訂的火車不知何時抵達，照這樣下去，就連晚上的住宿都沒著落。於是，我決定心一橫、誰也不相信，隨意找個地方一屁股坐下；正當我想好好坐著思索晚上該如何解決住宿問題時，身旁男子的洪亮聲音衝著我來：「這裡不能坐！」

我滿頭霧水地抬頭看，心想：「為什麼？這裡又沒寫名字！我身上還背著大背包耶，有沒有良心呀？」

或許早已習慣在旅途中保護自己，即使身為女生、沒有同伴，特別是身處異地，不服輸的個性讓我從不輕易向惡勢力屈服，此時愈是不肯移動我的臀部半吋。男子似乎還有其他伙伴，紛紛圍繞在我四周，開始七嘴八舌起來。我露出一臉的惡婆娘模樣，心裡想著「我偏不移動，看你們能奈我何」，死命地瞪大眼睛盯著一群人，露出偏不妥協的姿態。

其中一名較為年輕的男子終於看不下去，對我好言相勸：「我們等一會兒很忙，你會擋到大伙兒工作！」我這才頓悟，原來在我身後的大桌上，有一大片用棉布覆蓋、看不出端倪的玩意，正準備待命呢！即使還不清楚這幫人究竟要忙什麼，我還是識相地換了位子，到另個角落嘀咕去了。

換了座位後，我這才有機會把方才那群人瞧了個仔細。他們人數還真不少，彷彿幫派，或者擁有共同信仰來著？每人頭上皆用不同顏色的布料，一圈圈整齊地圍繞在頭上，形成一個大型的頭巾包，或用類似黑色髮帶緊緊地包裹頭部，身上則是一席亞麻白色的長袍，人人皆打赤腳走著。一旁的我好是欣賞，倒也不把剛才對他們的不滿掛在心上，甚至想著：西裝筆挺總讓我提不起勁，倒是如此隨興的穿著才讓人內心小鹿亂撞哪！

一列火車緩緩抵達，這群「奇裝異服」的男子似乎啟動開關，各自忙亂起來。一人掀開覆蓋已久的棉布，我這才發現，原來棉布底下是滿坑滿谷的各類食物，有堆積成山的恰巴提、各色瑪撒拉、醃漬物、米飯，以及免洗碗盤等。火車一停下，月台上等車的人們、火車上的眾多乘客，紛紛朝著那堆食物靠近，使得原本已混亂的月台頓時擠滿更多人群，瞬間猶如炮竹爆炸般嘈雜不已。眼見一陣混亂，我倒也不害怕，心裡反而興奮起來，心想：莫非接下來有啥好戲即將上演不成？

長袍男子各司其職，有人忙著分配恰巴提，有人分發碗盤，有人勺米飯，有人負責分裝各式瑪撒拉；極有效率地分工合作，好不忙碌；只見火車上一大群的年輕學生紛紛衝下月台，急著從男子手中接過一碗一盤豐盛餐點。我這才發現，原來所有食物都是免費供應，怪不得眾人搶成一片。

我一心只顧惦記自己今晚住宿的著落，閃過一群群餓昏搶食的眾人，不死心地向火車上靠窗的乘客追問：「這班火車是否經過奧朗加巴德？」一名滿手端著食物、穿著學校體育服，年約十來歲的女學生正預備上車，恰巧聽見我口中吐出「奧朗加巴德」，帶著燦爛笑容的她大聲地對我喊著：「是！」

此刻，已在火車站苦等兩小時的我再也忍不住，決定跟著女學生跳上車、跟著走了。

我對笑容一向無法招架，跟著女學生踏上不知去向的火車，心想：「台灣可以先上車後補票，印度應該也可以吧？！」旅行時，常有無法預期的狀況，一切既定規範似乎都成了「我說了算」，尤其在印度，凡事都沒個依據，就只能相信自己！

跟著女學生穿過一節節車廂，才發現整列火車幾乎都被與她年齡相仿的學生占據；眾人皆穿著深藍色為主的體育服裝，見我這個背著背包的異國女子，彷彿看到食物，居然叫囂起來。我被如雷的吵鬧聲列隊歡迎登上火車，受寵若驚得很。走過了七、八節車廂後，女學生突然跟著坐在靠窗座位的兩名同學對話，似乎是替我找好座位，她滿臉笑容地請我就座。隨後，數十名學生爭先恐後向我湧來，積極地用英文與我練習對話，整節車廂被不懂得控制音量的年輕學生吵得沸沸揚揚。

我試圖按捺學生的熱情，不經意從人群縫隙中見走道彼端的座位區，坐著幾位看似一家人的中年男子與婦女，他們無奈地看著我與學生的一舉一動；其中一名年紀看似稍長的阿姨，她似乎看出我的滿臉倦容，便伸手向我打招呼，示意要我坐到她的身旁。彷彿得救似地，我連忙起身換座位。

Photo credit:AP/達志影像

這一家五口約莫都在五、六十歲年紀，坐在車廂裡彼此面對面的雙排座位區。靠在窗邊的男士名叫賈司瓦，與對坐的妻子已移民加拿大溫哥華多年，趁著休假空檔回印度探望親友；另外兩位男子分別是他與妻子的哥哥，招呼我的女士則是妻子的阿姨。這一家人即將前往火車的終點站楠代德（Nanded），進行五天的朝聖。或許因為寂寞，或許因為想家，更或許因為正逢台灣的除夕，我居然對這個素昧平生的印度家庭，產生了莫名好感。

幾個鐘頭過去，當那群學生的目的地，也就是我原本計畫的城市——奧朗加巴德——即將抵達時，眾人紛紛拖出座位下沉重的行囊。原來他們是要到此地參加足球比賽，怪不得各個活力充沛。學生下車前，還不忘一一朝我道別。我卻開始猶豫，遲遲不肯跟著下車。這裡不就是我原先計畫的目的地嗎？

數秒間，亂哄哄的腦袋急忙臨場評估，此時已幾近凌晨，即使走出火車站，我依舊不知該何去何從。我那總是毫無邏輯的念頭一轉，決定放手一搏，跟著眼前看似和善的一家人前往楠代德朝聖。

賈司瓦聽聞後說：「你確定嗎？那可能要先找一下TTE（查票員）詢問一下補票唷！」我匆忙回答：「我確定！但是我真的可以跟去嗎？會不會被趕出來？」賈司瓦說：「沒有問題！我們錫克教歡迎所有人，吃住都是免費的！」免費？那當然跟呀！

賈司瓦領著我前去尋找火車上的查票員，妻子的哥哥也一同跟隨。我對這位不擅英文、卻總是溫文儒雅的中年大叔特感親切，尤其是他頭上包著淺藍色的頭巾，不正是剛剛在車站時，與那群長袍男子如出一轍的打扮嗎？好看極了。三人穿過一節節冗長的車廂，依舊不見TTE的蹤影。只見火車再次啟程，我們只好退回座位區坐定。此時已近凌晨入睡時分，眾人紛紛準備就寢。

這一家人備好自己的床鋪，不忘催促我趕緊找床鋪補眠。我選了某一上層已空下的床鋪，鋪好自己的床單後迅速入睡。直到凌晨三點左右，火車總算抵達終點站楠代德，我被這家人的阿姨喚醒後，連忙收拾床單與行囊、並尾隨五人下車。

就這樣，我這遠在異鄉的流浪人，在台灣正逢除夕的這一夜，跟著素昧平生的印度家庭一同前往聖地朝聖。後來我才知道，原來他們信仰的，正是源於印度的錫克教（Sikhism）；而車站裡那群奇裝異服的男子，也正是錫克教徒。原來他們準備大量的食物，就是要在中途迎接（招待）前往楠代德朝聖的教徒。

如同北部有名的錫克聖地「黃金廟」（Golden Temple），楠代德的錫克廟宇對所有人一視同仁，無論是錫克教徒與否，來到此地皆可享用免費的餐點、茶飲，也可以下榻免費的寢室。我這個來路不明的女子，就這樣跟著這家五口人，一起下榻廟宇旁需要另行付費的飯店。房間裡只有一張雙人床、兩張單人床以及一張三人座沙發。五個大人堅持把沙發讓給我這個陌生人，讓賈司瓦的妻子睡地板。

同行三天，這一家人視我如己出，三餐、住宿、觀光皆不忘算上我一份，也從來不收我任何費用。我跟著他們一家人造訪了許多錫克教聖地、廟宇，對於錫克教依舊一知半解，但他們似乎毫不在意，只想與我分享他們擁有的資源。我心知肚明，之所以跟著這家人走，無非只是想省點旅費，而他們卻待我如同貴賓，從不過問我太多私事，給予我的只是純然的慷慨友善。

►相關書摘：54小時印度火車之旅：到底是誰說印度人開口閉口都是要騙你錢？

書籍介紹

本文摘錄自《在印度，我的名字是活著》，月熊出版

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作者：徐明涓

這本書獻給我的家人，也獻給印度。

本書特色：

作者用親身體驗的人、事、物，訴說著一段段發生在印度的行旅故事，在不可思議的旅程裡，與來自世界各地的背包客邂逅，在彼此的人生記憶駐留後，即使未來不會再見，也會記得微笑道別。

來自台灣小島的女生，秉持著「直覺就是靈魂的聲音」的浪漫念頭，旅程只憑感覺走，即使身在人人聞風喪膽的印度也極為受用，得以盡情享受近萬里的心靈旅程，找回愛自己的力量與生命的出口。

經由132日的印度行，帶領讀者經歷一場南北遷徙、東西漂泊的心靈之旅。讀完本書，彷彿像看了場電影，期盼每個人都能活出尊嚴與自我、體會生命的意義與價值。

不僅是厭世代，這是寫給所有台灣人的勇氣之書。即便遍體鱗傷，也不要茫然度日！

二十九歲時，失戀的我初次踏上印度，那是送給自己的三十歲生日禮物。

從抵達的第一天挫敗地只想回家，我漸漸地學會順從自己的心，才能在這片大地上流浪。在一百三十二日的漫長旅程中，我看見貧窮與疾苦，也體會無助與孤獨。但憑著路上無盡無私的愛，讓數度放棄旅程的我，得以完成對自己的承諾。

那份來自路上的力量，是旅人才懂的溫柔。

我也因此深信，眾人口中惡名昭彰的印度，卻始終對我如貴賓般的照顧。印度之後、返家之前，我將自己送到離家更遠的歐洲，卻不知道那是一趟差點回不了家的歸途。

在德國漢堡住院一週，躲過大劫的我躺在病床上，預知「活著」二字對我而言不再只是個印度名字，而是這輩子終得帶著這個課題過活。

這本書所寫下的，不只是印度、不只是重生，而是在死去又活著之後，如何帶著愛與信念，繼續面對接下來的第二人生。我從來沒有愛過印度。但始終很有緣分的我倆，無論是否會再重逢，我都已經答應了她：會努力尊嚴地活著。

Photo Credit:月熊出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航