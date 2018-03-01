史丹佛基礎教育指南：「酬賞制度」的顯著成效與潛在風險

文：丹尼爾．施瓦茨、潔西卡．曾、克莉絲汀．布萊爾

酬賞制度的效果

酬賞的成效十分令人振奮。酬賞能使人投入新的活動，並持續參與其中。這就足以證明行為主義學習的價值，因為參與新活動這個行為就已經改變了舊有的行為模式。使用變動增強的話，則可以在沒有定期增強的情況下，使理想行為重複出現。

酬賞非常具針對性，因為它把特定行為和特定酬賞聯繫起來。由於這些聯繫是特定的，所以獲得酬賞的行為很難在相似的情境中自動出現，以圖R.1的小雞為例，那隻小雞如果看到另一道欄杆時應該不會自動背向它，把它放到一個消防栓旁邊更是如此。

Photo Credit: 大寫出版

為了讓讀者理解行為與酬賞情境之間的特定關聯，我們以戒除陋習的過程為例。人們戒煙時需要針對每個習慣吸煙的環境進行，消除他從每個情境中習慣獲得的愉悅感。例如，某個人可能習慣早上喝完咖啡後抽煙，他就要針對這個情境戒煙，然後再戒工作期間抽煙的習慣，之後再戒掉午飯時一邊抽煙的習慣，如此類推。夠努力的話，他或許可以成功消除每一個情境與抽煙的愉悅感之間的關聯，這時他可能會以為自己已經戒掉煙癮，但當他到親友家探訪時，一想到以往習慣和大家在陽台抽煙，煙癮又會馬上回來。這說明了煙癮不是一下子全部戒掉、而是針對每個特定情境戒除的。這個例子說明的是，當我們用酬賞塑造行為時，要針對每個特定情境給予酬賞。

酬賞制度可以自學嗎？

人們可以創造環境，以形塑他們的行為。例如，本書的作者之一以前沒有動力寫作，但寫作卻是他工作中的義務。他為了解決這個問題，決定每個禮拜五晚上撥出3個小時寫作。3個小時過後，不論他有沒有寫出好文章，他都會獎勵自己一杯蘇格蘭威士忌和一塊牛排，20年過去了，他現在竟然在寫書！

很多人都知道自我對話（self talk）可以提高意志力，他們可能會跟自己說：「我可以控制飲食的！」但是，當你說這種話的時候，很可能正是誘惑勝過理智的時候，這時使用酬賞系統會有更理想的效果。在一項研究中，研究者教導高中學生自我酬賞和堅守目標的策略，如設立可達到的目標、用外物提醒自己、設計自我酬賞的活動，或由家人在達到目標時給予酬賞，接著，這些學生定下了多食蔬果的目標，3週後，這些學生平均多吃了1到2份蔬果。相反，另一群學生使用自我對話的方式（如為自己打氣，叫自己別找藉口），3週後食用蔬果的份量則沒有改變（Oppezzo &Schwartz，2013）。

酬賞制度的風險

每個人都喜歡酬賞，如果你像麥達斯國王一樣有財有勢，你可能會覺得你可以使喚別人做任何事，但凡事都有兩面，酬賞制度也有負面作用。

當人們已經在活動中獲得內在動機，給予外在酬賞會產生反效果。外在酬賞可能會降低人們享受活動的程度。一個經典研究精彩地指出這個問題：研究員讓幼稚園的小孩用彩筆畫畫，這對他們來說是個新奇的活動。研究員為了進行比較，設計了3種不同情境。在保證酬賞組中，孩子知道他們畫完後會獲得證書和金絲帶，而研究員在他們畫了6分鐘後就給予證書和絲帶；在意外酬賞組中，學生事先不知道會得到證書和金絲帶，但畫了6分鐘後也獲得這些酬賞；而在沒有酬賞組中，學生畫畫後沒有得到酬賞，而且不知道其他組別的學生得到酬賞。一個禮拜後，研究員在學生面前擺出各種物品，其中一個是彩筆和畫紙，並觀察他們會花多少時間畫畫。

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圖R.3顯示保證酬賞組的學生畫畫的時間比沒有酬賞組少了一半。對保證酬賞組的學生來說，當畫畫行為不再帶來酬賞時，這個行為就失去了吸引力。有趣的是，獲得意外酬賞的學生對畫畫的興趣並沒有減退。而且，一開始對畫畫缺乏興趣的學生獲得意外酬賞後，對畫畫產生了興趣。就算人們本身對某種活動的興趣不大，如果他們因為表現良好而獲得酬賞，內在動機也會提高。相反，如果人們本身已具備內在動機，卻因為參與活動而獲得外在酬賞，內在動機則會減弱。

這個風險對於新手的影響最大，經驗越豐富的人能夠獲得的內在動機越多，專業的藝術家靠創作維生，但仍能享受創作的過程。

酬賞制席的另一個潛在問題是，人們可能因為只注意酬賞，而看不見其他事物，失去了創意和探索精神。知道活動或行為會帶來酬賞的人，可能會以酬賞為目的而參加活動，這時人們只想完成活動，卻不會深入了解或探索其他可能性，而探索正是創意的關鍵，在剛剛提到的幼兒園研究中，保證酬賞組的學生在6分鐘內畫畫的素質就比其他兩組差。保證給予酬賞對創意的負面影響在不同年齡的研究中都有出現（Amabile，Hennessy & Grossman，1986）。試圖用金錢酬賞鼓勵員工發揮創意是個糟糕的做法（如果想更深入了解這個觀點，可以看Daniel Pink在2009年的TEDtalk演講）。不過，某些行為（如散步）本身可以提高創意，這時針對這些行為給予增強就很有效，人們會更多參與這個活動，而活動自然會使人變得有創意。

一個比較常見的風險是，人們可能成為酬賞的奴隸，如過度進食、沉迷賭博或電動遊戲。如果你覺得你的小孩太常打電動，你可以用其他酬賞方式轉移他的注意力。不過，如果你認為身邊人尋求酬賞的衝動已經對日常生活造成影響，就應該尋求專業協助。

實際例子

以計步器為例，計步器是自動記錄身體活動的運動感應器，人們登入網站或電話就能記錄活動。剛開始記錄的人只要達成簡單目標，就能獲得豐富的酬賞（如每天走5,000步就會獲得徽章。網站會清楚列明如何才能獲得酬賞。然後系統會逐漸提高難度，如每天走10,000步才能獲得徽章，藉此使人運動更多）。系統除了塑造行為，也會使用變動增強，使參與者更有動力做運動。

有些學習者會反客為主，反過來塑造酬賞者的行為。在一個虛構的故事中，有個老師的班級經營技巧太過拙劣，為了維持秩序竟然爬上桌子對學生大喊「安靜」。這樣老師不但沒能改變學生的行為，更被學生改變了行為。當你因為小狗坐下而獎勵它的時候，要確保它是因為你的命令坐下，而不是它為了得獎勵而坐下。

R是酬賞制度

酬賞制度的核心價值是什麼？

針對人或動物的某個行為給予酬賞，會使人重複該行為。透過酬賞使人逐漸表現出目標行為，從而習得新行為。

酬賞制度的例子和優點是什麼？

酬賞能使人投入參與他們不感興趣的活動。老師希望某個學生寫作業，但學生一直不寫，這時老師就無法給予酬賞。為了改變這個行為，老師在學生只寫了名字的空白作業上貼了一張紅星貼紙，幾次之後，如果學生有次寫了名字之後還寫了一道題目，老師就貼一張綠星貼紙。之後如果學生完成5道題目，就給一張金星貼紙，如此類推。

酬賞制度為何奏效？

不論是外在酬賞還是內在酬賞，酬賞制度都能使人在特定的環境下重複獲得酬賞的行為。

酬賞制度可以解決什麼問題？

人們沒有動力參與某個活動：小孩不知道為什為要做某件事；成年人知道做某件事是對的，但就是不想做。 學生沒有動力完成老師的要求：學生寫不完數學作業。 自己或他人的行為需要改變：經營班級的方法無效。

實際例子

老師設計了代幣制，學生交作業就會獲得點數，累積到足夠點數後，可以把點數換成玩耍的時間。 一個電腦遊戲讓學生練習「x1」的運算題目，如 1x1、2x1、3x1，每答對3道題目，學生的遊戲角色就會長高。學生學會計算這些題目後，遊戲難度就會提高，變成「x2」的題目，如1x2、2x2、3x2，每答對5道題目，學生就可以為其遊戲角色選擇一套新的遊戲服裝。

潛在風險

酬賞有可能會變成人們參與活動的目的：學習者可能無意了解正在參與的活動，只想得到活動帶來的酬賞；如果學習者已經在活動中獲得內在動機，外界卻提供外在酬賞，他的內在動機就會受損。當酬賞不再出現時，他會失去對活動的興趣；期待酬賞的心態會降低參與者的創意，因為參與者可能一心一意要得到酬賞，錯過探索更多可能性的動力。

習得的行為可能無法應用到其他情況：學生可能在運動比賽中，學會為了勝出比賽而堅持，在歷史課中卻無法堅持；正在戒煙的人可能成功在早上喝咖啡後不抽煙，卻沒有戒掉每天午餐後抽煙的習慣。

相關書摘 ▶史丹佛基礎教育指南：如何用「刻意練習」促進學習？

書籍介紹

本文摘錄自《學習的26種方法：啟發孩子更好懂的史丹佛基礎教育指南》，大寫出版

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作者：丹尼爾．施瓦茨（Daniel L. Schwartz）、潔西卡．曾（Jessica M. Tsang）、克莉絲汀．布萊爾（Kristen P. Blair）

譯者：薛浩然

一門吸引無數老師、大學生、研究生、博士生、律師、物理治療師、工程師、商人以及學習科技開發者的「學習核心機制」課程：

九大學習關鍵影響面，因應不同情境，可以有效促進學習效能

圖文相輔解說，26種使「教與學」更適配的啟發機制

從「類比思維」、「刻意練習」到「視覺化策略」，嚴選提煉讓學童父母、教育者、自學者都好用又好教的學習理解過程劇本

你教過別人嗎？你需要教人嗎？

教學是人類生活的一種基本需求。有時候，我們甚至會自己教自己。如果你教過別人，你可能也曾經有過「某次教學時不甚順利、然後換個教學方法就豁然開朗」的經驗。

因為學習不是簡單的行為，大腦有許多不同的學習系統，每個都有獨特的結構和學習方式。有效的教學，就是幫助學習者啟動適合的學習系統，以達到理想效果。這就像你想讓某個人學會處理沮喪情緒，別一味叫他正面思考，給他一個可以學習的榜樣。如果你想幫人改變壞習慣，別叫他要有意志力，而是要設法「強化」良好的習慣。

本書的目的就是要讓你掌握學習如何運作，並發展出更適合自己的學習和教學方法，有效地教自己、教別人。

近年已有大量針對人類如何學習的研究，揭示了多種教學與學習的有效方法，本書的出現正是為了向讀者推薦這門新興的學習科學，期望教學者能將許多關於教學的科學研究運用在實際生活中。有志投身教育界，或是已經從事教育工作的人士，相信能從此書獲益良多。此外，本書也適合家長、導師、課程設計者、心理學學生，以及渴望提升學習能力的讀者。

Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航