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七個與「團隊合作」息息相關的英文慣用語
我們想讓你知道的是
如果你常跟英語母語人士聊天，你就會發現在他們的用字遣詞中，很多慣用語都是跟團隊合作有關，這也反映出今天我們這個主題的重要性。現在立刻就來學學以下七個與團隊合作英文息息相關的英文慣用語吧！
文：Wil
對很多人來說，團隊合作是工作中非常重要的一部分。在這個結構錯綜複雜的社會中，擁有好的團隊合作往往可以讓任何一件事情進行得更有效率。如果你常跟英語母語人士聊天，你就會發現在他們的用字遣詞中，很多慣用語都是跟團隊合作有關，這也反映出今天我們這個主題的重要性。現在立刻就來學學以下七個與「團隊合作」息息相關的英文慣用語吧！
To build a team – 建立團隊共識
當一個部門主管為了要凝聚這個部門團隊的向心力時，會舉辦一些活動，讓部門的成員透過活動的過程培養彼此間互信互助的默契，通常我們也會用"team building"這個詞來形容這樣的行為活動。
The accounts manager has built a strong team in his department. They go on team building activities every three months.（這位專案經理為他自己的部門打造了一個實力堅強的團隊，而且他們團隊每一季都會舉辦一次團隊活動。）
build : 建立、建造 （v）
To be a team player – 具有團隊合作精神、能夠與他人合作的人
I love working with Dan. He’s a real team player. （ 我喜歡和Dan共事，因為他是一個真正具有團隊合作精神的人。）
player : 運動員/遊戲者/參與者 （n）
To gel – 凝聚團隊力量
We’ve been working together for a month and the team is starting to gel. （ 我們這個團隊目前已經合作了一個月，成員間的凝聚力也慢慢形成了。）
gel : 凝膠化 / 結為好友、形成緊密關係 （v）
To touch base with someone – 與相關人士聯繫
這裡的base指的是「基礎、基地」，由此可知，這個片語的意思就是「跟相關的人聯繫」。
I would like to touch base with you to discuss the details of the project on Monday. （我想在星期一和你談談這個專案的細節。）
touch : 碰 （v.）
base : 基地 （n.）
touch base : 談談彼此想法
To catch up with someone – 與某人討論目前的工作進度
Sorry I haven’t been around much recently. Can we meet on Monday? I’d like to catch up with you about what you’ve been doing for the last month. （ 抱歉！我最近都不在，我們可以約星期一碰面嗎？我想和你談談你上個月的工作進度。）
catch up : 趕上 / 了解最新狀況 （v.）
To step on someone’s toes – 得罪某人、冒犯某人
I would love to help you by coding the website but Darren is our web designer and I don’t want to step on his toes. （ 我很樂意幫你架構這個網站，但Darren是我們的網站設計者，我這麼做的話可能會得罪他。）
step : 踩 （v.）
toes : 腳趾 （n.）
To bounce ideas off someone – 向某人提出自己的觀點或想法
I’ve thought about what the poster should look like but can’t make up my mind. Can we meet up so I can bounce some ideas off you? （我已經想好這個海報應該要怎麼呈現了，但我仍無法做最後決定，我們是否可見個面，當面和你交流一下我的想法？）
bounce : 反彈 / 彈跳 （v.）
本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航