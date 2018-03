七個與「團隊合作」息息相關的英文慣用語

文:Wil

對很多人來說,團隊合作是工作中非常重要的一部分。在這個結構錯綜複雜的社會中,擁有好的團隊合作往往可以讓任何一件事情進行得更有效率。如果你常跟英語母語人士聊天,你就會發現在他們的用字遣詞中,很多慣用語都是跟團隊合作有關,這也反映出今天我們這個主題的重要性。現在立刻就來學學以下七個與「團隊合作」息息相關的英文慣用語吧!

To build a team – 建立團隊共識

當一個部門主管為了要凝聚這個部門團隊的向心力時,會舉辦一些活動,讓部門的成員透過活動的過程培養彼此間互信互助的默契,通常我們也會用"team building"這個詞來形容這樣的行為活動。

The accounts manager has built a strong team in his department. They go on team building activities every three months.(這位專案經理為他自己的部門打造了一個實力堅強的團隊,而且他們團隊每一季都會舉辦一次團隊活動。)

build : 建立、建造 (v)

To be a team player – 具有團隊合作精神、能夠與他人合作的人

I love working with Dan. He’s a real team player. ( 我喜歡和Dan共事,因為他是一個真正具有團隊合作精神的人。)

player : 運動員/遊戲者/參與者 (n)

To gel – 凝聚團隊力量

We’ve been working together for a month and the team is starting to gel. ( 我們這個團隊目前已經合作了一個月,成員間的凝聚力也慢慢形成了。)

gel : 凝膠化 / 結為好友、形成緊密關係 (v)

To touch base with someone – 與相關人士聯繫

這裡的base指的是「基礎、基地」,由此可知,這個片語的意思就是「跟相關的人聯繫」。

I would like to touch base with you to discuss the details of the project on Monday. (我想在星期一和你談談這個專案的細節。)

touch : 碰 (v.)

base : 基地 (n.)

touch base : 談談彼此想法

To catch up with someone – 與某人討論目前的工作進度

Sorry I haven’t been around much recently. Can we meet on Monday? I’d like to catch up with you about what you’ve been doing for the last month. ( 抱歉!我最近都不在,我們可以約星期一碰面嗎?我想和你談談你上個月的工作進度。)

catch up : 趕上 / 了解最新狀況 (v.)

To step on someone’s toes – 得罪某人、冒犯某人

I would love to help you by coding the website but Darren is our web designer and I don’t want to step on his toes. ( 我很樂意幫你架構這個網站,但Darren是我們的網站設計者,我這麼做的話可能會得罪他。)

step : 踩 (v.)

toes : 腳趾 (n.)

To bounce ideas off someone – 向某人提出自己的觀點或想法

I’ve thought about what the poster should look like but can’t make up my mind. Can we meet up so I can bounce some ideas off you? (我已經想好這個海報應該要怎麼呈現了,但我仍無法做最後決定,我們是否可見個面,當面和你交流一下我的想法?)

bounce : 反彈 / 彈跳 (v.)

