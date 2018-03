大事小事都要趴踢！八種美國常見的派對類型，英文怎麼說？

文:Ivy宋小宛

一般我們對老外的印象是他們很外向,很容易就交到朋友,不像我們比較內斂,不太敢跟陌生人講話。而這樣的民族性也可以從他們的派對文化上看得出來。怎麼說呢?

不論大大小小的事,老外就是愛開party!搬家要開趴踢,結婚前要開個告別單身趴踢,就連生小孩也要開個趴踢。只要找得到藉口就能開趴踢!

而受邀參加這些派對的人並不一定都認識彼此。因此在國外參加派對也成了結交新朋友和幫助英文學習的好場合唷!

參加派對前,別以為你只要人出現就好,有些派對還需要你大費周章地好好準備。不然妳就遜掉啦!

以下是幾種美國比較常見的派對類型:

Housewarming party 喬遷派對

顧名思義housewarming party就是要幫剛搬入新家的人「暖房」的派對。不論對方是不是房子的屋主都可以舉辦這樣的派對,就算是租的也可以。通常參加派對的人會帶一些居家用品當作小禮物,例如茶具或鍋碗瓢盆之類的。

John and Ivy have begun planning a housewarming party for this Sunday.(John和Ivy已經開始著手規劃要在這星期天舉辦一場喬遷派對。)

Baby shower 新生兒派對

別誤會了,這個派對不是要幫寶寶洗澡!事實上,舉辦這個派對的時候,寶寶通常是還沒出生的。日期大多是訂在準媽媽預產期前的四到六周舉辦。為什麼要叫 shower 不叫party?原因是辦派對的主要目的是給準媽媽一場「禮物浴」,而禮物不外乎是嬰兒用品。千萬不要兩手空空到場,不然就尷尬 (awkard)囉!

Bachelor/Bachelorette party 告別單身派對

結婚是終身大事,東西方文化都一樣重視。在美國結婚前,身邊的好朋友通常會幫你舉辦告別單身派對。男方叫Bachelor party,而女方則是Bachelorette party。男方辦的派對只有男性友人參加,而女方則全是女性友人。辦派對主要是為了讓新人們在tying the knot(締結良緣)之前好好地再享受一次單身的樂趣。通常主辦人會計劃一些派對遊戲或是活動炒熱派對氣氛,例如向陌生人索吻或是請來美女大跳艷舞這種令人害羞的遊戲。

Jeff got drunk at his bachelor party.(Jeff在他的告別單身派對上喝醉了。)

Theme party 主題派對

Theme party的主題可千奇百怪了!除了我們常聽到的Halloween party (萬聖節派對)之外,任何你想得出來的主題都可以開主題趴。通常主辦人會告訴你要穿什麼主題的服裝,例如我曾參加過朋友舉辦的Hollywood glamour party(驚艷好萊烏派對),男男女女都穿上了華麗的晚宴服或燕尾服出席,彷彿置身好萊烏。

Lily will be invited to the theme party next week.(Lily受邀參加下星期的主題派對)

Prom 高校畢業舞會

說到舞會,這是美國高中生最愛dress up (盛裝打扮)出席的舞會。每當快到六月畢業季你就會在國外看到很多店家廣告prom dress(舞會洋裝)打折。

在出席舞會之前,畢業生們會找好自己的舞伴,而許多高中生對找prom date (舞伴)這件事情也會相當頭痛,畢竟大家都希望能跟自己暗戀的對象一起出席! 為了參加這場盛大的舞會,有些學生甚至不惜耗資分租limo (禮車),就只為了有個大排場。

David took Jane to the prom last night.(David帶Jane一起參加昨晚的畢業舞會)

Launch party 發表會

通常跟商務有關,例如某家公司剛推出了新的軟體或是APP,在發表當天可能就會在公司內辦一個launch party 慶祝新產品或服務的推出。 這在企業文化比較年輕的startup (新創公司)比較盛行,一般的傳統公司較少見。

A launch party was held at the Hilton Hotel in LA.(有一場發表會舉辦在洛杉磯的希爾頓飯店)

Going away/Farewell party 歡送會

不論是同事離職、主管退休或是朋友要搬到國外,都可以舉辦farewell party。派對的形式不外乎吃吃喝喝,通常是在公司的會議室或外面的餐廳舉辦。通常在派對結束後,你會有很長的一段時間不會再與對方見面,因此這個派對可能會持續比較久,只因為大家依依不捨,不願說再見…

My friends threw me a farewell party and bought me gifts.(朋友們為我辦了一場歡送會,並且送了禮物給我。)

Christmas party 聖誕派對

Christmas party 在台灣越來越流行了,每年聖誕節一到,在大型商場或是百貨公司處處都看得見聖誕樹。那我們的聖誕節跟美國的有什麼不同呢?

在美國就跟我們過農曆年一樣。Christmas不僅僅是與家人團聚的時刻,美國的公司也會舉辦Christmas party也就是我們的尾牙來犒賞員工,讓員工們吃到飽、喝到飽。通常公司會在聖誕節前兩三個禮拜提早舉辦,錯開員工跟朋友家人聚會的時間。

Ken met Cathy at a Christmas party last year.(Ken在去年的一場聖誕派對上遇見了Cathy。)

以上這幾種party你參加過幾個呢?

參加時別忘了按照主題精心打扮或是送上小禮。如果是 house party (任何在家舉辦的都可以叫house party),順便帶上一瓶葡萄酒都是會讓對方滿心歡喜的唷!

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航