三種聰明的休息模式：工作多久暫停最能保持專注力？

文：SmartM／黃靜涵

日常工作雖多，但適時的休息也是必要的。安排適當休息時間可以避免精神與心靈的雙重疲勞，重新補充工作過程中流失的專注力，除了有助深度工作，工作時想到即將到來的休息時間，也能使自己提高幹勁。而為了避免偷懶，應該妥善安排工作與休息的時段，職場管理網站Fast Company提出三種讓自己適度工作、聰明休息的模式，將大幅增加工作效率。

一、工作75－90分鐘，休息15分鐘：有利大腦整合資訊

麻省理工斯隆管理學院講師波岑（Robert Pozen）認為，75－90分鐘的工作時間區段，恰好能夠完美契合大腦學習與專注兩種模式所需的時間，此外，再佐以15分鐘的休息時間讓大腦整合資訊，便能妥善消化工作並在其中學習成長。波岑曾針對職業音樂家的練習時間做研究，發現練習75－90分是他們最有效率的時間，無獨有偶，美國職場管理公司的創辦人施瓦茨（Tony Schwartz）也曾在研究中發現，人們一旦超過工作超過90分鐘，便會開始產生疲勞、失去專注，因此將工作時間拉到75－90分鐘以內，並利用15分鐘適當休息、補充能量，在科學實驗支持下，證明能夠將資訊整合並轉化為長期記憶，使工作更有效率。

二、工作52分鐘，休息17分鐘：更能避免認知疲勞

如果沒有辦法工作到90分鐘這麼長，可以試試工作52分鐘，休息17分鐘，將工作時間變短，休息時間拉長，更有助調劑因工作疲累的身心，避免認知疲勞。美國一家軟體新創公司利用時間管理工具DeskTime分析近550萬員工處理工作的狀況，他們發現工作效率在前10％的員工，就是平均工作52分鐘，休息17分鐘。

使用這個模式工作的好處在於，藉由告訴自己能有較長的休息時間，讓自己更專注眼下的任務，此外，較長休息也能夠轉移精神焦點，避免自己專注過頭；如果完成一份工作花太多心力導致認知疲勞，反而使下一個任務的工作品質降低。

三、工作25分鐘，休息5分鐘：更高度專注

工作25分鐘、休息5分鐘，就是俗稱的「番茄工作法」，主要是將大任務所用的時間成本切割成25分鐘為一個區塊，來完成每項任務，這將有效減輕時間焦慮，使自己在每25分鐘便能感受到一次工作成果，這樣的工作模式除了增加工作的成就感之外，短小的時間區塊更能逼自己集中注意力衝刺，減少工作中斷與分心的機會，對於提升效率及深度工作可謂是極大的幫助。

在工作時，別只是一味埋頭苦幹消耗自己的精力，快試用這幾個小訣竅聰明休息，能讓自己抓住更多的專注力來完成任務，平衡每項工作所花費的時間與精力，大幅提升工作的品質與效率。

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參考資料：fastcompany

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航