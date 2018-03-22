我的孩子都是被帶壞的？——談友誼選擇與同儕影響

文：張明宜（中央研究院社會所博士後研究）

「我的孩子很乖，都是交了壞朋友才變成這樣的！」

我們常常在社會新聞中，看到父母在孩子上了新聞版面時聲淚俱下地這麼說！然而，這些父母是否想過，如果每個孩子都是被帶壞的，那麼，是誰家的小孩在帶壞別人家的小孩？

實際上，要回答這個問題，我們可以思考朋友網絡裡頭的「友誼選擇」與「同儕影響」兩種不同的面向，前者近似「物以類聚」，後者則類似「近朱者赤、近墨者黑」。

「物以類聚」，還是「近朱者赤、近墨者黑」？

我們常常觀察到一群有相似特質的孩子群聚在一起，例如一起抽菸。這當中可能有些孩子是先抽菸，然後結交了一群同樣抽菸的朋友；也可能有些孩子在結交了會抽菸的朋友後才學會抽菸。

如果是前者，抽菸的孩子結交了一樣抽菸的朋友，這是友誼網絡中的「友誼選擇效果」，友誼關係的建立是基於兩個人間具有某些共同點或相似性，就是所謂的「物以類聚」。

若是因為交了抽菸的朋友才學會抽菸，那麼就是友誼網絡中的「同儕影響效果」，是我們常說的「近朱者斥、近墨者黑」，可能因社會學習，透過觀察、模仿而習得，也可能迫於團體規範或同儕壓力而習得的。

以圖一為例，若我們以圓點代表個人，紅色為抽菸者，白色為非抽菸者，線條表示兩人間具有友誼關係。那麼，A與C在時間點2結交為朋友很可能是因為相似性選擇，而D在時間點2開始抽菸，則可能是受到抽菸同儕C的影響。

影響友誼選擇的因素：結構機會與個人偏好

首先，結構機會指的是兩個人是否有機會接觸，進一步結交為朋友。住在相同社區、搭同一班公車或捷運上下學，這是地理空間的接近性帶來的機會；就讀同一所學校、參加同一個教會、進入同一間公司等等，則是組織場域帶來的接觸機會，這都是個人所處的情境脈絡結構帶來的接觸機會。

在這個脈絡中有哪些人，就決定了個人有什麼機會接觸到什麼樣的人，例如，孩子在學校中被編入一個新班級中，班上的10位同學中有3人會抽菸，那麼，當其他因素完全不影響友誼選擇、友誼交往是完全隨機時，他在下一個時間點結交到一個朋友時，可能有3/10的機率會結交到抽菸的朋友。

其次，個人所鑲嵌的網絡結構與位置，同樣形塑了個人的交友機會。個人愈是位處在網絡團體核心的位置，愈是容易受到團體所約束，友誼關係因之較容易侷限於所處的團體之中；而愈是處於網絡邊陲的人，團體的約束力愈小，愈可能向外尋求建立與目前團體異質的新關係。

以圖一為例，E、H、G、I、J形成一個小團體，在這個小團體中，大家都是不抽菸的人，以E和H相比，H因為和小團體中的多數人為朋友關係，處在這個不抽菸同儕團體的核心位置，E則是只有H這個朋友，相對的處在團體較邊緣的位置，兩人相較，H因為擔心這些朋友對他的看法，就下個時間點而言，H比E更不可能向外尋找結交新的朋友，E向外結交新朋友的機率較大，可能因此結交了抽菸同儕。

除了所屬的團體脈絡結構外，另一個影響友誼選擇的關鍵因素是個人偏好。一般而言，大部分的人喜歡與自己相似的人建立關係，因為和自己相似的人比較容易理解，溝通協調容易、也較能預測對方的行為，對方也因為這種相似性，比較容易支持自己的觀點與行為，這種共同點能夠讓關係兩端的個人可以更快了解彼此，降低互動成本，也因此，相似的人比較容易發展出友誼關係，我們把這樣的相似性稱之為「同質性」，「同質性」實際上就是一種自我選擇，是個人依據自己對某項特質的偏好來決定交友的對象。

同儕的影響：友伴特質與結構力量

而在本文一開始提到的，父母覺得我的孩子都是被帶壞的，在友誼網絡文獻中，我們稱之為「同儕影響」，這主要指的是「友伴的特質與行為，透過網絡關係而改變個人的行為」。以「友伴抽菸」這個朋友特質來看，如果是看到朋友抽菸也跟著學抽菸，這是社會學習；如果是朋友笑他連抽菸也不敢，因而學會抽菸的，這就是同儕壓力的影響。

如同「友誼選擇」，「同儕影響」同樣也會受到個人所處脈絡的結構力量所牽制，前面我們曾經提到，若個人位處於同儕網絡的核心位置，個人的行為愈是受到網絡同儕的規範，愈是位處於網絡邊緣，則同儕團體的規範力量愈是薄弱。同樣的，以E和H相比，H因處在不抽菸的同儕團體核心位置，團體規範的力量極大，因此，H在下個時間點要改變為抽菸者的機率，相對的也比低E了許多。

在上述的討論中，我們可以看到結構力量同時在強化友誼網絡中的「友誼選擇」與「同儕影響」。

再回到圖一A、B、C這個小團體，可以看到，在時間點1時，A和B是朋友，而B和C也是朋友，可能因為常常去找B，A和C有更多機會接觸，也因此，在下一個時間點，A和C就容易變成朋友，像這種因為共同朋友的影響而結交了新朋友，我們稱之為友誼網絡的遞移性，如圖二所示。

圖二：友誼網絡的遞移性

在友誼網絡中，特別是青少年的友誼網絡，這種「結構力量」，像是「遞移性」，很容易和前面所提到個人對於「相似性」的偏好共同作用，形成一種加乘效果，強化了相似特質的同儕群聚效果。

再以圖一為例，這兩股力量的共同作用，會讓抽菸的人更容易群聚一起，如圖一的A、B、C、D，D可能因為常常去找C，在遞移性以及抽菸相似性兩個作用力的影響下，D可能很快地就會和A、B變成朋友，形成一個類似圖三般更緊密的抽菸團體（參考圖三）。像這樣的小團體，因為兩兩都緊密聯結，因此，團體內部會形成一股潛在的規範力量，規範著團體內部每一個個人的行為，讓團體內部的每一個人在某些行為表現上愈來愈相似，也可能發展出這個團體特有的次文化或更極端的行為。

圖三：緊密的抽菸團體

由於青少年正值由依賴家庭轉向尋求獨立與同儕認同的階段，在追尋同儕認同的過程中，特別容易順服於同儕規範與壓力，這也使得「友誼網絡中的選擇與影響」，在青少年這個階段特別的明顯，也容易讓父母認為孩子在這個階段結交了壞朋友後，被朋友牽著走。

實際上，若了解「友誼網絡中的選擇與影響」這個複雜的動態歷程，就可以明白，這樣的歷程牽涉到個人的選擇、結構機會、個人在網絡中的位置與同儕的影響力，以及這些力量的交互作用。因此，當孩子和朋友一起有了偏差行為，就說他是被帶壞了，實際上是個太過簡化的說辭，可能是孩子被帶壞、可能是他的自我選擇、也可能是他帶壞了別人的孩子。

培養「個人自尊」讓結交偏差同儕的青少年，不必然有偏差行為

那麼，結交偏差同儕的青少年，就必然會產生偏差行為嗎？實際上並不然。相關文獻也指出，包含家庭、學校、環境等，都有保護因子可以調節偏差同儕的影響，讓孩子不因為結交偏差同儕而跟著從事偏差行為。

在這些保護因子中，個人自尊的影響特別值得討論。

文獻中，關於個人自尊、偏差同儕、以及青少年的偏差行為，有非常多的討論。最早的文獻是探討低自尊的青少年容易有偏差行為。後來發現，與偏差同儕交往可能是低自尊與偏差行為之間的調節因子，也就是說，自尊愈低的青少年，若是結交了偏差同儕，相較於自尊高的青少年而言，愈容易產生偏差行為。這系列的文獻指出，自尊愈高，愈能協助個人抵擋同儕壓力。

此外，與同儕交往，也有助於青少年自尊的發展。透過友誼選擇與影響歷程，這群孩子彼此的行為愈來愈相似，孩子和自己相似的人一起，就不會在朋友群中覺得自己不如人，反而因此提昇了自己的自尊。

結語：偏差同儕有時也可以平衡家庭與學校的負向壓力

值得思考的是，部分低自尊的青少年，在無法得到家庭與學校的認同下，常常藉由與偏差同儕交往，來提昇個人的自尊與自我價值感，也因此我們可以看到，友誼網絡中的同儕影響不只侷限於單一面向，同儕所提供的情感與社會支持，對於個人的身心健康往往具有正向效果。偏差同儕實際上帶來的並非都是負面的影響，某些時候也平衡了來自家庭與學校壓力的負向影響。

從這個角度看，父母和老師應該思考的是，如何讓家庭與學校發揮其應有的功能，保有其對孩子的影響力，不要讓偏差同儕成為孩子逃離家庭和學校的出口，同時，如何在生活中培養孩子的能力與自尊，讓孩子在關鍵時刻自己決定是否要順服於同儕壓力的影響，讓友誼網絡中的「相似性選擇」變成幫助孩子的正向加乘力量。

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航