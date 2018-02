掌握這些犯罪英語用字，閱讀時事新聞就不會霧煞煞

面對十幾年前殺害自己兒子的兇手,Mary Johnson女士心中除了當初的恨意之外,你覺得她心中此時此刻的心情是怎樣的呢?至於當時的兇手呢,看著多年前被自己殺害的被害人母親,他現在心情會是如何?快點進影片看他們一路走來的心路歷程吧。

而關於犯罪,先前希平方整理過一篇專欄〈看美劇不再霧煞煞!犯罪影集常見英文單字〉,希望大家可以認識一些犯罪影集常出現的用字,這樣在看美劇的時候更可以學以致用。但現實中除了影集以外,新聞上也很常出現這些用字喔,若能夠看懂不同的罪刑,對於新聞的理解就更上一層樓囉!

arson 縱火

The police are still investigating the arson at the Green’s home.

(警方仍然在調查 Green 家的縱火案。)

drug trafficking 毒品買賣

trafficking為名詞,指非法交易(尤指毒品買賣)。其他應用: human trafficking(人口販賣)。當動詞使用時,有交易、做非法買賣(+in)的意思。

In order to root out drug trafficking, the parliament is now drafting stricter laws.

(為了要剷除毒品買賣,國會現在正在起草更嚴格的法律。)

human trafficking 人口販賣

The problem of human trafficking is now becoming more and more serious.

(人口買賣的問題現在變得越來越嚴重了。)

rape 性侵

This man was accused of raping more than 20 women.

(這個男人被指控性侵超過二十名女性。)

fraud 詐欺罪

She was sent to prison on fraud charges.

(她因詐欺罪而入獄。)

robbery 搶劫

動詞為rob ,用法為to rob sb./sth. of sth. 搶劫某人/某物的某物,例如:I was robbed of my life savings. 我被搶走了一生的積蓄。

Recent robberies have made everyone in town panic.

(最近的搶案讓鎮上所有人都驚慌失措。)

burglary 入室竊盜罪

We should all make sure we lock the door before we sleep to prevent burglaries.

(我們都應該要在睡覺之前確保有鎖門,以避免竊案。)

tax evasion 逃漏稅

evasion為逃避、迴避、藉口。動詞為evade [+v-ing],例如:They evade paying taxes by living abroad.(他們住在國外以逃避交稅。)

Have you heard that Ms. White was suspected of tax evasion?

(你有聽說 White 小姐涉嫌逃漏稅嗎?)

