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掌握這些犯罪英語用字，閱讀時事新聞就不會霧煞煞
我們想讓你知道的是
現實中除了影集以外，新聞上也很常出現這些用字喔，若能夠看懂不同的罪刑，對於新聞的理解就更上一層樓囉！
面對十幾年前殺害自己兒子的兇手，Mary Johnson女士心中除了當初的恨意之外，你覺得她心中此時此刻的心情是怎樣的呢？至於當時的兇手呢，看著多年前被自己殺害的被害人母親，他現在心情會是如何？快點進影片看他們一路走來的心路歷程吧。
而關於犯罪，先前希平方整理過一篇專欄〈看美劇不再霧煞煞！犯罪影集常見英文單字〉，希望大家可以認識一些犯罪影集常出現的用字，這樣在看美劇的時候更可以學以致用。但現實中除了影集以外，新聞上也很常出現這些用字喔，若能夠看懂不同的罪刑，對於新聞的理解就更上一層樓囉！
- arson 縱火
The police are still investigating the arson at the Green’s home.
（警方仍然在調查 Green 家的縱火案。）
- drug trafficking 毒品買賣
trafficking為名詞，指非法交易（尤指毒品買賣）。其他應用： human trafficking（人口販賣）。當動詞使用時，有交易、做非法買賣（+in）的意思。
In order to root out drug trafficking, the parliament is now drafting stricter laws.
（為了要剷除毒品買賣，國會現在正在起草更嚴格的法律。）
- human trafficking 人口販賣
The problem of human trafficking is now becoming more and more serious.
（人口買賣的問題現在變得越來越嚴重了。）
- rape 性侵
This man was accused of raping more than 20 women.
（這個男人被指控性侵超過二十名女性。）
- fraud 詐欺罪
She was sent to prison on fraud charges.
（她因詐欺罪而入獄。）
- robbery 搶劫
動詞為rob ，用法為to rob sb./sth. of sth. 搶劫某人／某物的某物，例如：I was robbed of my life savings. 我被搶走了一生的積蓄。
Recent robberies have made everyone in town panic.
（最近的搶案讓鎮上所有人都驚慌失措。）
- burglary 入室竊盜罪
We should all make sure we lock the door before we sleep to prevent burglaries.
（我們都應該要在睡覺之前確保有鎖門，以避免竊案。）
- tax evasion 逃漏稅
evasion為逃避、迴避、藉口。動詞為evade [+v-ing]，例如：They evade paying taxes by living abroad.（他們住在國外以逃避交稅。）
Have you heard that Ms. White was suspected of tax evasion?
（你有聽說 White 小姐涉嫌逃漏稅嗎？）
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航