徽菜兵法全攻略（中）：比面對臭豆腐還需要更大勇氣，朱元璋最愛的「毛豆腐」

►徽菜兵法全攻略（上）：胡適家的一品鍋與又臭又好吃的臭鱖魚

「毛豆腐」是在徽商故里絕不可錯過的一道特色料理。但吃毛豆腐比外國人吃臭豆腐還需要更大的勇氣。雖然兩者都是聞起來臭吃起來香的發酵產品，但是毛豆腐的特殊味道更是難以筆墨形容，並不是每個人都能夠適應和接受。

而且吃豆腐也許需要克服嗅覺上的抵抗，吃毛豆腐還得通過視覺障礙這一關。因為毛豆腐的毛指的是將豆腐發酵到在表面長出茸毛一般的菌絲。而這些茸毛交纏在食物上的樣子也的確令人望而怯步。不過，這食用稍微變質的食材，也正是徽州特有的一種飲食習慣。

毛豆腐又稱為徽州毛豆腐，有道是「徽州第一怪：豆腐長毛上等菜」，說的就是徽州毛豆腐。茸毛遍體的毛豆腐的誕生，與徽州的地理環境有很大的關係。安徽南部溫潤的氣候能夠使微生物在豆腐表面慢慢生長。毛豆腐不同於臭豆腐，是通過以人工發酵法，使豆腐表面生長出一層白色茸毛。

毛豆腐成型的關鍵，不是常規點豆腐時所用的滷水或石膏，而是用一種秘制的酸水來「點」。雖然酸性物質和滷水一樣可以讓大豆蛋白凝固，但是秘制酸水的最大意義不在於此，重點是能夠讓其中的微生物隨著點滷流入，像種子一樣被埋進豆腐中。這些種子後來長出的菌絲就是毛豆腐的茸毛了。而臭豆腐則是直接泡在滷汁中自然發酵而成。豆腐因為發酵過程中植物蛋白轉化成多種胺基酸，所以通過烹調之後味道才特別鮮美。

毛豆腐的發酵得益於一種絲狀真菌「毛黴菌」。毛黴菌能糖化澱粉並能生成少量乙醇，產生蛋白酶，也可以有分解大豆蛋白。豆腐乳和豆豉也是因為毛黴菌的作用而製作而成的。製作毛豆腐的過程需要小心謹慎地控制時間、溫度和濕度，其製作過程則分為原料、點滷、凝固、出模、切塊、長毛等六步。

徽州毛豆腐根據茸毛的長短、顏色可分為蓑衣毛、鼠毛、兔毛、棉花毛等四種。蓑衣毛最長，呈紫醬色；鼠毛較短，呈灰色；兔毛很短，起條，呈白色；棉花毛稍長，呈白色。而毛的長短，顏色的差異，除了豆腐本身質量的優劣外，還取決於氣候的變化、溫度的調節。毛豆腐的鮮醇味也就在於溫度的適宜和發醇時間的長短掌握上。油煎后的毛豆腐又稱「虎皮豆腐」，因為下油鍋後，毛會豎起來，使得色澤斑斕相間，有如虎皮一般。而這些不同茸毛的毛豆腐之中，又數蓑衣毛豆腐色、香、味最佳。

毛豆腐的吃法有三種，一種是將毛豆腐放進油鍋里煎至兩面金黃酥脆，再加上蔥花辣椒醬的乾煎；另外還可以紅燒，也是先把毛豆腐煎至兩面金黃，再加入調料燉一下，最後淋上加有辣椒醬的醬汁；而將辣椒醬塗抹直接在炭火之上的毛豆腐直接吃是徽州人吃毛豆腐一種樸素的方式。

至於毛豆腐的由來，則是明太祖朱元璋一次兵敗徽州，逃至休寧一帶時，因為飢寒交迫，命隨從四處尋找食物，一隨從在草堆中搜尋出逃難百姓藏在此處的幾塊豆腐，但已發酵長毛。不過因為沒有其它東西可以吃了，於是這個隨從就把這個長了毛的豆腐放在炭火上烤熟給朱元璋吃。不料豆腐味道十分鮮美，朱元璋吃了非常高興。後來轉敗為勝後，朱元璋便下令隨軍廚師製作毛豆腐犒賞三軍，毛豆腐於是就這樣在徽州流傳了下來。

徽菜式微的原因很多，但是菜品中多現代難以取得的山產是其中一大原因。比如說「紅燒果子狸」好了，在原料上的穩定供應就是一大問題了。鴿子雖然容易取得得多，但也不是隨時去市場就能夠買得到的食材。以黃山菜鴿與黃山山藥隔水燉成的「黃山燉鴿」，湯清味鮮，鴿肉酥爛，而山藥清香爽口。

而「石雞」 （chukar partridge）多分布於歐洲和中亞，在中國則多分布於新疆、甘肅與華北。不過黃山的石雞卻並非禽類，而是在黃山徽州山谷洞穴中的一種與毒蛇共棲的「棘胸蛙」（Chinese spiny frog）的俗名，又名石蛤、石凍、石鱗、石蛙、石蛤蟆、石蝦蟆、石坑蛙。與牛蛙外型相似但體型更大，是世界上肉質吃起來最滑嫩，營養價值也最高的蛙類。

石雞在徽州歷來被視為珍稀美味，與石耳、石魚並稱為「廬山三石」與「黃山三石」。寫過《祇剩下蛋炒飯》、《肚大能容》、《已非舊時味》等關於飲食散文集的已故台大歷史系教授與美食評論家逯耀東先生，曾在其《寒夜客来：中國飲食文化散記2》中寫了一篇〈黃山頂上吃石雞〉。

裡面提到他在黃山上的「玉屏山莊」看到一盤炒得黑黑的菜，忍不住大喊：「石雞！這是石雞！」然後便連價錢都不問地立刻加點了兩盤。「清蒸石雞」與「石耳燉石雞」都是當地才能吃得到的珍貴菜餚。而「石耳燉石雞」又稱為「雙石湯」，體現了徽菜在「燉」上面講究「炭火溫燉」「柴禾急燒」「樹塊緩燒」的說法。雙石湯以雞湯當高湯，隔水燉40分鐘而成。而且雙石湯另外還有一大特點，就是不用碗和湯匙，而是用茶和茶杯來喝，平添了些許的文雅之氣。

「清燉馬蹄鱉」又叫「沙地馬蹄鱉」和「火腿燉甲魚」。馬蹄鱉因為其如同馬蹄般的大小而得名。徽州溪中的甲魚因為背為青色腹為白色，所以有「水清見沙底，腹白無淤泥肉厚背隆起，大小似馬蹄」這樣的當地民謠。

做的時候要把宰殺的甲魚洗凈，然後用九成熱的水，洗燙去皮膜，再從其腹部開十字刀去掉內臟後以用白醋10毫升加清水泡10分鐘後用清水洗淨和晾乾，再把甲魚用熱水焯水撈出瀝水。燉的時候將甲魚整齊地放入在砂鍋之中，蔥結、薑塊、鹽和冰糖後，加入黃酒、火腿塊和高湯，大火燒開後，撇去浮沫，轉用小火燉一小時左右，然後挑出蔥、薑和火腿塊。火腿塊切成片後，整齊地排在甲魚上，然後淋上香油，撒上胡椒粉即成。

「問政山筍」是用安徽省黄山市歙縣的問政山上產的筍所做的傳統山珍燉菜。因為會加入火腿或香腸和香菇與筍一起燉煮，所以問政山筍也稱為「兩香問政山筍」，用兵糖提鮮，以火腿提味。以上幾道菜都是徽菜就地取材，以鮮取勝的特點的最佳範例。

而所謂的「徽州圓子」就是當地的糯米豬肉丸子。另外還有雞與豬肚一起燉煮的傳統燉菜「鳳燉牡丹」，將鴨、鮮青螺肉、香菇、蔥結、薑片、鹽、冰糖等一起燉煮而成的「青螺燉鴨」，以及以燙過的雞胸肉和鴨胸肉分別用蛋液腌過再與蔥、薑青豆與其它調料合炒的「雙爆串飛」等。

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