徽菜兵法全攻略（下）：曹操愛吃的「逍遙雞」，還有風行美國的「李鴻章大雜燴」

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徽菜除了影響力與知名度最高的徽州菜，也就是皖南菜之外，尚有安徽省政治、經濟、文化和交通中心的「合肥菜」；以烹調河鮮、家禽見長的盛行於銅陵，蕪湖、安慶及巢湖等地區的「沿江菜」；和由安徽省淮河以北的淮北菜、宿州菜、蚌埠菜、和阜陽菜等地地方風味構成的「沿淮菜」等。

合肥因為古名肥水的東淝河與古名施水的南淝河在這裡匯合而得名。合肥是安徽省的省會，位於安徽省的正中央，長江和淮河之間，水資源非常豐富。而說到合肥菜，最大名鼎頂的就是三國時期曹操愛吃的「逍遙雞」了。三國時期的合肥因為地處吳國和魏國的交界，因此是兵家必爭之地。東漢獻帝建安十三年（公元208年），曹草統一北方後，從洛陽率領八十三萬大軍南下準備進行後來的赤壁之戰，行至廬州（合肥古名）時，曹操下令軍隊在此操練兵馬。

只是此時的曹操因為軍政事務繁忙，操勞過度而病倒了。當然有當地廬州的大夫獻上了祖傳秘方，由軍中大廚按照其配料、中藥、名酒，以當地的「伢雞」製成藥膳雞。曹操吃後食欲大開，連吃幾次之後病情更是很快地康復了。而因為這個地方是合肥的逍遙津，曹操吃了之後就忍不住讚道：「此真乃美味逍遙雞也！」而這個地方也是後來在公元215年的逍遙津之戰中，曹魏名將張遼以八百之眾，結合樂進、李典等七千魏軍大敗孫權十萬大軍的地方。而也因為曹操鍾愛此雞，故也稱為「曹操雞」。

合肥當地的烤鴨就叫「廬州烤鴨」，是在明朝時候宮庭的掛爐烤鴨技法流傳到此而傳開的。其前身前是一家名為「吳鴻發」的中餐館，中共佔領大陸之後後改為「大眾早點店」。這家餐館延續著原先宮廷掛爐烤鴨技術的基礎，再根據自己的實際情況，用一種特製大缸，製作「吊爐烤鴨」。烤鴨爐是缸口朝下，缸底朝上，在缸底打上一個洞，洞上面卡上鐵勾子，缸內燒果木炭來烤鴨。而廬州烤鴨選用的鴨子為巢湖、肥東、肥西等地所產的麻鴨肉質肥瘦相間，口感油潤滑嫩，咀嚼回味無窮的小麻鴨。1984年，合肥市政府配合該餐廳將「大眾早點店」改名為「廬州烤鴨店」。

「包公魚」原名「紅酥包河鯽魚」。因為包河所產鯽魚背部是黑色的，包公包青天又是北宋時期的合肥人，所以這種魚在當地人稱「包公魚」，與台灣俗稱打鐵婆的包公魚駝背石鱸不同。1958年毛澤東視察安徽時，名廚梁玉剛就為他做了紅酥包河鯽魚這道菜，而得到讚賞。

不過這道菜是道冷菜，是魚用醋、酒等調味後以小火長時間燒燜，達到骨酥肉嫩的效果。而且會以包河所產的藕斷無絲的蓮藕搭配，象徵「鐵面無私（絲）」。做法是先把蓮藕切成厚片放在砂鍋底部，再放入處理乾淨的包公魚，鋪上蔥、薑，加入醬油、黃酒、醋、麻油、糖，然後蓋上燙過的荷葉後，加蓋以小火燜五個小時，冷卻後即可擺盤食用。

清末唯一被西方認可的中國政治家和外交家李鴻章也是安徽合肥人。「光緒二十二年（1896年），他奉旨到俄國參加皇尼古拉二世的加冕典禮，並順道訪問歐美。一路上吃了兩個多月的西餐後胃口都沒了，於是一到美國就叫使館的廚師用中國徽菜宴請美國賓客。但因為太好吃了，受邀的賓客洋人吃到欲罷不能，吃到料都快沒了。

這時廚師只好用所剩海鮮等剩下來的材料混合下鍋煮，結果洋人吃了之後也都讚賞有佳，而問道菜的菜名時，李鴻章用合肥話說「好吃多吃」，竟被誤為「Hotchpotch」，從而風靡美國。後來便被稱作「李鴻章大雜燴」 （LiHongzhang Assorted Dish）。

但這其實應該是李鴻章吩咐隨行廚師將在當地購來的蔬菜、肉食等，按照中國菜餚的烹製方法所做的「一鍋煮」。李鴻章大雜燴是以雞雜、肚片、火腿、麵筋、香菇、山筍、海參等墊底，然後裝入陶盆，加麻油白酒、醬油等佐料，放在炭火上用文火慢燒後原盆上桌的料理。

傳統的「大雜燴」後來加以改良後，現在多以水發的魚翅、水發海參、水發魷魚、油發魚肚和乾貝、熟白雞肉、熟豬肚、熟火腿、凈魚肉、鮮香菇、嫩筍、水腐竹、鴿蛋，加蔥段、薑片、紹興酒、鹽、雞粉、白胡椒粉、糖、蛋白、熟豬肉、雞湯、熟雞油等原料做成。

古稱廬州的安徽合肥其下有肥東、肥西二縣。「肥西老母雞湯」雖然只是用當地土雞小火慢燉而成的湯，但因為原料非常地好，因此不需要加入任何其它材料就湯鮮肉嫩，所以當地就有方言說，「從肥東到肥西，買了一隻老母雞。」而由於小火慢燉的老母雞湯的其中雞的油全不都被熬了出來，凝結在湯的表層，因此有一個和李鴻章有關的冰淇淋與老母雞湯的故事。

話說當年李鴻章第一次出國訪問，外國友人請他吃冰淇淋，他看到冰淇淋冒著白煙以為很燙，便用嘴吹了吹，結果外國人看著就忍不住哄堂大笑。李鴻章心裡雖然生氣，可是又不能發怒。後來他請隨行的廚師烹煮了一鍋老母雞湯請外國人喝。經過細火慢燉老母雞湯，正如前言，雞的油分全都熬出來在湯的表面凝為厚厚一層。外國人一看，以為是冷湯，便一次喝了一大口，結果被燙得吱哇怪叫，也就算是報了冰淇淋之仇。

三河鎮位於安徽省的肥西縣，是由豐樂河、杭埠河、小南河三水交匯，以八卦圖所設計，加以典型的小橋流水人家，水鄉古鎮特色的一個徽式建築古鎮。1858年，太平軍的英王陳玉成率太平軍與湘軍決戰於此並取得勝利，這是歷史上有名的太平軍「三河大捷」。

英王陳玉成的軍隊愛護百姓，所到之處軍紀嚴明，秋毫無犯。因此三河鎮老百姓非常擁護太平軍，家家戶戶常常送給太平軍將士當地的好吃好喝的。又名「廬江大彎餃」的「三河米餃」是以秈米粉製作的帶餡餃子，就因為當時非常受到陳玉成部隊的喜愛而聲名大譟。其它著名的合肥菜還有吳山貢鵝、臭干炒千張、小刀麵等。

「菜花甲魚菊花蟹，刀魚過後鰣魚來，春筍蠶豆荷花藕，八月桂花鵝鴨肥。」這七言絕句道盡了徽菜中沿江菜的食俗情趣。沿江菜是以長江兩岸的蕪湖、安慶地區为代表的以烹調河鮮家禽見長，並且特別擅長煙燻技術的料理。其中的蕪湖在清代就是包括湖南長沙、江西九江，和江蘇無錫等的中國四大米市之首，接近南京都市圈，口味上也類似。

「焐」音同「悟」，是以熱的東西接觸涼的東西，使後者變暖的意思。比如用熱水袋焐一焐手或焐一焐腳。沿江菜的「清香砂焐雞」做法要從雞翅下開一刀口，取出內臟洗凈濾乾後。再把拍碎的蔥、薑、紹興酒、醬油等攪拌後塞入雞肚內浸漬入味，然後再把以高湯、鹽、香油燒入味的香菇也填入雞肚內。然後，將雞身擦遍用蔥、薑、花椒和火腿剁成的泥之後，用洗淨晾乾的網油包一層，再用荷葉包一層後，用細繩綑好。再用麵粉加水和鹽調成厚糊狀在荷葉上抹勻抹平，放入事先加熱的砂鍋中，放在火上焐約兩小時左右，見外殼裂開即成。

「生燻仔雞」和「火烘魚」都是沿江菜中煙燻料理法的代表。而煙燻又分為生燻和熟燻，其中又以生燻的技術更高，但也更能保持食材的原汁原味。像生燻仔雞就是用整只隻雞煙燻，而在燻時要在其周圍淋水產生蒸氣，形成一種燻中有蒸的效果。而火烘魚中的「火烘」二字則是當地對煙燻的另一稱呼。

火烘魚用肉厚而嫩的青魚為佳，將魚去鱗、頭、尾和內臟，剖開兩半，去掉魚骨後洗淨切塊，然後用鹽和硝水50毫升醃一小時後晾乾。然後在烤架上塗上香油後將魚塊整齊地排列於上，鍋內放入燃燒的芝麻秸或高粱秸的餘火灰，上面均勻地撒上一層杉木屑，用兩根細鐵棍架在大鍋上。把擺好魚的烤架放在鐵棍上，蓋上燻蓬後煙燻五分鐘，然後拿下燻蓬，將魚翻身再燻三分鐘魚塊就燻好了。然後把燻好的魚塊放入鍋中，加蔥結、拍鬆的薑塊（拍松）、八角、糖、醬油、醋，加水剛好蓋過，中火燒開後，轉小火燜約30分鐘即可出鍋。

此外，之前在〈紅燒肉兵法〉中談過的先烤再煮，最後煙燻而成的雲霧肉也是安徽菜。除了煙燻菜之外，以中國五大湖的巢湖中的白米蝦與大閘蟹加在一起鮮上加鮮的蒸菜「蟹黃蝦盅」則為此地河鮮之代表菜式。首先將蝦肉剁成泥後，加入鹽、雞粉、蛋白、豬絞肉、太白粉攪拌成肉餡。然後在小杯子內抹油，分別放入蟹腿肉、蟹黃、切細的菠菜，然後在最上面放上剛剛做的蝦泥，逐一完成後放入蒸鍋內用大火蒸五分鐘後取出扣入盤中，然後淋上加了鹽、酒煮開勾芡後加了雞油的雞高湯就完成了。

從合肥往北過了淮河，就是蚌埠、宿州、淮北、阜陽等地就是快七十年前國共兩軍決戰的徐蚌會戰的戰場。而也許已戰略主動性而言，對中共而言淮陰和海州比起徐州和蚌埠更為重要，所以才稱之為淮海戰役。在孫元良的第十六兵團從蚌埠經宿縣北上徐州，華中勦總的黃維兵團進至阜陽的1948年底開始的約三個月的戰役，改變了上百萬人，甚至上億人的命運。但是把徐州和蚌埠連在一起，雖說分屬江蘇和安徽兩個不同的省份，卻不管在歷史上或是飲食上都有著濃得化不開的淵源。

好比在〈蘇菜之兵法〉中提到的蘇菜中口味偏向魯菜的徐海菜中的，彭祖於4300年所創的「羊方藏魚」就與徽菜中沿淮菜的「魚咬羊」有著異曲同工之妙。有趣的是，「羊方藏魚」是把魚放在割開的大塊羊肉中一起加上調味料一同蒸或燉而成，而「魚咬羊」則是將羊肉裝入魚肚子而後封口烹製而成。不管哪種做法，都是中國字「鮮」這個字由來的遠古菜品。

「麒麟鱖魚」則因為以鮮鱖魚、香菇片、蛋皮、冬筍等食材成菜後狀似麒麟而得名，是另一道代表性的沿淮菜。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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