喜歡真誠的男人？太年輕的小女生才會有這種想法

作者：角田光代

壞男人 Scoundrel

在我還是個非常非常年輕的小女孩時，我深信世界上（尤其在都會區）有個叫做「壞男人」的物種。比方，我媽會說，妳要小心壞男人之類的話，神情看來還不像在開玩笑。電視節目、漫畫裡，也會出現壞男人。因此，就像知道「澳洲好像有種叫做『小袋鼠』的動物」一樣，我也認為「大都市裡棲息著會蠱惑女人的壞男人」。但講到男人，其實我只知道自己的父親跟老教師，於是如同我想像小袋鼠這種陌生的動物，我也自行在腦中描繪「壞男人」的形象。

想必非常帥氣吧。能言善道。成熟又瀟灑，而且還有點錢，先不論本性如何，至少外表看來溫柔體貼。女人就這樣神魂顛倒，被耍得團團轉，哭了一場又一場，等到回過神來身心都受重創，錢財也被掏空。我猜一定發生過這種事。

我這種人要是招惹上壞男人，保證完蛋吧，一定得小心才行。當年還是個小女孩的我，就是這般謹慎懷著戒心，走出全是女生的學校，踏進有一大群年齡相仿男孩的世界。

然而，一旦身處其中才發現身邊根本沒有想像中的那種人。大家都跟剛離開女校的我差不多，有些生澀笨拙，惶惶不安，卻也不可否認內心透著一絲飢渴，看起來全都是這樣的好人。這下子我放心了，壞男人想必都棲息在其他地方吧。於是，我和跟自己差不多青澀的年輕人，談了幾場戀愛。

然後，我發現了，竟然還沒遇到過壞男人，自己卻像過去想像的那樣，對某個人神魂顛倒，讓人耍得團團轉，雖然沒被騙取錢財，但也哭得很慘，一顆心還不至於支離破碎，相較於過去的確多了幾道傷痕。那麼，究竟是哪裡的壞男人讓我落得這個地步呢？我睜大了眼睛四下張望，身邊仍舊跟過去一樣，全是看起來樸拙老實，一臉好人樣的男人。

從女校畢業，離開家裡，來到可能是壞男人棲息地的大都市生活，算算也有十五個年頭了。我自問在這漫長的歲月中，是否實際遭遇過壞男人這個物種呢？答案是否定的。讓人覺得心煩的，或是劈腿成癮的，毫不掩飾缺點的可悲人物等等，這種男人我看了好多，卻從來沒見過壞男人。然而，若問我對於壞男人真的一無所知嗎？我其實莫名其妙還滿了解的。

我終於領悟到，雖然壞男人不存在，卻有很多對我而言有不好影響的男人。哎呀呀，曾經定義壞男人是帥氣、成熟又瀟灑的我，真是太幼稚了。就我所知，那些傷我不比壞男人輕的，都是形象剛好相反的男人。沒錯，認真說起來，我身邊淨是這些對我極可能有不良影響但表面看來都是好人的男人，然後我愛上的也是這種人。

好人忠於自己，凡事誠實，不願傷害任何人，也不想惹上麻煩。當這些成為好人的條件恰好一項項重疊起來符合之下，就會以一股強大的力道傷人。而且受傷的一方絲毫不懂為什麼。這就是他們異於常人的超凡技藝。

有時聽到女性朋友說，因為忘不了分手的情人，沒辦法展開下一段戀情。我都忍不住猜測，分手的對象是不是就是我說的那種好人呢？對於分手的原因，或是自己受傷的原因，就算誤會也無妨，但如果完全摸不著頭緒，人將無法把自己抽離身處的情境。直到他們明白是怎麼回事。

你愛我嗎？問交往中的男人時，「當然愛呀！」這樣回答的男人，他的頭腦簡單與不誠實一點都不會傷到我。但萬一有男人回答：「愛，究竟代表什麼？我不懂。」這男人的純真與誠實才讓我深深受傷。我終於懂得這個道理了。

過去我曾說，自己喜歡真誠的男人。我想，那就跟我曾相信有壞男人這個物種一樣，太不了解這個世界吧。太年輕的小女生，才會有這種想法。

相關書摘 ►我從十幾歲開始，除了一個人之外，每個交往對象都一副很自然地劈腿

書籍介紹

《名為我的天體，名為他的宇宙：關於我那些莫名其妙的愛情、閱讀及平凡日常》，時報文化出版

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作者：角田光代

譯者：葉韋利

日本三大女作家之一角田光代第一本中文愛情散文集。從愛情的面貌、戀人的言語到相處的日常。最坦誠、幽默且看透人心的戀愛觀察。

名叫「我」的這個天體，並非只在黑暗的天邊一角繞圈漂流。如此漫長的徬徨、游移，必定是為了遇到跟我相像，或是截然不同的另一個天體。我跟那個用三個鬧鐘的戀人，為了很多事情起爭執，面對軌跡與差異的分界線，以及彼此在這條分界上擦邊的異同忍不住嘆息。

即使如此，某天，我發現自己哼著歌，用晾衣夾夾在襪子的鬆緊帶上；同時看著戀人輕輕敲打枕頭。在這一瞬間，我會得意心想，哇！天體合而為一，出現了新的宇宙！

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航