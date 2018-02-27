為什麼政府知道斷層在哪裡，但絕不會「正式公佈」斷層分佈地圖？

文：Hao Chuang

為什麼房子會蓋在斷層上？為什麼政府不公佈斷層位置的資料？為什麼不立法禁止在斷層上蓋房子？這些其實都是無解的問題，或者說正確答案是「施主，這問題要問你自己啊～」

早在斷層被發現之前，甚至「斷層」兩個字被發明出來之前，人類就在到處蓋房子了。同時也在實行「土地所有權」這種東西了。房子的出現比斷層被發現更早，土地的「所有權」也是。另外還有一件比斷層更早而且很關鍵的事情是：土地抵押貸款。

台灣的房屋貸款裡，房子本身的價值是有限的，而且房子會折舊，三十年以上的房子幾乎都沒有什麼剩餘價值，貸款的主要抵押品是土地。

以台灣的現況來說，銀行貸出去的錢裡面，有很大一部份是用土地做抵押的，而土地的價值在於「可以蓋房子」，不能蓋房子的土地價值遠遠比不上能夠蓋房子的「建地」。

所以公佈斷層資訊就變成一個棘手的難題，立法禁止更是會引起房屋貸款市場的崩潰。當然，斷層的數量有限，很多土地都沒有斷層經過。但政府一但公佈斷層資訊，那麼銀行的放款就必須重新估價，原本可以貸款一千萬的，現在可能一毛錢也貸不到，而原本已經放出去的貸款，銀行也必須考慮收回，降低額度，或者提高利率。

就算我們不管那些倒楣的地主的損失，只考慮銀行好了。一旦面臨這種經營上的重大危機，銀行股價就會產生波動，而投資在銀行業的基金的價值也會波動，然後整個金融市場就會大亂，嚴重的程度大概和美國次貸危機差不多：抵押品的實際價值產生大幅變動，低於原本放款時的估值，引發連鎖反應，造成資本市場的崩潰。

所以說，雖然政府都知道斷層在哪裡，但是政府絕對不會「正式公佈」斷層分佈地圖，更絕不會立法限制斷層地帶土地的建築規範，怕的就是經濟崩潰。因為台灣的經濟建立在房地產泡沫上，這個泡沫禁不起戳，一戳就破。

但是，事實上，斷層在哪裡都是公開的資訊，只要想查都查的到，政府也沒有禁止你查。問題是，你就算查到自己家在斷層上，你會老老實實改建或者拆掉嗎？你會不會假裝不知道把房子賣掉？還是去廟裡拜一拜然後繼續住？甚至連拜拜都懶了就住下去吧？

台灣的斷層說多也沒多少，大概就是全世界排名前幾名那樣多而已啦。要不要去查？還是蒙著頭當鴕鳥？這問題就要問施主你自己了。

#偷偷跟你說台北盆地一大半都不太能住

#對啦你家蓋的很堅固但你隔壁鄰居呢他倒下來壓到你呢

#全台北都倒光了都斷水斷電了你家就算沒倒也住不下去啦

#公司也倒了你連飯都沒得吃

本文經Hao Chuang授權轉載，原文發表於此

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