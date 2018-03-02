隨拿破崙遠征埃及的學者大隊，忍受士兵羞辱只為見證古文明

文：巴森（Jacques Barzun）

此行組成精采已極，亦如百科無所不包。除去足可以配備一整個城鎮的大量補給、輜重，船上還裝載著各式供機械、科學之用的各種儀器；全套印刷設備兩組，希臘文、阿拉伯文，以及其他文字字形一應俱全，外加書寫、繪畫材料；500種參考用品用書。

1798年5月，土倫港口船桅雲集如林：十五艘戰艦、一打三帆快船，還有雙桅船、各式單桅船，凡300艘各型大小船艦，到科西嘉島又另有三艘護航艦會合，運送3萬8,000名兵員與一萬名非軍事人員。陸軍軍官陣容比平常為多，將軍更甚。

學者之中，銓敘為「將軍」職等者包括學術界權威如多洛米厄（地質學家，日後多洛米山脈即從其名）、傅里葉（物理學暨數學家）、康特（化學家）、聖希萊爾（動物學家）、奇納（天文學家）、拉萊伊與德斯金內（醫生）、蘭可特（外科大夫）、皮耶（工程師）、赫杜蝶（花卉畫家）、維永朵（音樂家）。共有兩對兄弟，一對父子；出航時無人懂得埃及古物，回程時有了許多專家。

旅途的辛苦多不勝書，無法全面詳載。對學者大隊而言，此行意味著必須硬著頭皮吃苦將就，軍士也憎厭他們，輕蔑之情全不保留，還好將軍們不曾如此。一行艦隊躲開了納爾遜，不費吹灰之力便拿下馬爾他，在那裡拿破崙大顯其統治、改革才能；他廢除奴隸制度，翻修行政、財政、教育系統。但是在埃及登陸卻是另一回事——如今大家都知道此行的目的地了，納爾遜冒險挺進，駛入法方艦隊停泊的避風港，擊沉了幾艘法船，造成軍士損失，學者部隊則安然無恙。

從此刻起，這支學人隊伍也一再暴露於升高的戰鬥之下，以及當地人的暴動之中。最糟糕的磨難，則可能是許多長途跋涉、各種不同方向的穿越沙漠之旅，又累、又渴、又中暑、又沙盲，還得忍受軍隊的愚弄嘲笑，這都是為求科學成果與驚人發現的代價。

對史家來說，實非小可之事更包括以下：這些人方從他們的實驗室、畫室、教室新鮮出爐，一夕之間就把自己改頭換面變成火線上的作戰者，又建造工事、治理攻占的鄉鎮、挖掘廢墟、利用不熟悉的材料打造器械。這些讀書人的勇氣之高，只有他們的足智多謀可以匹配；化學家暨畫家康特，發明一種新幫浦、做出無鉛鉛筆、改良水磨的傳動裝置，還發現一種複製彩畫的方法——這可是在石版印刷發明的十年以前。所有這一切，都係因應埃及當地困境而生。

植物學家奈可圖，研究埃及農業及當地農工的習慣；數學家蒙日算出摩西井泉（地下泉，據聞永不乾涸，相傳為摩西遇其妻處）的奇特水力原理。陸軍工程師皮耶為拿破崙指定做總部的官邸造了一座樓梯及露台。傅里葉在微分方程與主持審訊（臨時設立，卻屬必要）之間，來回穿梭忙碌。馬賽爾是阿拉伯專家，變成報刊負責人，每十天定期發刊一次，不時包括學者的報告，更經常的內容則是給部隊看的新聞。

外科大夫拉萊伊對當地混合人口記下人種學的筆記——埃及人、土耳其人、亞美尼亞人、希臘人、猶太人和貝都因人；木乃伊發現了，他又研究香料藥物防腐的方法。當腺鼠疫、傷寒開始猖獗，隊中的眾天文學家又搖身一變，成為氣象學者，幫醫生觀測天氣、風向。科學征服了一切。

日子便如此過去。遠征隊伍的官方任務有三：

（一）研究一切有關埃及的事物。

（二）傳揚啟蒙開化的理念與生活習慣。

（三）提供政府可能需要的任何資訊。

任務一與任務三圓滿豐富地完成，任務二則差強人意。當地人對這些機器、技術，可一點也不覺了不起；但是竟有這麼多外國人為了可笑理由，研習阿拉伯語文、在沙漠裡跑來跑去，才令他們感到萬分驚奇。20萬人口的首都開羅，總算同意屈就，每天把主要街道清掃兩次，並把垃圾清走。可是女人不戴面紗，則令當地人大為震驚；看見自己被人用鉛筆素描畫下，吃驚的程度稍輕，不過竟然還塗上顏色，這可真嚇死人了，豈不成了巫術作法的工具。

在西方人這一邊，對眼前的景象風光、生活形式和當地人民，倒頗覺開心有趣。幾個月過去，他們就已經把當地人視同法國人了；這種心態一向是各地法國殖民者的特色（與英式作風完全不同）。

在埃及，他們容忍當地所有做法，只除不講衛生一項；他們納當地女子為情婦（有位將軍還娶了穆斯林女子為妻，並改信伊斯蘭教），他們研究本地風俗習慣，完全不帶降尊紆貴心理。音樂家維永朵一開始很拒斥各個民族的不同音樂，久之卻進而欣賞享受，甚至能分辨其中優劣，興起應有的情愫反應。調查疾病之際，醫生德斯金內吩咐助手仔細留意民間醫藥——「迷信也許能教我們一些有用的東西。」除去這最後一項智慧之言，這支學人大軍的表現及態度，實可稱「啟蒙精神付諸行動」。

拿破崙是這整項活動最高詮釋者。他建議、組織、批評、激發靈感；他師法國內各研究組織，立刻在埃及成立研究單位，切記他本人也正是其科學部門一員。蒙日任院長，拿破崙為副院長，三個月後更親自接任院長之位。成員在一起討論，報告在地研究的資料與成果，論文一經認可，便穿越納爾遜的警戒線，連同眾人的家書一起送回國去。邸中閒來無事，拿破崙也將思想理念做成休閒活動，把小批來客分成正反兩方，辯論事先備下的各種議題：哲學、政務、宗教或倫理等等。

這支智囊團體可謂此類首創，規模也屬最大，20個月內的成就何其豐碩，區區幾頁甚至一本書都難以盡述。最後出版的《埃及記述》，足足20卷超級巨冊——約54吋高28吋寬的超大尺寸，是為容納埃及紀念建築物的圖片——尤其是其中一圖，畫出了最微密的細節；埃及全地則製成40幅地圖。出版工作在回到法國之後開始，耗時耗力，長達四分之一世紀，作者雖可享有版稅，但是此時依當代標準多數都已達耄耋，更有不少已然去世。不過遠征期間傷亡屈指可數，最重大的傷亡要數克萊貝爾將軍被刺，發生在他繼拿破崙接任主帥職務之後。

若為這167人銘刻一個共同墓誌銘，也許可以如下：「他們採集了可及範圍之內所有的動植物相、發現了新品種、填補了已知類別之間的空隙。」

聖希萊爾孜孜不倦搜尋，採集魚類、哺乳類的標本，對他本人以及他之後的拉馬克的演化觀念俱有決定性的地位。化學、地質、地理和數學方面也有若干重大進展，埃及當地環境提供的新事例居功厥偉，茲舉一例：貝特羅研究埃及現成的碳酸鈉、碳酸鎂，證明了所謂化學親和力的觀念不正確，並提出更好的假設代之。

埃及古文明也向他們大大敞開，供他們調查研究；一開始，受希臘羅馬觀點餵養教育長大的探險家們，覺得獅身人面像、金字塔是野蠻玩意兒，但是帝王谷、石棺、木乃伊（玉手上還握著張紙草製紙）浮彫、古廟天花板上的黃道十二宮圖等等，終令他們讚佩得五體投地。他們進行測量、繪製建築圖樣、根據殘跡推斷歷史、宗教。德農筆不停歇，以畫勤做紀錄，繪下每一件事、每一個人——活著的或已故的，此外更描製了一板又一板的象形文字。

在羅塞塔，士兵清理地面準備構築防禦工事，意外發現了那塊黑色的大花崗岩石板，學人大隊的歡欣更達到高峰：板上共有三種文字，象形文、俗體（埃及人日用草書）和希臘文，破解埃及文字遂有望焉，20年後，在兩位未參與此行的人士各自努力下共同完成，一名商博良，一名楊格。《記述》卷中收錄的石板圖片為原件尺寸，原件如今則安居大英博物館內，說明文字寫道：「由不列顛軍隊所擄獲（1801年）」，按字面雖然無誤，但若加上「擄自從埃及撤出的法軍」，就更合乎事實經過了。

除此之外，埃及社會、政制、律法、宗教、經濟、技術，若情況許可，也都用統計方法勘查測量；這類調查有一個副產品，就是在開羅等地提供社會服務以及各類生活便利設施，尤其是19家醫院，還有緊急救護輸送，利用當地常用的交通工具駱駝執行。為己之用，學人們又設立澡堂、戲院、跳舞廳和閱覽室，所有的設施無疑都向埃及菁英階級開放（只限男性）。拿破崙堅持當地名流都是他的友人，全體黎民皆為他的百姓——他豈不正是阿拉真主最虔誠的敬拜者嗎？

地形方面的測量調查，同時也進行、完成，目的是為實現一個舊有的主意，或者該說，為重現一個舊有的狀況，亦即在蘇彝士開鑿運河，打通紅海、地中海之間的交通。他們做了所有地形測量，該有的溝渠、水閘等位置也都分別指定，諸事就緒可以動手了，但是卻無錢開工，整個大計畫遂進入休眠狀態，直到進入下個世代，一位駐開羅的法國領事重新使之甦醒，運河（經重新計畫）終於1869年完工啟用。

然而當年的壯舉，早在運河最後完工的70年前，便集中了各方面的努力，實屬史前無例。學人大隊像瘋子般拚命幹活，非為趕上截止期限，而是生活中沒有其他目標，同時也想好好利用這個難得機會。

還有一事也很獨特：這麼一大批知識分子，任他們放手去幹，而所在的這個國家，當前藝術、科學頗為落後，卻有著一段高度文明的過去，「巨大怪異又雄渾」。更不尋常的是，這樣一支平民隊伍，竟可以在毫無準備之下突然投入戰爭，苦差還不只充軍打仗一事：在埃及、在敘利亞，拿破崙另行發動戰役，損失慘重，法國軍隊還犯下大規模的滔天暴行，溫柔的文人被迫目睹屠殺，見之不覺膽寒——直到電影、電視將這類血腥送入起居室前，還沒有見過這類事例。

早在《埃及記述》問世之前，歐洲即已透過文人大軍成員的出書、作圖，對這個國家有所認識。德農的作品最先出版，立刻大量譯成他國文字，印行量高達40版。巴黎的某些街道名稱，就是遠征任務留下的零星紀錄。

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書籍介紹

本文摘錄自《從黎明到衰頹：今日文明價值從何形成？史學大師帶你追溯西方文化五百年史》，貓頭鷹出版

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作者：巴森（Jacques Barzun）

譯者：鄭明萱

為何西方文明成為舉世標竿？又如何走向衰頹？

史學大師巴森以最具人文主義的洞見素養，細緻耙梳西方文化的深層結構。

論述西方文明五百年的歷史，反襯當前文明的困境

五百年來，西方文化成為人類文明的指標、普世價值的標竿。幾次宗教、政治、思想、社會層面的重大變革：民主政體、社會主義、個人自由、女權運動、性解放、工業化社會、原子彈、網際網路————西方文明帶來的美德與罪惡，形塑了今日世界的樣貌，滲透入每個人的生活，而這一切究竟從何開始？史學大師巴森帶你回到過去，細說西方文明如何在五百年間漸漸開花結果，又如何盛極而衰，面臨再生的瓶頸。

四場革命交織出今日你我的世界

巴森認為，自西元1500年起西方有四場「真正的革命」：宗教改革、君主集權、法國大革命、俄國革命（共產革命）；他以此為軸，詳述這些變革對思想與物質層面所帶來的衝擊，如何交織出今日的世界。五百年的歷史裡，有爆炸性的大事件，也有乍看瑣碎卻寓意深遠的瑣事，在巴森流暢的文筆之下，多不勝數的種種事件人物，逐漸融合成一幅西方文明的立體圖像……

二十世紀的結束，正是西方文明價值的終結？

五百年時空之旅到了尾聲，巴森敏銳地指出我們這個時代的問題：除了科學與技術之外，文化發展似乎陷入停滯。文化進入衰退期了嗎？未來還可能復興嗎？這是大師巴森的深慮，也是今日仍在鼠籠中不停奔跑的我們，不容忽視的隱憂。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航