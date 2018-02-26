為鐵飯碗而反的私幼補助，民眾在喊什麼燒？

「去年12月中，全國教師工會聯合會頒發象徵最不受教育界歡迎行政首長的「教育金驢獎」給行政院長賴清德，得獎的理由是他在台南市長任內「推動擴大私幼補貼，幼教走向市場化，幼兒和教保員都在哭。」

教師工會聯合會會反對市場化、反對補助私幼，其實是可以理解的。但理由可不是檯面上「教育不是商品」這些高調，要理解這一點，就要知道教師工會不要市場化的真正目的是什麼：同樣要政府挹注。工會想要的是廣設公立幼兒園，為什麼，這就得看看公立幼兒園當中，師資的工作條件如何了。

公立幼兒園裡的幼教師資，美其名為經過嚴格考試篩選的優質師資。但實際上，考試篩選出來的優質，只是滿足專家、官員的控制慾而已。這種優質，和家長、孩童眼中的優質，可能完全是兩回事。

一個很會考試的幼教師，完全可能是個四點下班就找不到人，對家長、孩童需求不理不睬的公務員範兒。所謂的優質師資，不是單看「某個時間點他有多會考試」，就能論斷「是」或「不是」；而是擺在現實環境當中，不斷成長、磨練，才能逐漸「成為」優質師資。

如果被擺在「滿足家長和孩童需求，才能免於淘汰」的環境當中，他就算不會考試，也可以是孩子隨傳隨到、看前顧後的園長奶奶、老師哥哥；如果被擺在「就算不滿足家長和孩童需求，只要能應付官員考核，也不會被淘汰」的環境當中，當初再怎麼會考試、再怎麼滿懷理想，久了也非常有機會向下沉淪。

而公立幼兒園的幼教師資，正是被擺在後面那種環境當中，薪資都由政府來編列預算，對許多人而言，等於是在吃政府的軟飯。越是廣設公幼，這樣的工作機會就越多，就可能讓越多在私托競爭下可能被淘汰的教師進來蹭飯。教師工會想要的正是這個，更多免於市場淘汰壓力，能夠穩定頤養天年的鐵飯碗。

從教師個人的利害權衡出發，這樣的盤算其實無可厚非，畢竟誰不想舒舒服服，少出點力多賺點錢呢？但是家長和納稅人們不明就裡，跟著反對市場化、商品化，就顯得無知淺薄了。

要知道，越是商品化，就代表著更要靠著滿足家長、孩童需求，才能免於淘汰，反對商品化的後果，注定是狗去豬來，換來形式主義下，家長難以問責、服務不思進取的官僚習氣，對家長是禍非福。

從納稅人的角度來看，公立幼師開口閉口的「就業權」，其實只會保障到「該被淘汰，卻因為吃的是公家飯而沒被淘汰」的「優質師資」。一旦市場狀況、人口分布有變，又會變成一堆尾大不掉的蚊子公幼。一來一去，浪費的可都是納稅人的血汗錢。

綜上而言，反對幼教商品化，主張要擴大公立幼兒園，說穿了是教師工會自己想要多點鐵飯碗，其他人跟著喊什麼燒呢？

所以，雖然我個人對於「少子化是不是個問題」的態度比較保留，但政府如果要因應少子化來進行政策挹注催生，那就別走擴大公立的路線，將資源分散到各種幼兒園學童甚至所有孩童，大大方方地商品化一把，讓家長來淘汰那些只想吃軟飯的「優質師資」，才是正解。

本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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