《東印度公司與亞洲的海洋》導讀：「公司」的終結與勝利

一想到「公司」，馬上想會聯想到以雷普莉（Ripley）為女主角的電影《異形》系列。

對許多科幻迷來講，這由雪歌妮・薇佛（Sigourney Weaver）擔綱演出的《異形》四部曲，是無論多少挪用或重啟都無法替代的經典。經由對雷普莉角色的塑造和刻劃，使得異形跳脫了恐怖片或怪物片的窠臼，由商業的類型片裡，延伸出供人思索和詮釋的弦外之音。四集不同的導演，藉由雷普莉對抗異形的故事軸線，從1979到1997，除了表現出各自的執導美學，也隱喻二十世紀最後二十年裡數個重要議題。「公司」是電影中的關鍵，是四集電影中，從未現身卻又無所不在的敵手。異形也許在片中殺人無數，時時威脅著主角，但「公司」才是造成所有殺戮和犠牲的藏鏡人，也是雷普莉（甚或異形）所面對的最終死敵，迫使她和異形之間長達數世紀的戰鬥和糾葛。

片中「公司」的象徵意義，可以有很多的發揮，譬如80年代，職業婦女走入父權職場的隱喻，也或者就只是單純對「公司」概念的恐懼，這樣的恐懼是科幻創作常見的主題，是對現實的倒影，同時也有著淵遠流長的形成歷史。羽田正的《東印度公司與亞洲的海洋：跨國公司如何創造二百年歐亞整體史》的一書，或許可以讓我們見到這演變歷程的一端。

書中所描繪的主角東印度公司，是依憑官方特許，以「壟斷」進行的商業行為的民間公司。在沒有競爭對手，甚至沒有規則限制的「新」天地裡，「壟斷」幾乎等同於「掠奪」。

書中許多的描述，都提供我們重新審視對這段時期理解上的盲點，檢討西方出發的「進步」歌頌。譬如「地理大發現」一詞，即是標準「由西方看天下」，也因此在書中刻意以「東非人發現葡萄牙人」作為章節名，加以扭轉。達伽馬（Vasco da Gama）這位大航海時代的先驅，他的冒險建立在對沿途非、亞國家的敵視上，不遵重當地規範，對異族抱持著被害的妄想，在第一次投石問路後，就立下了以武力脅迫航道諸國的暴力策略，以半強迫、半掠奪的手段，替葡萄牙打通了這條前往印度洋的海上道路，試圖壟斷香辛料的貿易，打造和「陸上帝國」平行共存的東印度「海上帝國」。東印度指的是包含印度洋、南中國海、東中國海在內的廣闊海域，作者稱之為「亞洲海域」，當葡萄牙因為內外因素，漸漸失去了航道的控制力，新興的英國、荷蘭勢力取而代之，為了應付每次出航的龐大成本，發展出集資運作的公司模式，「公司」成為「海上帝國」的主宰。

英國東印度公司由倫敦商人組成，並獲得伊莉莎白一世的特許，是以經商為目的，由政府保障國內壟斷權利的民營公司。荷蘭則不同，當時荷蘭已有許多商人前往東方，彼此競爭激烈，最後在政府的居中介入下，將各地的貿易公司整合為一，公部門的角色勝於英國，但仍是領有荷蘭政府特許的民營公司。兩者最大的差異，或許是在營運上，英國有著由上而下明確的總公司決策，荷蘭在採取十七紳士的董事會制。這兩間新成立的公司，於十七世紀初，取代了葡萄牙的海上勢力。

貫穿全書的另一概念，是此期各地的「國家」觀念和現在不同，不能片面以「主權國家」或「民族國家」去理解，不能直接類推成今日的外交秩序。作者將東亞海域定義為「政治之海」，政治勢力對海洋抱持著支配的概念，所賴以運作的，是以明帝國為中心的朝貢體系，經由朝貢的位階，將週邊「夷狄」諸國納入「中華」管理。日本原屬於這系統的一員，但在豐臣秀吉出兵朝鮮後，即選擇脫離，一直延續到德川政權，自成另一套運作。印度洋海域則為「經濟之海」，各帝國的統治者，並不介意對大海的控制，採取和歐洲人合作的方式，甚至給予比本國商人更好的待遇。東印度公司為了謀求最大的利益，根據不同的秩序，做出能屈能伸又或者軟土深掘的彈性因應。

然而，不管經濟之海的開放或政治之海的閉守，陸上帝國只能控制公開的貿易，沒有足夠力量完全掌握海洋。於是亞洲海域成為各國冒險家的樂園，他們以個人或家族的力量，在各王國之外，建立自身的勢力。這些來自亞洲、中東的冒險者，和英、荷東印度公司之間，有時競爭，有時合作，交織出從陸地之外歷史的新篇章。

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十八世紀之交，法國東印度公司的成立，象徵著民營東印度公司的變質，公司具有官方的特質，和法國「政府一體化」，並以政府的意思作為經營的依據。伴隨著歐洲內部的戰爭，以及蒙兀兒帝國的式微，英、荷兩家東印度公司無法再維持單純的商業經營，涉入了領土擴張的難題，從管理到治理，人力或財力的成本，只能交出主導權給政府。另一方面，一旦政府不再支持壟斷式的特許貿易，並對於國際政治有自己的判斷，東印度公司即無力抵抗，只能被迫解散或成為名義上的存在。這呼應了正在興起的歷史趨勢：民族國家的興起，依憑舊王朝特許的壟斷方式，不再符合時代，主權者必須考慮「國家」和「國民」的利益，東印度公司那種過時的壟斷型貿易，成為亞當・斯密為代表，強調自由放任的新經濟學觀點批判的對象。

東印度公司的終結，也反應了亞洲海域秩序的變化，清帝國和德川政權都採取了「鎖國」的方式，只開放單一城市廣州、長崎作為對外貿易口岸，維持著「政治之海」的穩定。中、日差異或許在於清帝國仍維持朝貢貿易的概念，但德川政權已逐漸發展出類似主權國家的模糊雛型，等到不久後「船堅炮利」打破了這「政治之海」的寧靜時，日本比中國更能快速適應。至於，「經濟之海」呢？因為一直沒有「主權國家」，甚或是相仿的概念，政體的運行本來就是協調各人民集團間利益關係的彈性治理，這也是為什麼能和「海上帝國」相安無事的原因，東印度公司帶來的利益和貢獻，成為政權獎勵甚或依賴的對象，這樣天秤如溫水煮青蛙緩步傾斜，一旦到達雙方衝突的臨界點，「經濟之海」的諸國最終只能淪為被殖民的命運。

本書所勾勒的歷史，宛如一條依循著利益邏輯的殘酷食物鏈，是連串弱肉強食的串連，為了追求最大的利益，造成無數的犠牲。作者有意在主要論述外，加入了個人視角的生活層面，談論中西流通中的個人、城市與物品，但即便如此用心，在交流過程中被犠牲、壓榨的人們，終究還是無聲。這並非本書的缺陷，而是歷史記錄無情的必然，不管研究者再怎樣努力挖掘，多數人仍注定消失在時間的浪潮，成為被大我擺佈的空白面孔，更何況是在這劇烈變動，唯利是圖的食物鏈之中。

這也是為什麼科幻創作，尤其是太空創作都往往視「公司」為負面，因為人們對太空時代的想像，多半不出大航海時期的藍本。《異形》系列所設定的「公司」一次又一次，不惜成本和犠牲，試著將異形這「完美」的生物／商品帶回，迫使雷普莉只能以個人之力，開展注定悲劇的對抗。作為二十世紀的創作，《異形》系列也還反映了《東印度公司與亞洲的海洋》之後的歷史發展，大航海時代的特許公司或許隨著民族國家興起和經濟形態的改變而沒落，但藉由「壟斷」獲利的架構仍在，二十世紀跨國的巨型公司出現，以上中下游的生產組合，架構出新的全球食物鏈，以另一種樣貌開始層層的剝削。政權和「公司」的結合，也產生出各種複雜的類型，演化生成出不同的政經結合體，成為新的龐然巨獸，在宣稱是「平的」全球化世界裡，已無「經濟之海」或「政治之海」的區別，任這些強權巨獸競逐統治，以金錢為武器，蠶食鯨吞，開始表面安定內裡激烈的戰爭。

羽田正在書中最核心的思考，是如何「把世界視為一個整體的歷史」看待，要能充份理解東印度公司和亞洲海域的互動，國別史的視角只會造成大量的誤讀和盲點，人員和物品經由航海貿易開始流通，造成深淺不一的交互作用，如結論所言，沒有歐洲之外地區的交流和支撐，「近代歐洲」絕無可能誕生，「近代歐洲」是世界作為整體才能孕育出來的產物，而後也宰制了世界。這樣的論法，呼應了史學界近年熱議的全球史潮流，也賦與了對東印度公司或大航海時代在研究上普遍意義的理論深度。這樣的視角，在作者看來，具有未來的潛力，特別從生態環境的角度，還原近代國家概念在歷史進程上的配角角色，對世界的變化進行解釋。

這樣的結論無庸置疑，一定程度改變人們看待過去的方式，然而倘若所有對過去的回顧都是為了眼前，「一切歷史都是當代史」，這樣的切入也僅能視為從環境或交流出發的嘗試，當壟斷或帝國的幻夢不曾消失，只是變形潛藏，那麼國別史的視角，都仍是人們看待歷史的某種「偏見」或「警覺」。

我們或許比雷普莉更為不幸，那政經複合的公司已經將異形這完美的武器領回，新的巨獸正掀起經濟的巨浪，在全球一體的舞台旁若無人，橫衝直撞。也許當百年後的人們書寫我們時代的歷史，最後一章將不再是「公司」的終結而是勝利。

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書籍介紹

本文摘錄自《東印度公司與亞洲的海洋：跨國公司如何創造二百年歐亞整體史（精裝）》，八旗文化出版

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作者：羽田正

譯者：林詠純

以亞洲海域為舞台而活躍的東印度公司，

創造出17至18世紀世界整體的歷史。

用「海洋跨國貿易」新視角，

在「政治之海」和「經濟之海」的對照中思考近代的形成。

一般歷史書主要講述的是王朝、帝國、文明等的興亡，本書可謂是相當特別的存在，把整個「世界」視為研究主體，企圖透過幾家東印度公司的興亡，描述整體世界在十七、十八世紀之間的變化。

呈現出台灣、新馬、港澳、印度所在的亞洲海域，並不是不是陸地帝國的邊陲，而是十七至十八世紀世界貿易的中心。

書中充滿大量趣味盎然、也引發思考的海洋史視角，讀者隨著荷蘭、英國、法國等多家東印度公司的船隻，從西北歐出發，來到西亞的經濟之海，再繞過麻六甲海峽駛入東亞的政治之海，一路充滿新奇故事，用「海洋亞洲」新視角看到全新的二百年跨歐亞整體史。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《東印度公司和亞洲的海洋——跨國公司如何創造二百年歐亞整體史》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第16卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

本書系由21卷構成，陸續出版中——

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰