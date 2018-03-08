從戰略劇本編篡，分辨什麼是糟糕的戰略規劃

突然想到，好像目前很少看到有人講到戰略這一塊，也就是劇本的編篡這部分，多半的路徑都很奇怪，所以今天來稍微解釋一下。簡單說，這篇是要教各位有興趣的，去理解戰略規畫者的腦袋瓜在想什麼，以及好的跟壞的戰略家，差異到底在哪。更重要的是，點出戰略跟戰術與戰鬥的最大差異在哪。

戰略的規劃，基本上是要先寫某套劇本，例如某生物公司在台北的實驗是爆炸，喪屍病毒感染了一群人，請問我們該怎麼應對？或是外星人的太空船墜機，砸到陸總部上，殘存外星人拿著雷射槍到處濫殺，請問該怎麼做？你必須要有某一種想定，接著才是去想，我們要找什麼工具來達成這個想定。

軍盲的問題不是找工具出錯，是想定有錯。戰略家的好壞，差別就在想定上，因為對狀況的掌握，是戰略的第一個要求。在台海的對峙中，台灣需要了解解放軍的想法，更重要的是國家領導人的意志。當我們的參謀對習近平與主要的軍事領導人有更深入的認識，面對解放軍主要攻台想定軍隊的作戰法有清晰的了解，根據這想定出的劇本才有可行性。

很多軍盲，打一開始就想定出問題，例如最常見的兩個版本，解放軍攻台瞬間，台灣的軍隊就士氣土崩瓦解，解放軍登陸不費吹灰之力，以及美國必定會放棄台灣，所以怎樣抵抗都沒有用等等。這問題出在哪？出在這種想定沒有任何的「後續討論價值」，你都說死定了，那接下來只是怎樣的死法，或是怎樣投降，那討論個鬼啊。

軍盲戰略家就不管，因為這種直接設定開戰就投降的智障劇本，可以肯定此人不是被統戰收買，就是腦袋有洞。好的跟壞的戰略規劃，差別最大的在於「後續」，好比說我們設定解放軍登陸了三個師級部隊，也搶下了一兩個港口，隔天就會有重武裝上岸，那麼國軍現在有什麼辦法要處理此嚴苛的狀況？

把已經完成武裝的後備旅部屬在交通要點防衛，裝甲部隊直撲登陸點，配合砲兵殲滅當前部隊？還是轟炸摧毀港口，佈雷使其後援無力，再慢慢料理已經登陸的部隊？也就是，整理手中想定的資源，探討可行的方案，研究其成功率的高低，最後得到一個結論。例如，上段的狀況台灣要在兩天內反擊成功，不然就會失敗等等。

Photo Credit: Reuters/達志影像

很多之前流出的國防部演習規劃，所謂的台灣幾天後失敗，台北幾天會失守，基本上都是參謀根據某種狀況去做假設，最後推演出某個結論。這並不是國防部就認為結果必定如此，很多自稱參加過演習，說什麼台灣必敗所以不用打的，大概都這種狀況，有戰術腦沒戰略眼。

壞的戰略規劃，是想定了某種很嚴苛的狀況，但是不討論後續的細節太多，例如假定解放軍要趁台北發生6級地震，政經中樞癱瘓的情況下，發動渡海強襲佔領台灣。想定很不錯，後續呢？解放軍要派哪支部隊，集結需要多久，若為常態性的軍隊有可能嗎，發動此計畫到衝上台灣攤頭，或是強襲空降，會不會遇到海空軍的反制，假設真的成功登陸，會剩下多少人，目標在哪？

這些都要給，不給誰知道你想講什麼？之後才是討論，例如一個營級特戰部隊控制松山機場，台北市現在大混亂中，只能由最近的陸總部跟桃園市長做決定之類的。那麼部隊可以拉出去哪些，如何反制已經在台灣的解放軍，海空軍還有功能的要由誰指揮，怎樣對抗後續要登陸的解放軍第二波，以上等等。這類似一種樹狀圖或是魚骨圖，你總是要有個主幹，然後根據這個想定的主幹去推演。

如果你只給主幹，就是解放軍必定會成功登陸，然後台灣一定來不及反應，那也可以，至少登陸後的狀況要講吧？不講，一路退下去，就跟軍盲說的台灣一戰即潰，不如早早投降，跟沒講一樣。結論就是，好的戰略規劃，基本上是某一套劇本，根據這個劇本去推演狀況，並找出雙方合適的工具，探討這些工具的使用，以及可能發生的情況。

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壞的劇本，就是劇本只給大綱，細節不予討論，或是簡單跳過，逼你「料敵從寬」，若你不願意陪他「料敵如神」，就指責你太過安逸、低估敵人等等。料敵如神還不簡單，以台灣的立場來說，把解放軍當成抗日神劇中的表現就好了。

接下來討論，戰略跟戰術的差異在哪。戰術層面，很偏重某些類的武器運用，以兩岸戰爭的可能性來說，就是解放軍會用哪一種戰術對台發動攻勢，例如氣墊船送坦克，大批空降軍跳下來，集結多少部隊，船團的配置怎麼開等等。好比軍盲很愛講的無數火箭從天而降，這種也不是不行，但討論起來跟戰略性討論有很大的差異。

簡單說，就是路徑的不可逆性。當你選擇某一套戰略劇本，挑選合適的戰術執行方案，會得到一種回饋。例如解放軍參謀想定開戰後第二天，大批陸戰隊搶灘桃園，要攻下附近漁港。想定很OK，問題是怎樣殺上來？

無數漁船協助快速登陸，這在現代武器的炮火下生存率低的可以，大批是幾個人，五千個跟五萬個差十萬八千里，如果你要假定五百人，那麼現有的船艦就夠用，五千個就面臨到武裝的取捨，五萬個？在開玩笑嗎，船根本不夠用，你要徵集多少民間船隻，還要考慮搶灘的攤頭深廣夠不夠。

一個認真負責的解放軍軍官，會面臨到若人數太多，就會有後勤問題，後勤會導致前置作業太長，進而讓突襲台灣的戰略目標崩潰。這就是一種正向回饋，一個好的戰略家會發現這套劇本行不通，應該要換別的辦法來想想。但是習慣從戰術面逆向回去的，總是會找到很神奇的辦法，說服別人尤其是自己，這套完全可行。

舉個比較好懂但很爛的例子，發動萬船齊發，解放軍用大批舢舨渡海。喜歡從戰術推演戰略的人，會去想像數以千萬計的漁船，每艘都載滿數十名武器精良的解放軍，乘風破浪在平靜無波的海面，以美麗整齊的陣型前進，然後登陸就像是電影裡面的一樣，每一個戰士都在槍砲下勇往直前，直到攻下灘頭堡為止。

呃，為何很糟。正常人會問，你要保持船團陣型需要多久訓練？事前兩個月就可以，你看看過去有一個案例是這樣喔，十艘船訓練只要兩天，一百艘估計五天就好，當然沒問題⋯⋯。正常人會問，台灣海峽平均風浪不小，你確定解放軍每個人都不會暈船開十幾小時？

挑風浪小的時間就好了，不然你看看過去有一個案例喔，某人搭舢舨渡海成功，一定沒問題⋯⋯。如果你沒發現這種敘述有問題，那問題可大了。把個案當通例，想盡辦法要替某套戰術自圓其說，最終的目的就是這套辦法可行，那就是亂講一通。

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又好比之前聽過，解放軍可以用長程火箭轟濫台灣的軍事設施，狂轟濫炸片甲不留。筆者來看這也是跟沒講一樣，火箭的破壞力不夠，精準度在一百公里以上也不無疑問，結果遇到哪種回應？火箭可以攜帶智慧彈頭，把彈頭炸藥量加倍就沒問題等等。我的老天鵝，遇到這種「料敵從寬」，何需多言？放生吧。

戰術逆向推演戰略的最大問題是，在戰略上得不到有效的回饋。得不到回饋，缺點就是會讓政治人物，誤判局勢的演變，或是把民眾洗腦，使其偏向特定的結論。以台灣的狀況來說，想要統戰是一回事，拿錢來統戰又是一回事，自己嚇自己就是另一回事。

最後，戰鬥的狀況推演到戰略，是更加的不可信任。雖然我們要強調細節，但是推導這種戰鬥面的狀況到戰略面，需要更加小心。好比之前某立委說，單兵攜帶反坦克武器，就可以有效對抗解放軍的坦克，然後被一堆人狂轟沒常識。呃，他又沒說錯，重點是你怎麼用吧？

如果你攜帶反坦克火箭，正常人會在大馬路前方朝著坦克正面開火嗎？筆者還真看到某些討論區下面有一群神經病這樣認為，說坦克正面打不穿，買這武器被坑。如果是一個戰術小隊，躲在台灣沿岸的房屋跟樹叢中，朝著側面開火，基本上解放軍的坦克大概都會被打穿，剩下的是怎樣撤退的問題。

結果看到有人怎麼解？說這種小隊會很容易找出，輕鬆地被消滅掉，或者是沿途所有的房屋都會被夷平，樹叢都會被炸平，根本沒機會側面突襲。看到這邊眼珠都快掉下來，沒想過斷垣殘壁更好防守嗎？推演回去，解放軍要上來哪種坦克？輕型裝甲，正面開火都可以打穿，談都不用談。

如果是重型坦克，那解放軍必定是搶下附近的港口，正常人也不會想帶著兩打反坦克火箭去打港口，那是另外的任務。如果只是用大型船隻搶灘個兩台，說真的這又不是打電動，你真的認為兩台重型坦克可以一路壓過去開到台北總統府？戰鬥細節的東西去推導，別說戰略問題，連戰術面的執行，很快就會「撞牆」，腦袋正常的人去評估，都會知道「好像不是這樣」。

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結果你們看看，為了黑某些人，達成所謂「某些人沒有軍事常識」的印象，一些討論區蠢翻到天上。要知道會不會撞牆，多看一些戰術案例就知道了，如果有心更會了解，某些戰術的成功奠基在成功的戰略上。有一些人更扯，會跟你說依照他當兵的經驗，開戰他就會拿槍打死連長，帶著其他弟兄去投降。⋯⋯好吧，請他到時候試試看。

綜合以上，筆者要說的是，為何探討台海防衛，很重視劇本，也就是某種說故事的概念？因為要有一套故事，你才能根據故事分配適合的腳色，讓每個腳色去做該做的事情，魔戒遠征隊也是精靈矮人都有，總不能叫九個哈比人組一個棒球隊殺去魔多吧？

劇本設定好不好可以討論，但沒人會把一套劇本當成固定的範本跑。理由實在太簡單，真實世界很複雜，不會像劇本演的那麼精準。但你我總要常常跑劇本，根據狀況的改變去想定，到時候真的狀況發生，才不會手足無措。

為何要演習，為何發生天災，會說救災視同作戰？因為這都是檢驗軍隊某些能力的辦法，不然要用幻想的嗎？但真的到戰略層面，很多人都不想去討論，因為太多政治性的細節要想。好比說中國直到今天，對美國下功夫的主要地方都不在兩議院，而是在國務院跟智庫上，這代表什麼？

代表中國對台灣或是西太平洋，並不想正面跟美軍槓上。哪天開始對兩議院砸重本，那真的就該擔心中國是不是「內部意見一致」要去跟米軍對抗了。看不懂為何？沒關係，可以慢慢想。

本文經王立第二戰研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航