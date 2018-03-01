【三十分鐘內就懂的系列】善用「然後呢」三個字，你就會想通台灣對中國的必要性

因為之前寫過一些相關的戰略小品序，想說可以進到比較現實的來講，最好還是跟大家切身相關的，這樣會比較有感覺，如果能看懂，其他地方的戰略問題，拿到足夠情資就可以判斷。講這個之前要講前言，很多人對戰略的認識大概是從電動開始，一堆軍盲的認知也是僅止於此。

遊戲的問題是，一場結束就結束，完全沒有「善後」的概念，如果是有經營成分的，顯示出的數字大小，就僅僅是數字，跟真實世界的一條條人命完全不等價。意思是，研究戰略或是提出相關概念的人，心中都會想到三個字：「然後呢？」但這又有誤解，因為相關的教授，限於研究論文的內容格式，必須要有寫作範圍，不能無限發散。

所以往往有兩種盲點，只有身在其中者才知道問題。這兩個點很簡單，就是當你把論文的範圍限縮到很小，可以對細節做出極有用的判斷跟資訊，但無法拿來逆推到大戰略的範疇，反之範圍弄得太大，則必然會忽略許多細節，導致整套概念大而無當。

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寫的教授難道不知道？大家當然都知道，只是寫論文不能寫實話，不然誰要看？後面的計畫怎麼寫，要怎麼提高某行學科的高度？李德哈特在他的著作中，直接了當罵政治家沒有想到「未來」，這是對的也是錯的。對的是，政治家如果連明天的選舉都過不了，絕對不會想到幾年後的未來。錯的地方則是，人類歷史都是摸著石頭過河居多，而且往往會比嚴格規劃的計劃要來得有效果，所以要說想到未來，那多半是太看得起自己。

好了，所以進入本文，台灣對於中國來說的必要性？為何要打個問號。這其實是筆者想要提的概念，簡稱「然後呢？」。這也不是筆者發明的，這些年只要跟有實務經驗的前輩接觸，都會指出這個問題，就先不管中國怎麼做到，台灣就被中國統一去好了，然後呢？下一步是什麼？得到一個進入西太平洋的突破點，然後呢？得到控制日本韓國生命線的關鍵要地，然後呢？得到把美軍勢力往後推一千公里的廣大海洋，然後呢？得到可以控制南海諸島嶼的實際權力，然後呢？

別小看這個問題，如果有人跟你鼓吹中國寧可留島不留人，用核彈炸平也要拿下台灣島的理論，也先別嗆這智障，去問他拿下後要幹嘛？請給點實際的東西，不是那種超英趕美，打趴小日本，中國人終於站起來了這種虛話。因為在戰略的角度中，一塊領土或是領海的控制，需要投入相對應的資源，好比要控制珠穆朗瑪峰，你不會想要派軍兩萬駐守山頂宣示主權，但是扼守麻六甲的新加坡，你想的可能不是兩萬而已。

多增加了幾塊領土，對這個國家來說不見得是好事，李德哈特用在大型會戰上的說法是，雙方的補給線跟前進速度要配合得上，不然就會像是橡皮筋一樣，你盡力往前進越多，向後拉的力量也越大。如果讀者很難明白，就想像一下，今天所羅門群島宣布成為台灣國的一部份，請派軍隊協助防守國土，這種「飛地」的價值在哪？

筆者提出上面一連串的常見問題，都是中國拿下台灣後的下一步，重點已經不是你如何拿下，而是拿下之後要走向何方，你的國力跟資源跟得上嗎？如果跟得上，那自然才有後續一步的可能，如果完全跟不上，拿下台灣的第一天，就是把失去台灣時間表的沙漏倒過來的那天。

並不是只有你想要台灣，別人也可能會想，越是重要的地方就需要越多資源，所以你得到台灣之後的下一步，能否提供足量夠的資源，不僅支撐其佔領需求，以及下一步所需的一切？這些都可以算，算不出來的就是嘴砲，好比說你要進入西太平洋，跟美國瓜分天下。

人家如果不願意，你是不是要開艦隊去跟人家打仗？或者最起碼強到人家願意跟你談，不然憑什麼美軍要自動後退？需要逼退美國撤守夏威夷的代價，幾艘軍艦？幾個前進島嶼的控制權？需要多少經費？若不跟你算，此人絕對在鬼扯。

正常的戰略家會去想到這種下一步，「只是不見得會想講而已」，因為下一步的想像空間太大，沙盤推演很不切實際，但你必須要算，算多算少而已。但這是正常狀況，政客可能不會想那麼多，好比習近平把收復台灣當歷史任務，他難道不知道真給他打下來，後面問題可能更多嗎？

當然知道，但關他屁事，給他十年時間打下來，光榮退休當太上皇，十年後台灣又失去了，歷史罪人是其他人的事情。簡單說，錢我賺，責任你扛，很多所謂台灣對中國有必要性的說法，都屬這種。那麼，讀者可以先想想，台灣對於中國的必要性，請用問句試試看，很多東西會想通的。

本文經王立第二戰研所授權刊登，原文發表於此

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