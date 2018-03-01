當天然氣成為全球暖化新問題，空汙法規還能鬆綁嗎？

近日美媒報導台灣已與美國簽訂20年合約，今年起每年向美國購買80萬噸天然氣，價格預估為107億美金，占目前天然氣總進口量的5%。這項採購只是開端，因為在非核家園「願景」下，預計到2025年天然氣用量將成長80%，同時燃煤用量也將在明年達到高峰，比現在高出15%。

據統計，近三年來全球天然氣產量成長22%，主要可歸因於美國自2007年起本土頁岩油氣產量激增。2009年迄今，美國天然氣產量已超越俄羅斯，成為世界第一，除國內消費外還有餘力出口。燃燒天然氣產生的二氧化碳約為燃煤的6成，一度被認為是從燃煤過渡到再生能源的「橋梁」。但近期美國太空總署（NASA）的研究報告，正式破除這樣的迷思，指出天然氣在開採、運輸、燃燒過程洩漏的「甲烷」，已經成為全球暖化的主因，影響甚至比煤炭更大。

一般認為天然氣在開採過程只要有2～3%的洩漏，其對全球暖化的危害就會大於煤炭。進入2000年後，全球甲烷排放快速增加，NASA研究確認主因就是來自天然氣開採過程的洩漏，並對全球「煤改氣」趨勢發出警告：各國不斷擴增的天然氣管線與燃氣電廠，恐將進一步把人類推向氣候混亂的懸崖。NASA的警訊無非要世界各國別把天然氣當成萬靈丹，甚至奉為「乾淨能源」，因為這種迷思可能為導致天然氣的「盡情使用」，反而讓地球暖化加速。

我國雖然沒有大規模開採天然氣，但在接收、儲存、液態天然氣氣化、管線運輸至火力電廠、家庭、工廠的過程中，有多少甲烷洩漏無人能知。特別是台灣天然氣管線老舊，而氣體洩漏又與氣壓有關，在用氣量越來越高的情況下，洩漏的風險就越來越高，不但增加溫室氣體，更有公共安全的疑慮。

預計未來20～30年內台灣還要繼續仰賴氣電、煤電等化石燃料，為了兼顧環境品質，應該參考環保先進國家規範大幅加嚴空污排放標準，並要求更高品質的燃料品質與減污設備，老舊電力設施如果改善後仍然無法達到標準，就應淘汰。

目前台灣的空污標準中，氮氧化物與硫氧化物的標準幾乎是世界最寬。蔡政府在2016年更以天然氣是低污染能源為由，獨步全球公告天然氣設施不受空污法處罰。天然氣發電雖然不太會產生硫氧化物，但燃燒過程產生的氮氧化物仍然是燃煤的4成，而氮氧化物正是形成霧霾的主要空氣汙染物。

國內12家氣電廠已有半數已申請「空污法豁免權」，2家已通過。這個世界不存在沒有代價的能源，從燃煤過渡到天然氣，目前看起來對減輕地球的負擔幫助有限，再生能源也還只是核能、化石燃料的配角。在天然氣與燃煤用量同步增加，空污法規又鬆綁的情形下，可以預見2025的天空將比現在更灰暗，面對這樣的可能危害以及NASA的示警，政府還能視而不見嗎？

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責任編輯：彭振宣

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