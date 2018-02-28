教刑事法的補教名師到底有沒有律師資格，重要嗎？

PTT國考板上因為一件補教名師性侵案，而延伸出另外一個討論串，就是某位也是補教名師的刑事法教師到底有沒有律師資格。這文章及下面的留言試圖帶的風向重點有兩個意涵：

因為該教師沒有律師資格，所以他沒資格教。 因為他沒有律師資格，所以補習班打出律師兩個字來吸引學生是涉及詐騙。

我們聚焦在第一點。先講結論：律師執照是律師執業資格，跟教學資格沒有任何關係。沒有律師執照就不能教法律嗎？那恐怕很多補教老師和大學老師都要中槍倒地了。因為很多老師不僅沒有相關證照，甚至根本不是相關科系畢業。

那又怎樣？重點在那邊嗎？在教育的領域裡面，作為教師，重點是教得好不好，能不能讓學生實質上學到這門科目所需要的正確知識吧！在下於大學期間修過中等教育學程。教育學程是用來培育未來教師用的，目標導向是「通過教師資格檢定考試」，拿到傳說中的教師證。教授教育學程科目的老師，換言之就是教師的教師。

如果大學以下的學校教師要拿到教師證才有教學資格，那麼對於教師的教師要求應該要更嚴格吧？問題是我們並沒有「教授教育學程資格檢定考」這種東西，所以除了以前有當過國高中小老師、後來才轉戰大學的教授外，不少科目的教師是沒有教師證的。

而上過大學的各位也很清楚，大學和研究所的教師大部分都沒有教師證。奇怪了，教程度低的需要通過國家考試，教程度最高的反而不需要？這什麼鬼邏輯？

教檢是用來檢視這個人有沒有對於教學的最基礎知識和能力。既然從幼稚園到高中都需要教師證來確認這個人有沒有最低程度的教學能力，那麼最高殿堂的大學和研究所的標準就應該要更嚴格，否則依照同樣邏輯的話：你就沒資格。

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你不能說一句：「都讀到大學了，讀書跟做研究本來就是自己的事情。」來搪塞過去，這是不成立的。因為既然大學生程度比國高中小學生高，那麼代表教師的教學能力就要更高，才能對應到學生的程度，不然你怎麼引領學生朝更高的知識程度邁進？怎麼審核學生的學習成果？

有人會主張：「學經歷或實務經驗就是最好的資格。」喔，那第一點就不攻自破了。

「會」，跟「會教」是兩回事。大部分的教師只是會：很會考試的學生。如此而已。教學需要用到的是別的能力。

事實上，從幼稚園一路到研究所，我們看太多「根本不會教」，俗稱「教很爛」的老師。只會把課本寫的東西抄到黑板上，劃重點，然後跟學生說：「這個下次會考。」這種爛老師比例……不低，尤其是在國高中。而且這些傢伙幾乎都是「有牌的」，也就是有通過教檢拿到教師證的老師。

在大學就更慘了，一堆教師只會叫學生分組然後上台報告。或者每堂課都在看影片，然後叫學生寫書面報告。一整個學期就這樣過去了。教師到底教了三小？完！全！沒！有！

所以很多這種廢課、廢老師，我都很想叫他滾下來，我上去講幹話都還比較有實質內容。離題了。

所以，有沒有牌，跟教學資格和能力有沒有關係？起碼以目前的臺灣現狀來說，是關係極小到根本可以完全忽略的。講人話：「完全一點關係都沒有啦！」

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那麼是不是本科系出身呢？這有一點點關係，但也只是一點點而已，比鼻屎還要小。以義務教育的老師為例，各科教師一定是該相關科系出身，或者有輔修、雙主修的。那麼，教得好嗎？各位回過頭去回憶一下自己從小到大的求學歷程，然後思考一下。

講難聽一點：教得好就不需要補習班和家教的存在了啦！

當然，這同時牽涉到每一位學生的個人主客觀條件（例如：家庭背景、遺傳基因……），每個人擅長的也都不一樣；和臺灣教育現況（例如：一個班級學生太多，老師又要應付各種評鑑……）等等非常複雜的結構和制度性問題。但是這跟剛剛一樣，你回過頭去回想你自己從小到大的求學過程就好，我什麼都不用講。

我們有著本科系出身又有牌但教超爛的老師。那麼，有沒有非本科系出身又沒牌，但是教得很好的老師？當然有。因為非本科系出身，又沒有牌（不管什麼牌），這種教師多半被「刻意排除」在正統教育體系制度外而存在於補教界。

沒牌又如何？臺灣的各種考試有多無意義跟荒謬這不是有目共睹嗎？為考而考罷了，那他媽的還不如別考。我到現在還是無法理解用國英數自社（學測科目）來決定一個人能不能上美術系到底意義何在？我也不知道四等行政警察砍掉刑事訴訟法改考英文單科一百分到底是在三小？

非本科系又如何？人不會自學嗎？學習管道又不是只有學校一種，學習的途經有很多啊。我可以自己看書，可以拜師學藝，可以直接上戰場……。當一個人在某領域的知識技能上有一定程度的水準，並且有人願意去跟他學，那就夠了。換句話說：「學生對於教師的認可就是最大的資格！」

在下日文系出身，沒有考教檢，但是照樣教日文啊。在下也不是華語文相關學系畢業，但是照樣教作文啊。有人要讓我教，那我就教啊。講個題外話，當年我沒有去參加教檢考教師證的最大原因就是因為我不想違背良心，在考卷上寫下我明明知道並且非常確信（因為有研究和數據支撐）是「錯誤」的「正確」答案。

就回歸市場機制嘛。教得爛，自然會被淘汰。

至於第二點的問題，那是補習班的操作，補習班自己應該要負上最大責任。有沒有涉及相關法律問題，個人建議上過那幾間補習班的學生不妨去提出告訴，讓司法來解決。套句鄉民最愛講的：「不爽？吉啊！」反正剛過年，大吉大利嘛！

綜上所述，有沒有執照，甚至是不是相關科系出身，就「教學上」來講，是問題嗎？並、不、是。因為真正的問題永遠都是只有一個：

這位老師教得好嗎？

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