孔子談救人：「行善不欲人知」才是對的嗎？

今天說書人說一段《呂氏春秋・察微》的小故事。

其實，孔子談的不是救災，他談的是救人，但我想這個故事很適合擺在今天閱讀。

孔子是春秋魯國人，當時局勢混亂，不少人在其他諸侯國淪為奴隸，魯國有道法令說，只要你將魯國人贖回國內，便可以跟政府報帳領取應得的贖金。

有一次，孔門十哲的子貢贖了魯國人回來，他沒有向國家申請補助金，這件事被孔子知道了，孔子不但沒有任何稱讚、反而斥責了一頓。

你做錯了，從此以後魯國人恐怕不再贖人了！

奇怪，為善不欲人知不是好事嗎？孔老夫子解釋道，你接受國家的補償金，對於你的善行完全沒有損害，但你不接受補償，如果魯國從此認定花錢贖人不能領取補償金才是對的，那誰還要救人呢？

老師這番話猶如當頭棒喝，子貢心誠悅服，成為孔子的死忠粉絲，他能言善道、經商有成，被後世稱作儒商始祖。孔子過世時，子貢為老師守喪六年，為眾弟子之最。

我們再看看孔子另一位代表性的門生，直率而充滿豪俠之氣的子路。

子路有次救了一個遇難溺水的人，那人送子路一頭牛作為回報，面對貴重的謝禮，子路坦然接受，這件事傳開以後，孔子淡淡說了句：「很好，這下魯國人必會勇於拯救溺水者了。」

此處可以看出子路確實不凡，他是跟隨孔子最久、與老師感情最深厚的學生，如果孔子弟子舉辦人氣投票，子路勇敢剛烈、守承諾、重情義的性格，相信肯定能夠進入人氣排行前三名。

許多人難免會將「儒家」與「迂腐」畫上等號，當然，你可以從《論語》中找到許多不合現代時空背景的觀念，但儒家思想的精髓，今天仍可以為我們帶來寶貴的省思──孔子的中心思想為「仁」，什麼是仁？孔子說得精闢，仁，就是愛人。

孔夫子並不是一位只會空談的老師，他是優秀的人類觀察家，見微知著、洞悉人性，如果能夠幫助更多人，那麼拯救溺水者、收下謝禮就是正確的選擇。對照此刻的花蓮地震災情，如果你默默捐款救災，行善不欲人知，當然是好的；而你將捐款單據打卡上傳，讓更多人、更多企業願意盡一份心力，自然也是好的。只要你真心助人、真心愛人，那就是好的。

孔子並不是神，但神奇的是，他早在兩千多年前就周遊列國宣揚這個道理──在那諸侯征戰、君王不把百姓當一回事的時代──孔子到處這麼說，你要愛人、你要愛民、你要做個君子，即便他說話的對象很可能是個白痴。

所以，我們今天尊稱他為至聖先師。

——仁者，愛人。

本文經大豫言家－說書人柳豫授權轉載，原文發表於此

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