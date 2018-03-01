巴黎市民「團結之夜」：深夜徒步調查街友，開啟公民參與新模式

許多初次來訪巴黎的人都會訝異於法國首都街友的數量，他們在白天時散落於觀光旅遊景點、金融精品區、地鐵站和火車站內，乞求經過的人們能夠施捨一點零錢以求溫飽，等到入夜之時卻又隱匿於城市的各個角落中。究竟巴黎市區裡面到底有多少名街友呢？

「團結之夜」：深入巴黎大街小巷調查街友數量

這個問題意外成為今年年初巴黎市民輿論的焦點，一切都起因於法國區域協調部部長轄下的國務秘書德諾曼迪（Julien Denormandie）在一月底接受法國媒體「France Inter」訪問時，一席「大巴黎地區僅有約50名孤獨遊民」具有爭議性的發言，引發了許多人的不滿與不認同，認為中央政府官員竟然如此與現實脫節。

而巴黎市政府一方面為了回應輿論、一方面也希望能計算巴黎街友的正確數量，以制定更適切的公共政策，決定於2月15日晚上發起名為「團結之夜」的活動（Nuit de la Solidarité）。

「團結之夜」從2月15號晚上10：00到隔天凌晨1：00，由政府官員、社福人士以及志工所組成超過2,000人的團隊，分成350個調查小組深入巴黎大街小巷找尋街友的身影，巴黎的國營地鐵公司RATP、火車公司SNCF也加入活動並負責246個地鐵站和六個大火車站內的街友計算。

每個調查小組負責的街區都有預先規劃，以防小組重複計算同一條街的街友，而政府事先判定比較危險、接近治安比較混亂郊區的40個區域則由專業的社工團隊負責，不會讓志工組成的團隊進入。

在進行街訪之前，志工必須先上兩小時的簡單調查訓練課程，會有專業的教師解釋必須遵受的道德規範，並提供志工實務上的建議，例如：不要吵醒已經入睡的街友、未經街友同意絕對禁止進入他們的帳篷，確保他們私有空間受到尊重。

除了計算巴黎街友的數量以外，調查團隊也會在街友同意的情況下進行簡單的匿名問卷訪談，以更加了解街友的生活情況。問卷包含的問題如：你通常都在哪裡過夜？你上一次住宿是什麼時候？你是否有健康方面的困擾？你是否有嘗試過撥打115（巴黎緊急醫療社會服務Samusocial的專線）尋求幫助？

這是巴黎第一次舉辦調查街友數量的活動，法國中央政府則是從來沒有進行過全國性的街友普查。最新的一份數據，是法國國家統計及經濟研究所在2012年所發表過一份調查報告，當時估計全法國約有14萬人居無定所，而其中大巴黎就佔了約三萬人。相較之下，世界上許多城市如華盛頓、波士頓、倫敦、蒙特婁、布魯塞爾、雅典、巴塞隆納以及雪梨等都辦過類似的活動，紐約更是每年定期舉辦、更新街友數量的資料。

被低估的調查：巴黎至少有近3,000名街友

雖然包含問券結果的完整調查報告預計要到3月20日才會發表，但2月21日巴黎市政府就搶先公布街友數量的統計數字。結果顯示巴黎至少有約2,952名的街友，遠遠超過先前國務秘書所宣稱的數字（見下圖）。

Photo Credit:巴黎市政府

若以行政區來看，巴黎東北邊由於多是移民社群居住，不意外地成為多數街友的聚集地，共有980人、約三分之一的巴黎街友，晚上待在巴黎10、11、18、19、20等五個區的街頭。相反的，最靠近市中心的1到8區則只有約這個數字的一半、522名街友。各大車站、地鐵站內經過統計則是睡了約600名的街友。

但許多社福協會表示這個數字肯定是一個低估值，因為「團結之夜」沒有計算到晚上睡在公園、工地、公寓走廊和停車場等場所的街友，碰到封閉帳篷的情況也不確定裡面到底睡了幾個人，如果再考慮已經受到巴黎市政府冬天特別計畫協助、超過2,000名有暫時居所街友的話，巴黎市內實際街友的數量最保守估計也超過5,000人。

團結行動者協會（Fédération des acteurs et de la Solidarité，FNARS）的主任戈根（Florent Guéguen）就說調查街友數量的理想狀況是白天和晚上都要進行，因為很多街友晚上其實受到不少協會、政府計劃幫助而有暫時的住所，因此計畫如果在晚上進行的話街友數量會被低估。該協會同時也認為，過去六年間所發生的經濟危機和難民潮，法國整體的街友數量肯定有增無減，預估全法國現在可能有超過20萬人居無定所。

儘管統計數字被低估，但巴黎市民還是普遍肯定市政府這次所籌辦的「團結之夜」活動，畢竟直到今年2月以前其實沒有明確巴黎街友的數字，而確切統計數字是提出解決社會隔離問題方案的第一步。

巴黎市政府透過「團結之夜」一舉多得

對於巴黎市政府而言，舉辦「團結之夜」並號召巴黎市民加入擔任志工，除了在節省行政資源的情況下就獲得制定適切公共政策需要的精確資訊，更喚醒許多市民對於街友議題的重視、對於參與公共事務的熱情。

活動本身其實也同時幫助社會團結精神的凝聚，其中一位志工在接受媒體訪問的時候就說這項活動不分性別、年齡、社會階層，每個志工都是為了同樣的目標：解決社會隔離問題而聚集，有1,700位、數量如果多的志工參與也顯示其實很多巴黎市民是很關心這項議題的。

有鑒於活動的成功，巴黎市府已經決定「團結之夜」以後將於每年3月會固定舉辦，希望市民不要等到下一個冬天才想到街友所面臨的困難，只要問題沒有改善、還有進步的空間，就必須想辦法讓市民持續關心這項議題。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航