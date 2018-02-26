基地非禁區、儀表板無機密，「F-16案」可能和「阿帕契案」一樣只能處罰上級

（中央社）

《自由時報》昨（25）日報導，有辣妹溜進空軍F-16座艙嘟嘴拍照。空軍司令部25日下午表示，照片為已退役機工長2012年期間利用會客，未經申請，私自帶友人至機庫堡參觀拍攝；將針對違失人員究責。

《自由時報》報導，空軍爆發重大軍紀違規事件，一名辣妹悄悄溜進F-16座艙內，不但撒嬌比手勢、嘟嘴嬌喊「啾咪」，還公然貼上網。貼文者還炫耀說，F-16其實也和車子差不多構造，「為了讓馬子圓夢，所以我去惡搞空軍了.....」

空軍司令部25下午發布新聞稿表示，經查本案照片為2012年期間，由已退役的機工長林姓士官長所拍攝（已於民國2013年4月2日退役）。林姓士官長是利用會客時機，假藉職務之便，未經申請，私自帶友人至機庫堡參觀時所拍攝。

空軍司令部說，對於所屬未遵會客規範及違反內部管理規定，深表遺憾，將針對違失人員究責，並爰引案例宣教，杜絕類似情形再發生。

《大紀元》報導，空軍花蓮基地表示，具體拍攝時間已相當模糊，約在5年半至6年前，林姓機工長承認，當時是友人拜託利用假日會客時帶進營區，未經報備即私帶友人及女友進入F-16機堡，拗不過請求讓這名辣妹爬入座艙內，當時還要求自己欣賞就好，千萬不能公開，沒想到最後還是被貼至網路上，這名已退伍的機工長相當懊悔，不斷地向聯隊表達歉意。

官員：空軍基地非「禁區」、儀表板「無機密」，當事人無法可罰

《蘋果日報》報導，國防部官員表示，花蓮地區僅有佳山基地在《要塞堡壘地帶法》範圍內，而這次拍照的花蓮空軍基地非該法所規範之範圍，無法引用該法追訴林姓機工長及該名拍照女子。另外，Ｆ－１６戰機座艙儀表板是否涉及機密，空軍官員表示，戰機外觀、座艙、儀錶板、飛行頭盔都屬於「無機密等級」，因此無法以洩密罪究辦，林姓機工長等三人恐無法可罰。

對於如何對林姓機工長究責，空軍官員表示，目前僅能依《陸海空軍懲罰法》懲處，但該法記過的追訴時效是五年，且林已退伍，恐無法給予懲處，但相關應負連帶責任軍士官，只要是現役仍可予以行政懲處。至於行政懲處會到哪一個層級，空軍表示，仍在釐清相關人員及權責，尚無可奉告。花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，會等軍方調查告一段落後，是否函送檢方，再決定偵辦。

《三立新聞網》報導，對此《軍情與航空》網站主編施孝瑋認為，事實上戰機座艙沒有什麼機密可言，新加坡最近舉辦的航空展，才剛把現役的F-15、F-16及阿帕契攻擊直升機的座艙供民眾乘坐、拍照。此案重點應該是未依據相關規定及程序，隨便一個機工長就可以讓民眾登上戰機，他表示，國軍在人員門禁管制上的確有很大精進空間。

阿帕契事件：李蒨蓉等人全不起訴、勞乃成停職後可退休

這次外人進入F-16機艙內拍照Po網，令人想起2015年李蒨蓉等人與阿帕契戰機合照事件。2015年3月29日，陸軍航特部601旅第二作戰隊副隊長兼資訊安全長勞乃成中校，擅自帶領包含藝人李蒨蓉在內的「貴婦團」，參觀營區，並放任一行人坐在阿帕契機艙內打卡、拍照。

《蘋果日報》報導，事後國防部解釋，陸軍601旅不在《要塞堡壘地帶法》限制範圍內，拍攝的機體或軍品也非機密，因此李蒨蓉等15人均不起訴。

而國軍因此案遭受牽連而被處分軍官超過20人，合計有10顆星及37朵梅花。懲處最高層級到時任參謀總長嚴德發上將，被記過一次；另外時任陸軍司令的邱國正上將被記過兩次；航特部中將指揮官陳健財被記過一次並調任委員一職，現已退伍。

《自由時報》報導，擅自帶領貴婦團參觀的中校勞乃成則被記大過，遭監察院彈劾，並遭司法院公懲會儲休職兩年處分，今年10月9日將屆滿。但陸軍航特部政戰主任武立文表示，陸軍透過多個管道接觸勞乃成，勞乃成並沒有回到軍中的規劃。

根據現行《陸海空軍官士官服役條例》第14、15條規定，如軍、士官因休職停役，滿三年未回役者，將予以退伍，停役未滿三年內，志願退伍者「從其志願」。此外，勞乃成曾為阿帕契直升機飛官，曾赴美受訓，原訂在明年退伍的勞乃成，曾和國軍簽訂一份「軍售訓練行政契約」延役兩年，但條款中，並無違約賠償條款。

對此，陸軍司令部人事軍務處人勤組長林主典表示，如果勞乃成在2019年10月，仍沒申請回役，或停職後自願退役，根據現行《陸海空軍官士官服役條例》，就必須讓勞乃成退伍。而勞乃成赴美受訓，和軍方簽署行政契約，是依照「行政程序法」訂定，因為過去未有類案，所以目前沒有相關機制強制勞乃成恢復職務，以後會研訂相關罰則。

國防部人事次長室人事管理處長張俊志表示，勞乃成已受國軍和公懲會處分，這二年也無軍方工作、受餉，國軍將針對特殊個案研討，邀國防部資源司、法制司、三軍司令部研討。

《自由時報》報導，由於勞乃誠外語能力佳，停職期間已找到新工作，擔任導遊。若停職結束選擇退伍，勞乃成可月領四、五萬元終身俸。

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核稿編輯：楊之瑜