逼拜占庭帝國交年貢換取和平——保加利亞「西美昂大帝」傳奇

保加利亞人(Bulgarians)於西元七世紀時在歐洲巴爾幹半島(Balkan)逐漸發展為一個強國,而到了西美昂一世(Simeon Ⅰ,893年—927年在位)統治的時代,保加利亞王國(Kingdom of Bulgaria,有時被稱為保加利亞第一帝國,First Bulgarian Empire)達至其史上一個全盛時期。在西美昂一世的統治下,保加利亞人稱霸巴爾幹半島,其強大國力曾數次威脅著一直被視為東歐強國的拜占庭帝國(Byzantine Empire)。

西美昂出生於864年,是當時的保加利亞國王鮑里斯一世(Boris Ⅰ)的第三子。他很受父王的鍾愛,從小便被送到當時歐洲和地中海世界中首屈一指的文化之都:拜占庭帝國首都君士坦丁堡(Constantinople)裡接受教育。他30年在君士坦丁堡的生活,讓他對拜占庭文化各方面都有透徹的了解。893年,他被父王召回並立為太子,取代了他哥哥弗拉基米爾(Valdmir)的地位。同年,他繼承王位,成為保加利亞國王,稱西美昂一世。

在他之前,保加利亞王國在鮑里斯一世的統治下,逐漸由一個文化落後的部族王國,變成一個擁有文字、宗教、制度的封建王國。不過,當時的保加利亞王國,仍然存在許多分裂勢力,他們各自為政。西美昂一世即位之後,立即全面整頓國家。他殘酷地消滅了保加利亞部落貴族的勢力,加強中央集權,統一整個王國。

然後,他了解到保加利亞王國身處在歐洲邊陲的有利位置,大力發展邊境貿易,使保加利亞王國成為拜占庭帝國與西歐以及黑海與多瑙河沿岸各國之間的商品集散地。此外,他推動和鼓勵學者把來自拜占庭帝國的希臘文書藉翻譯成保加利亞文,提高國內知識水平。他種種的政策,很快便使保加利亞王國從一個落後野蠻的國家,搖身一變成為比西歐各封建國家更先進和更高水平的強國。

西美昂一世的種種行為讓拜占庭帝國皇帝利奧六世(Leo Ⅵ)提高了警覺。利奧六世也不是個省油的燈,為了遏制保加利亞人的發展,他利用經濟措施打擊保加利亞,把保加利亞人的商品貨站從君士坦丁堡遷至帝國第二大城市塞薩洛尼基(Thessaloniki),並暗中指示官員故意勺難保加利亞商人。

另一方面,利奧六世與位於保加利亞王國西面的匈牙利王國(Kingdom of Hungary)結成同盟,企圖從兩邊牽制保加利亞王國。西美昂一世當然有把這些都看在眼裡,憤怒的他在894年毅然揮軍入侵拜占庭帝國,並在色雷斯地區(Thrace)大敗拜占庭軍隊,揭開「第四次保加利亞—拜占庭戰爭」(在這之前,保加利亞與拜占庭已偶有衝突)。

利奧六世指示匈牙利人從西面入侵保加利亞,西美昂一世因為不能兼顧兩邊戰線而從色雷斯撤軍。為了阻擋匈牙利人的挺進,他與北方遊牧民族佩切涅格人(Pechenegs)聯合重創了匈牙利人,迫使其退回本國。

及後,西美昂一世重啟對拜占庭的戰線,在保加羅菲格戰役(Battle of Bulgarophygon)取得決定性勝利,迫使拜占庭求和。兩國最後簽訂和約,保加利亞王國每年獲得拜占庭帝國非常可觀的年貢。整個歐洲對於拜占庭帝國屈服於保加利亞王國感到非常震驚,也開啟了西美昂一世進一步的野心。

保加利亞人後來頻頻向巴爾幹地區用兵,把阿爾巴尼亞(Albania)、馬其頓(Macedonia)、塞爾維亞(Serbia)地區納入王國版圖。在極盛時期,保加利亞人稱霸了整個北部巴爾幹地區。為了成為拜占庭帝國的皇帝,他強迫當時作為拜占庭帝國攝政王尼古拉斯(Nicholas Mystikos),同意讓他的女兒跟小皇帝君士坦丁七世(Constantine Ⅶ)成婚,藉以取得繼承拜占庭帝國皇帝的資格。

西美昂一世極盛時期的保加利亞王國版圖。|Photo Credit:Todor Bozhinov@ Wiki CC BY 2.5

不過,當拜占庭帝國的佐伊皇后(Zoe Karbonopsina)控制政權後,這項婚約便隨即被拒絕。914年,西美昂一世決定再一次入侵拜占庭帝國。此時新任拜占庭帝國皇帝羅曼努斯一世(Romanos Ⅰ)上台,他將是西美昂一世一生中最大的對手。

羅曼努斯一世首先瓦解了保加利亞王國與埃及法提瑪王朝(Fatimid Caliphate)的聯盟,然後再挑撥被保加利亞統治下、已對其心生不滿的塞爾維亞人發起叛亂。西美昂一世急從拜占庭帝國撤軍回國平亂,此後與羅曼努斯一世形成維持了數年的軍事周旋。

塞爾維亞人、匈牙利人、佩切涅格人、阿拉伯人和周邊國家都捲入了這場軍事周旋,形勢變得複雜。西美昂一世意識到,此時的保加利亞王國,已無法靠自己的力量征服拜占庭帝國,他也不可能成為拜占庭帝國皇帝。反而,為了對抗北方崛起的遊牧民族,他甚至需要拜占庭帝國的協助。

924年,西美昂一世與羅曼努斯一世在君士坦丁堡會面,雙方同意停戰,簽訂和約,保加利亞王國歸還佔領過的拜占庭帝國領土,而拜占庭帝國則同意每年向保加利亞王國提供可觀的年貢,第四次保加利亞—拜占庭戰爭結束。

不過,西美昂一世的野心並未消失。他在925年成功把保加利亞東正教會提升為牧首,隨即自立為沙皇(Tsar),稱「全保加利亞人和希臘人的皇帝(Tsar of All Bulgarians and Autocrat of the Greeks)」,成為第一個使用沙皇名號的人,並得到羅馬教皇若望十世(Pope John Ⅹ)的承認。這舉讓拜占庭帝國非常不滿。

926年,保加利亞人入侵拜占庭帝國的附庸克羅埃西亞(Croatia)。雖然西美昂一世最終無法征服克羅地亞,卻成功迫使克羅埃西亞斷絕與拜占庭帝國的關係,改以保加利亞王國為宗主國。不久,西美昂一世積極籌備新一次對拜占庭帝國的入侵,企國捲土重來,讓渴望和平的羅曼努斯一世非常頭痛。只是天意弄人,西美昂一世於927年在宮中因心臟病發離世,對拜占庭之戰也就此擱置。

西美昂一世在位時的保加利亞王國是其史上最強盛的時代,讓周邊國家心生畏懼,因此被稱為「西美昂大帝(Simeon the Great)」。不過,其龐大的野心使保加利亞王國在他統治的晚年間國力逐漸耗盡,也使拜占庭帝國方面意識到,要得到永久的和平,必須要徹底解決保加利亞問題。

西美昂一世把保加利亞王國推向高峰,同時又埋下了亡國的種子。這亡國的種子,最後由拜占庭帝國皇帝、被稱為「保加利亞人屠夫」的巴西爾二世(Basil Ⅱ)所掌握。

本文獲即食歷史授權刊登,原文發表於此

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航