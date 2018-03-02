淡水馬偕安寧療護中心：讓病人的最後一段旅程舒服且充滿尊嚴

文、圖：林玫妮

教堂裡，父親牽起女兒的手，緩緩走向牧師面前，當新郎輕輕接過新娘的手，兩人眼神轉向台下坐在輪椅上的婦人，露出了幸福的微笑。這裡，是淡水馬偕醫院的安寧療護教育示範中心，每分每秒，上演著一段段離別的故事。

不同於西方人，東方人對「死亡」的談論十分避諱，若非必要，並不會輕易說出這兩個字。正是這樣的原因，當人生最後階段來臨時，常令人手足無措，無法走得順利與舒適，甚至留下遺憾。

將與世界道別時，你希望怎麼過，才是對自己以及身邊家人最好的方式呢？

寬敞環境 放鬆心靈

淡水馬偕醫院是全台灣第一間設立安寧病房的醫院，馬偕醫院放射腫瘤科資深主治醫師賴允亮是其中一位重要的推動者，賴允亮回憶1989年剛開始要設立安寧病房時，因為國人對安寧的誤解，並沒有預期中順利。

當時醫院所提供的安寧病房，是一棟近乎廢棄的大樓，地點又靠近太平間，總讓人為之卻步。賴允亮表示，推動安寧需要靠時間與團隊的用心，才能慢慢做起來，說要花一世紀的時間也不為過。

不同於安寧病房冰冷的刻板印象，淡水馬偕醫院安寧療護教育示範中心有著得天獨厚的好環境，病人來到這裡，就可以感受到發自內心的放鬆。

一進入安寧療護教育示範中心，位於護理站旁的交誼廳，有著一整面的落地窗，望向窗外可以看到外頭的中式庭院，有人愜意散步、曬暖陽。場景來到室內，在這彷彿客廳般的起居空間裡，醫生與家屬低語溝通，在人生的最後一段路，醫病關係轉化成寧靜的情感，默默陪伴。

賴允亮感概地說：「從那棟原本即將廢棄的大樓，來到現在這麼好的環境，花了好幾十年的時間，就好像安寧的概念，一點一滴的，漸漸深植於人們心中。」

把愛即時說出來

交誼廳的另一頭，走廊上的小桌子，擺滿了一本本的留言本、卡片、感謝卡等等，裡頭有的是子女對父母的祈禱，或是天真的孩子們對長輩們的祈福與祝福，東方人內斂的情感，化成雋永文字與圖像。

透過這樣的方式，隱藏在字裡行間的，正是那些道不盡的愛。翻開記事本，看到小女孩用注音一筆一劃地寫著：「希望阿嬤的身體越來越健康。」短短的一句話，配上用心繪製的圖畫，看不出悲傷，取而代之的是滿滿的期望。

人生到最後，誰也不想留下遺憾。面對死亡，一般人不敢直言而出，經由文字的呈現，多少能讓人得到一定的抒發，不論是病人或是家屬，只要有愛，都要及時說出。

由於馬偕醫院屬基督教醫院，院方亦在交誼廳提供了「代禱小信箱」。家屬或患者可以將冀望寫在小紙條上，再由醫院的院牧、志工定期代為祈禱，對於生性較害羞，不敢勇於表達自己的病人或家屬來說，是一個隱密又安心的抒發管道。

雙方互動 互相陪伴

上了2樓後，是一處整齊寬闊的多功能活動場所，提供給病人與家屬共同用餐、聊天的地方。曾有位花樣年華的少女，因病住院、不久於人世，當時她最大的願望，就是能去一次夜店，感受前所未有的快感和氛圍。為了一圓少女的夢想，醫院志工與護理師們同心協力，將多功能活動室佈置成充滿夜店風的樣貌，舞台燈、樂器、暗色系的背板，樣樣都不馬虎。護理人員回憶，孱弱的少女當時開心到跳起來，度過了餘生中最難忘的一天。

最後的避風港

當生命即將畫下句點的那一刻，你會希望在哪裡呢？如果可以洗澡洗到一半時安詳離去，是否也是一種幸福呢？在安寧中心三樓的沐浴間，附有按摩洗澡機，並有可由專業的工作人員從旁協助，挑選自己喜歡的精油味道沐浴、放鬆身心靈，曾有病人洗澡洗到一半，便像在睡著般一樣離世。

腳步來到3樓，為了避免長期臥床者外出感冒和意外發生，院方特別在天花板上開了一道「窗口」，病人可以看到藍天白雲，細細的品味久違的蔚藍。

另外，院內特別規劃一落「蓬萊居」，給予家屬有個地方好好與往生者道別。會有這座空間，主要是有些子女忙於工作，或是住的地方離醫院較遠，無法與親人說再見已經夠難過了，如果好不容易趕來，卻發生往生者已被送至冰櫃，對他們來說，更是一道重重的打擊。

這樣的一個場所，正是當下最重要的避風港，可以完整發洩情緒，甚至安排各種宗教儀式，院方也沒有硬性的規定，為了就是要留給往生者與家屬間最後的情感維繫與連結。

種種貼心的設計與安排，就是希望病人在面對人生最後一段旅程時，得以過得舒適且充滿尊嚴，而不是每天鬱鬱寡歡、以淚洗面。人生在世，理當有許多值得懷念與開心的事情，安寧醫療的存在，就是要幫助大家度過這段日子，是好是壞、是快樂是悲傷，其實全都操控在自己手中。

本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航