三歲小孩連玩的時間都沒有？四步驟幫助爸媽和孩子調解壓力

文：吳欣怡

一位媽媽跟我分享，三歲的孩子上完幼幼班後，三點放學，吃個點心，四點上才藝班，五點半下課回家，媽媽準備晚餐，六點半吃完晚餐，七點半洗澡，八點上床講床邊故事，九點前要關燈睡著，短短五個小時，行程緊湊，她無法想像三歲孩子的日常連玩的時間都沒有，升學後該怎辦，不追著時間跑，多上點課，孩子到時就是被別人追上。

當然，辛苦的還有父母，要掌握自己、伴侶和孩子的時間，要處理好生活家務，若有工作還得應付工作上的各種要求，要學習親職教養技巧，應付孩子的各種搞怪，還要照顧好家人的健康，自己的健康只能擺最後，壓力簡直是排山倒海迎來。

不管大人還是小孩，都必須投入許多心力扮演人生的角色，追逐時間，追求目標，大多數的父母和孩子都無從避免這些壓力，萬一又遇到無法立即解除的壓力源，就讓人更挫折了，一想到此又更沈重。

壓力是好還是壞？

我們通常對壓力都是抱持負面看法，危害生活和健康，被壓力狹持的結果是精疲力盡。過去也學到，壓力會使腎上腺分泌壓力賀爾蒙皮質醇，長期下來會影響免疫力，造成焦慮和憂鬱，並損害記憶，理論上應該要積極減低壓力，才能恢復身心健康。

只是壓力真的就這麼壞嗎？面對壓力時，我們只能當受害者？

讓大腦變勇敢的關鍵就在一念之間

斯坦福大學的心理學教授Alia Crum曾做過一個有趣的實驗，她將實驗受試者分成兩組，一組觀看「壓力是糟糕的，如何損害健康、工作表現」的影片，另一組看的影片則描述壓力如何增進表現和健康，接著兩組都接受模擬面試，面試過程中，主考官會不斷質疑、批評受試者的表現，製造壓力，結束後，再接受壓力賀爾蒙的檢測。

結果發現，兩組人確實都感到壓力，因為他們分泌的皮質醇濃度都明顯升高，可是，觀看過壓力有益身心影片的人，身體同時會分泌更多幫助大腦和傷口修復的神經類固醇。也就是說，若能對壓力抱持較多正面的態度，便能幫助大腦在壓力下表現更堅韌，並有較好的復原能力。

你怎麼看，會決定你怎麼做

那麼，爸媽通常都怎麼看待壓力的呢？這很重要，因為你對壓力的態度，不僅影響你如何回應壓力，也會深刻影響孩子面對壓力的價值觀。

心理學家Alia Crum認為，如果將壓力視為有害的，自然會去避免，並試圖逃避或減低壓力，例如轉移注意力、壓抑感受、用酒精麻痺不舒服，或遠離任何造成壓力的人事物。相反的，認為壓力對人有幫助者，較能積極面對困難，也較能接受壓力存在的事實，擬定策略、尋求協助，有執行力去解決問題，並能將壓力當做成長的機會。

四步驟，開始調整對壓力的態度

首先必須知道，壓力不是非黑即白，回想看看，你有沒有曾因壓力而獲益的經驗，連結壓力和正向經驗，接著跟著四步驟自問自答，找出路：

1. 觀察和感受

壓力一定會影響身體和心理，問問自己現在身體哪些部位有什麼感覺、想到了什麼，例如肩頸緊繃、發冷、流手汗、心跳加速、頭暈腦脹、摳手指、焦慮焦躁不安、害怕、不耐煩、想逃避等，接受壓力的存在。

2. 自我對話，對壓力改觀

告訴自己，因為在乎，所以覺得有壓力，這是正常的反應，雖然會有不舒服，但這也是一種保護機制，能讓感覺更敏銳、更專注，更願意尋求協助，與他人連結。

3. 找出價值觀，定義壓力的意義

壓力是一個暫時性的過程，即使目前無法完全擺脫，但我們可以找出自己最在乎的價值觀，試著看到生活壓力背後的意義，增強我們應付壓力的動力，例如因為「愛」與「責任」，即使再累也願意為家庭和生活蠟燭兩頭燒。

4. 增加人際連結，何樂而不為？

心理學家Kelly McGonigal建議，當感到有壓力時，不妨找人說說話，一起吃個餅乾、喝杯咖啡，關心一下身邊的人，多點聆聽和陪伴，能夠讓大腦釋放更多催產素和多巴胺，你得到的反作用力，不是損失時間，而是能感受到更多的關愛和樂觀感受，抑制恐懼，提高行為的動力。相信我，這真的很有效！

爸媽總是希望孩子的抗壓性好，這當然要從小做起，意思是，父母必須從孩子小的時候就做給孩子看，你是怎麼看待壓力的，如何化焦慮為動力，迎接挑戰。

一切無關乎怎樣才能快速讓壓力源消失，而是有關在壓力下如何依然能充滿力量地採取行動，解決問題。能不再害怕壓力，去擁抱壓力時，就能決定你是面對「威脅」還是面對「挑戰」，壓力也不再是壓垮人的稻草，而是能撐起身子，給力跳躍的撐竿。

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰