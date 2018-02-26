全球唯一14A央行總裁彭淮南卸任，楊金龍上任將面臨5大挑戰

中央銀行今（26）日舉辦新舊任總裁交接典禮，擔任20年央行總裁、獲全球為ㄧ14A殊榮的彭淮南將交棒給新任總裁楊金龍。行政院副院長施俊吉致詞表示，彭淮南有更該被記得的五大理由。而新任央行總裁楊金龍也將面臨五大挑戰。

彭淮南任央行總裁20年，帶台灣走過亞洲金融風暴、金融海嘯

（中央社）中央銀行今天舉辦新舊任總裁交接典禮，由施俊吉擔任監交人，他致詞時表示，彭淮南任央行總裁20年來，台灣歷經三次政黨輪替，也經歷亞洲金融風暴、科技泡沫，以及金融海嘯，面對921震災，以及2006年本土金融危機，若非央行準確因應，提供金融市場充裕流動性，有效穩定外匯市場，台灣的經濟創傷將更大，復甦期間也會更長。

他推崇彭淮南，開啟台灣的彈性貨幣及匯率政策，浮動匯率制度也由彭淮南建立，更是國際總體審慎監理的先驅實施者，並積極奉行法定賦予央行的任務，「所以他常常請人喝咖啡」。

施俊吉說，大家都記得彭淮南是個「14A」總裁，但除了14A，彭淮南還有更多值得被記得的事，20年前彭淮南上任時，台灣人均GDP是1萬2840美元，現在是2萬4331元，國民所得在彭淮南任內成長1倍。

此外，20年來，台灣貨幣供給（M2）從新台幣16.3兆元成長到42.7兆元，增加2.6倍；台灣消費者物價指數（CPI）平均每年成長0.89%，還不到1%，物價穩定有利於民生經濟。

在匯率方面，施俊吉說，新台幣兌美元匯率長年以來，波動幅度低於歐元、日圓、韓元與星幣，有效保護台灣出口競爭力，「這些出口相關產業，一定不會忘記彭總裁」。

最後，國內銀行逾放比2001年時高達11.27%，是歷史高點，表示當時許多銀行需要整頓，但16年後的今天，銀行逾放比降至0.28%，顯見銀行體質轉強，營運健康，彭淮南為金融業打理出發展的利基，有效穩定金融，也值得大家記得。

彭淮南：我能在央行做出一點成績，須歸功於國人的支持

彭淮南在施俊吉致詞後上台暢談卸任感言，他表示，關於施俊吉對他個人的「溢美之詞」，他實在「愧不敢當」，強調他能在央行做出一點成績，得到肯定，須歸功於國人的支持、長官的信任，以及央行全體同仁共同努力，而非單靠個人努力所能達成。

他表示，台灣雖經歷1997年亞洲金融危機，以及2008年全球金融危機，但因央行適時採行妥適貨幣與外匯政策，並未發生信用緊縮的情況，因此所受影響相對輕微，金融體系運作順暢。且因應房價大漲，央行2009年起採行一連串針對性審慎措施，搭配財政部後來推動的房地合一課稅措施，抑制房地產投機炒作。

在穩定新台幣匯價方面，彭淮南說，台灣的通膨率低而穩定（low and stableinflation），新台幣匯率則維持動態穩定，營造了穩定的經營環境，有助經濟持續成長。且新台幣偽鈔比率，每百萬張僅0.23張，遠低於英國的10.78張，有助我國支付系統健全。

最後，彭淮南說，他在央行服務達43年9個月，加計台銀、中信局及中國商銀的年資，在銀行業服務長達51年5個月之久，從櫃員開始，經歷銀行員的每一個職務，「第一個工作是銀行員，最後的工作也是銀行員」。

他也向央行員工致敬，表示過去為了趕工，常常有勞央行同仁加班，「謝謝大家的合作，也感謝大家的包容。」他說：「相信我們過去約1萬6000個工作天的共同努力，將是你我未來美好的回憶！祝大家平安吉祥，謝謝大家！」

《ETtoday》報導，中央銀行總裁彭淮南自1998年開始接任央行總裁，至今已近20年，除了榮獲全球最多A級評比，彭淮南更榮獲2018年的「CBP中央銀行業務出版社（Central Banking Publications）的終身成就獎，成全球第五位獲獎的央行總裁。

全世界最佳央行總裁，卻可能是台灣低薪新元兇

《今周刊》2014年報導指出，彭淮南雖然長期穩定台灣物價，但台灣長期的低匯率，同時也是台灣勞工低薪的原因。《今周刊》整理低匯率的三大壞處：

央行長期保護 企業無動力升級創新

與國際交流成本變高 不利文創業發展

讓台灣薪資更低 年輕人只好出走當台勞

一位不願具名的私立大學經濟系教授表示，當一個國家經濟要轉型時，匯率升值，其實有利於要取得先進技術做產業升級的廠商。但是央行為了讓以出口為主的企業有價格競爭力，對匯率政策採阻升態度。企業沒有升級轉型，附加價值出不來，當然也就沒有給員工加薪的空間。

而最近，有人把希望寄託在文創產業。「但是低匯率其實不利文創產業發展。」這位經濟系教授提醒說。無論是影視工業或是各種類型展覽，「你要找國外的明星來台灣，或找國外產品來台灣展覽，低匯率就是讓他們成本變高。」

每次提到台灣低薪現象，政府總不忘拿台灣的購買力平價（Purchasing Power Parit，簡稱PPP）來安慰。央行也曾出具一份台灣與韓國實質購買力比較指出，韓國人均國民所得比台灣高出21.4%；但過去15年，韓國物價累積漲幅高出台灣27.6%，若剔除物價因素，韓國實質人均國民所得其實比台灣低。

如果台灣人都不出國，國際都不交流，把自己鎖在國內，政府的說法算對；但問題是，整個亞太地區已經進入人才競爭，低匯率不僅不利於台灣吸引人才，更讓台灣人才在國際市場上「嚴重低估」。韓國在過去15年，確實物價漲幅比台灣高，但匯率漲幅也比台灣高，「如果物價不動，匯率至少要升值。」一位財經專家說。

之所以維持低匯率，是因為央行每年都有盈餘目標，要替政府賺錢，2014年，央行預定的盈餘目標就是新台幣1,800億元。

《聯合報》報導，但對於低匯率造成低薪的說法，2017年12月彭淮南主持任內最後一場例行理監事會議時曾表示，新台幣匯率沒有偏低，因其他主要貨幣對美元都升值，且全球貿易量成長，使新台幣升值但出口仍增加。

楊金龍上任，將面臨五大挑戰

《ETtoday》報導，新任央攘總裁楊金龍今天交接上任，也宣示未來央行的兩大施政重點：

觀察全球化影響下實質面的供應鏈，並因應資本移動對匯率、利率的貨幣金融政策

央行將以開放的態度接納金融科技如大數據、甚至AI（人工智慧）、分散式帳本的區塊鏈技術，協助央行有效預測及分析金融概況。

央行總裁的交接，也象徵長期擔任楊金龍導師的彭淮南退休，楊金龍感嘆地表示，彭總裁視央行服務為畢生志業，所看到的是他的體力跟智力不因年紀增加而降低，工作的毅力超乎常人，數十年如一日，令人感佩。楊金龍也認為，彭總裁對於生病的同仁甚至會代為安排醫院、醫生，也會親自探視，可見其「平凡中所見不平凡」。楊金龍也說到，自己在彭淮南身邊的觀察，他認為彭總裁眼光獨到、有遠瞻性、警覺性，2013年早就對比特幣提出風險警告，對照現在國際發展，可以說是非常有前瞻性。

《EToday》報導，外媒分析，彭淮南的接班人接下來可能會迎來五項挑戰，包括：薪資長期停滯、全球央行透明化的潮流、海外貨幣緊縮政策、啟動升息計畫，以及對抗匯率操縱的負評。

事實上，先前央行常務理事、中華經濟研究院董事長胡勝正就指出，未來兩年內，中國、美國、日本的央行總裁都有任期屆滿必須換人，市場恐出現波動；加上英國脫歐、QE（貨幣量化寬鬆）退場等議題，加上日前連中國人民銀行行長周小川也指出，未來要防範明斯基時刻（指資產因投機價格上漲，出現泡沫而崩跌的時刻）。

《好房網》報導，實踐大學財務金融學系講座教授沈中華說，整體趨勢來看，楊金龍要面對一個和彭淮南完全不同的新局勢。彭淮南帶領台灣走過亞洲金融風暴和全球金融危機，抵禦各國印鈔救市、大推QE後熱錢湧入的波濤洶湧。而今，資金狂歡的盛宴將要結束，將帶來另波衝擊。

沈中華說，過去美國主張強勢美元，讓資金流入，對美國有利，但現在川普政府轉向，主張弱勢美元，轉攻貿易，還會祭出「匯率操縱國」手段，制止各國干預匯率，是楊金龍必須面對新的挑戰。

元大寶華經濟研究院院長梁國源表示，年初的股災，讓各界意識到，今年國際金融局勢並不像先前預測的那麼一帆風順，股市、債市及匯率的不穩定性出現，要調節「沒那麼簡單了」。央行一定要對未來金融局勢朝哪個方向走有一定程度的掌握，有能力解讀短期市場的波動，否則根本無法因應。

梁國源說，央行的貨幣政策不可能讓所有人滿意，尤其在現在這麼不確定的國際金融局勢中，更需要一位有高度溝通能力的央行總裁，能說出一個讓大家接受的說法。在數位浪潮下，金融創新已是不少避免的趨勢，但金融科技如何在創新與風控間取得平衡，也是央行在新時代之下必須面臨的考驗。

（中央社）此外，相較於彭淮南曾任中國國際商業銀行（後與交通銀行合併為兆豐國際商業銀行）董事長，楊金龍的職涯幾乎都在央行度過，不免被外界質疑缺乏央行以外的金融實務經驗。

楊金龍任職央行28年

在央行任職28年的新任央行總裁楊金龍，被視為最能貫徹彭淮南意志的人選。

楊金龍1953年出生於屏東縣恆春鎮，考取被視為中央銀行人才搖籃的政治大學銀行系（現政大金融學系），楊金龍大學畢業後，繼續攻讀政大國際貿易研究所，畢業後曾短暫在華南銀行國外部任職半年左右，再考進金融人員研究訓練中心（台灣金融研訓院前身），之後公費留學到英國伯明罕大學取得經濟博士學位，回國後考進央行，擔任經濟研究處研究員，後來歷任外匯局襄理、行務委員等職。

1994年，央行主管看重楊金龍的留英資歷，委派楊金龍擔任央行駐倫敦代表辦事處主任，擴展國際視野。任期結束後回台，楊金龍不久即接任業務局副局長，執掌利率走勢、資金調度與不動產授信等重要業務，在央行歷練完整，為後來升任央行副總裁打下深厚基礎。

當中國經濟成長放緩、中國以調降存款準備率2碼因應；及歐債危機沸沸揚揚、希臘獲第二輪1,300億歐元（約新台幣4兆6,267億元）紓困等重大國際金融事件接踵而來時，楊金龍是彭淮南身邊最重要副手，接任央行首席副總裁，新台幣匯率始終維持動態穩定。

《ETtoday》報導，新台幣兌美元匯率今早開盤小升2.7分，以29.279元開出，盤中更是一度強升1.47角，升破29.2價位，來到29.158元兌1美元。隨著彭淮南時代正式落幕，新任央行總裁楊金龍今日上任，外界普遍預期「彭規楊隨」，不過新台幣持續升值走勢仍難以避免。

國際匯市部分，隨著美元指數近來走軟，一度摜破90大關，亞洲主要貨幣跟著翻揚，其中日圓兌美元盤中更是升破107價位，來到106.58日圓兌1美元；韓元也升破1080關卡，來到1076.6韓元兌1美元；人民幣兌美元中間匯率一早升值104個基本點，來到6.3378元。

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核稿編輯：楊之瑜