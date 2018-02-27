21世紀了，別再用古人的方式看「國運籤」

文：雲鶴

2018年新春，台灣好不熱鬧。除了國運籤的內容引發熱議，今年更是增添不少奇聞異象。花蓮強震倒塌的統帥飯店斜對面的彩券行，一連五日開出百萬大獎，帶旺人潮。三峽祖師廟在煙霧繚繞中，拍到清晰的狗頭像。2月19 日深夜，宜蘭大同鄉發生規模5.3的地震，恰巧當日下午在南方澳捕獲一條巨型地震魚。當餐廳客人享用地震魚時，正好發生地震。

在資訊一日千里、科技急遽發展的21世紀，即使教育普及、民智大開，人們仍然跟兩千年前的古人一樣，具有類似的天人關係思維模式、以及對天地的敬畏態度。去年二月濁水溪澄澈見底，引發當地人的恐懼。

根據南投民間傳聞，濁水溪變清，將有大事發生。濁水溪變清，曾值十七世紀鄭成功趕走荷蘭人、1945年日本戰敗離台、及2000年首次政黨輪替。政治事件與徵兆的巧妙吻合，都讓南投人懷疑溪水再次變清，必與新政權有關。一年過去了，台灣經濟雖不盡人意，年節前又發生強震憾事，但政權更迭的預言不攻自破。

有人將濁水溪變清喻為台灣陷入嚴重不良貧血症中，故，執政者必須省思經濟問題，有人則在統獨議題大做文章。但絕大多數的人，則是從科學的觀點來解讀溪水變清之象。現在人們不再輕易將自然現象與人事相比附，這是理性、文明的一大躍進，但內心深處對富庶、安定的渴望仍然不變。濁水溪變清，誠如「中興新村的黃姓民眾」所言，台灣人別忘居安思危，台海兩岸關係要平穩，領導人更須謹言慎行，避免擦槍走火。

能夠從異象中去反思，體悟到跟社稷有關的困境，未嘗不是件好事。筆者認為，這就是異象的「警戒」意義，同樣的，國運籤也蘊含此意義。

如嘉義縣新港奉天宮的國運籤：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」明確指出台灣當前的困境就是政治內耗，雖為中下籤，但政局倘能和諧，便是上上籤。台灣九名寺開出的戊戌年國運籤，從上上籤、中上籤、到下下籤皆有。

由於吉凶差別甚大，因而有人主張抽到的籤詩是機率問題，不須在意。筆者認為，與其視為機率，不如視為心誠則靈的結果。無論得到的籤詩是好是壞，總會指引求籤者一條明路。這就是籤詩具有的「引領」意義。

有網友貼出在南投縣竹山鎮克明宮抽到的籤詩：「今生禾穀不如前，物價喧騰倍百年，災數流行多疫癘，一陽復後始安全。」由於籤詩真實反映現今台灣農業與民生問題，即使不是國運籤，也引發各界關注。籤詩指出今年恐有更嚴重的農害、物價飆漲、傳染病等問題，但最後一句話卻告訴我們，只要經得起考驗，終會否極泰來。這就是籤詩具有「撫慰」人心的作用。

台北市大龍峒保安宮的國運籤：「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應。」求神庇佑只是籤詩的表面意義，更深層的意義是「慎獨」，即使一個人，也要戒慎恐懼，時時保有對道德的高度自覺。

雲林縣福興宮的國運籤：「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨。」也是欲人存仁心，積極行事，待時機成熟，自然水到渠成。運用到執政者身上，就是為百姓著想，確立正確的施政方針，貫徹理念，民眾自然安居樂業。這就是籤詩的「教化」意義。

Photo Credit：AP/ 達志影像

所以，何必一見神字，就解讀為不須努力？只須燒香拜佛，財富自然從天而降！

我們常看到某社區或鄉鎮供奉同一尊神明、進香同一間寺廟，只要遇到任何疑難雜症，就會到廟裡求神問卜，尋求趨吉避凶之道。對信眾來說，這絕非迷信，而是能夠淨化、安定人心。對神明的虔誠信仰，形成一種以廟宇為中心、具地域性且團結民心的強大凝聚力。

由於國運籤具有警戒、引領、撫慰與教化等意義，故純粹從政治層面來解讀，或淪為製造對立和鬥爭的工具，甚為可惜。倘能將國運籤視為凝聚民心的一帖良藥，不好的地方引以為戒，好的就努力去實踐，不枉年年誠心向上天祈求的籤詩。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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