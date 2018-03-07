「小心陌生人」太模糊，給孩子實質的允許名單

用實質的允許名單取代「小心陌生人」

這樣做的用意是，讓把關的責任確實落在父母身上，因為不論是「小心」或「陌生人」，對孩子而言都是太模糊的概念，同時還製造孩子對「陌生人」莫名的恐懼，只會阻擋了孩子探索世界的勇氣和能力。 陌生人並不可怕，性也不可怕。

學會「性」這件事，也不需要同時學會恐懼。

我想先從我和周米謎的經驗講起，基本上反省到這一點跟我們的單親和家庭照顧經驗有關。在尿布時期，幫她換過尿布的只有我、保母、幼幼班老師，家裡其他人力幾乎都在照顧當時病情已經開始惡化的媽媽。一直到三歲多如廁訓練成功，我跟她說「上完廁所，在家裡，只有媽媽可以幫你擦，在學校，只有老師可以幫你擦。」

結果去年六月某一天，我去資格考（sit-in，八小時的考試），我爸請假一天幫我帶小孩時因此有了大麻煩，小孩拒絕讓阿公幫忙她上廁所擦屁股，大吵大鬧非常久。我爸很生氣地跟我抱怨時，我呈現「XDDDD」他則是「T_T」。 不過我說了一句話他就沈默了，我說，這樣不是很好嗎？連教她不可以給別人亂摸都不必，「只有媽媽能摸我的屁股。」並且後來周米謎還跟我告狀：「阿公都要幫我擦屁股，我都哭了！」我大笑著說：「我懂了，因為媽媽沒有跟你說可以對不對？以後如果媽媽不在的時候，阿公可以幫你擦屁股，這樣好嗎？」她答應了，此後就沒有這個問題。

這時我就知道一直以來持續的、「主張身體權力」的玩耍和教育方式奏效了。孩子也許無法明言，但她心裡有一把自己的尺，就算再親近的人也有她想保持的身體距離。

也是因為這樣解決了我一直很困擾的「小心陌生人」問題。我不是很喜歡這樣教小孩，因為我覺得能夠相信人是一種美好的天分，我不想破壞，也不想預設世界上任何人都是壞人，孩子在探索世界，這種「到處都是壞人」的概念只會讓他們恐懼而退縮。尤其壞人的概念要怎麼教？穿黑衣服？鬼鬼祟祟？男的？女的？老的？

但我也明白「被抱走」這個問題不是開玩笑的，就算是兩千萬分之一的機率遇到一個壞人，小孩消失就是消失了，我也無法昧著良心說「我敢賭啊！」。

所以「陌生人」的問題對我來說，比較糾結。 但我真的覺得可以單純地信任人是一件美好的事，反應了孩子的安全感。

周米謎是個超級信任人的孩子，她對「朋友」的定義是：跟媽媽有講話的人就是朋友。所以會有，例如前幾天我們去買糖炒栗子，我問老闆五十元大概多少份量，很害羞的老闆聲音很小讓我問了兩次，周米謎就覺得跟人家算認識，開始跟人家大聊「我跟媽媽現在要去買在學校用的毛巾。」讓好害羞的老闆手足無措XD

更何況在兒童性侵害這件事上，「要小心陌生人」雖然不是全錯，但相當偏離現實：兒童性侵害的加害人，就實務而言，絕大多數都是孩子認識、甚至熟悉信任的人。這很合理啊，加害者就是利用孩子的懵懂、無力反抗以及信任，有時候加上一些威脅恐嚇（例：你如果跟媽媽說我就把她殺掉）而得逞。

但難道我們要教孩子不信任全世界？ 所以把關的人應該是爸媽。信任的界線如何畫，是隨著長大慢慢習得的，要學齡前的孩子就要自己操控這麼模糊的概念，太過艱難。

這樣孩子要做的事情明確，也不必得到莫名且是他的力量無法解決的恐懼。 我的做法是，列出允許名單，名單之外全部不行。

「某些事情，除了媽媽以外，只有某某某可以。」例如，「除了媽媽以外，只有乾媽和珮瑄可以去幼稚園接你回家。媽媽保證一定會盡量每天都去接你，但有時候我必須去很遠的地方工作，沒有辦法在幼稚園關門之前把你接出來，就只能請乾媽或珮瑄來接你，等我一下下就可以，這種情況我保證都不會太晚回家。」、「媽媽不在的時候，只有乾媽和珮瑄可以幫你擦屁股，其他人都不行，擦屁股也只能這樣擦喔（示範正確不是亂摸的擦屁股動作）。」

信任別人，跟懂得要求別人尊重自己的權力意識，不應該是互斥的。

但也還是會發生很窘的狀況。某天有人找我談事情，我把周米謎放在五味屋，跟朋友一起到車程兩分鐘的咖啡店聊，快結束時電話來了：「快回來！周米謎要你！」手忙腳亂飛車回去，車才剛轉進五味屋前面的空地根本還沒停下來，一堆小孩衝到車子旁邊七嘴八舌：「雅淳！米謎要尿尿！她不讓我們幫忙！」周米謎在遠遠的廁所門口大叫：「媽媽！我好急！」 XD 從此以後「可以幫忙上廁所擦屁股」名單多了五味屋的好幾個大人朋友。

前一篇的留言有臉友問到「如果孩子同意呢？」 我的想法是，如果孩子同意了，我們要看到整個事件的脈絡。例如對象是誰？在哪裡？怎樣開始的？過程是怎樣？（例如有可能是孩子間好奇的性探索啊）焦點不要放在孩子「同意」這個行為上，而是去看到為什麼同意。（我覺得這好適用於青少年的性行為啊）

如果真的孩子同意，而對方對孩子做出來的，真的是社會定義下的「性侵害」，那麼焦點更不應該在孩子身上，而是加害者：請對加害者究責。太多時候，我們看到的都是加害者是家族親人、長輩，「為了家族和諧」父母選擇隱忍。

容我不客氣地說，用孩子換來的和諧算什麼和諧？但這種狀況，通常孩子是不同意的，我還是要強調，在前一種充分溝通、彼此理解的教養方式下，孩子會長出力量和知識，不會傻呼呼什麼都答應。

本文獲單親媽媽和她的小孩授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航