巧遇英國史上規模最大高教罷工，我該跨過封鎖線找教授meeting嗎？

文：王順德

因應退休金制度改動，65所英國的大學教職員，從2月22日開始，進行共14天的罷工行動。這是英國史上規模最大的高教罷工事件。退休金制度的爭論背後，還關乎教育商品化、英國財政、以及經濟金融化的困境。甚至連學生運動都被推入了兩難的局面。

英國大學退休金制度簡介

英國高等教育退休金制度，主要倚賴「大學退休金方案」（Universities Superannuation Scheme，USS），成立於1974年，是英國最大的私人退休信託。目前共有400餘所大學參與。信託由十二名委員組成的委員會監督執行。其中，四席由各大學校方所組成的「英國大學協會」（Universities UK，UUK）指派，三席由教職員組成的「英國大專院校教師工會」（University and College Union，UCU）指派。

現行退休金制度共可分為兩個部分。

「USS 退休收益」（USS Retirement Income Builder）。

若員工的年薪不超過55,550英鎊（約新台幣227萬），每月員工繳交薪水的8％，雇主繳交18％給大學退休金方案。員工退休時，可以領取平均年薪的3/75作為一次性退休金 （Lump sum），另外每月還可以領取平均年薪1/75作為月退休金 （Pension）。

「USS 投資收益」（USS Investment Builder）

若員工的年薪超過55,550英鎊，員工退休時，領取的金額將不會以平均年薪計算，而是以55,550作為基準，領取55,550的3/75作為一次性退休金，每月退休金則為55,550乘以1/75。

薪資超過55,550的部分，則加入USS 投資收益。每月員工繳交相當於薪資超越55,550的部分的8％，雇主則是繳交12％作為退休投資。員工可以在高、中、低風險的投資選項中自由選擇，並在退休時領回全部的投資獲利。年薪低於55,550英鎊的員工，也可以自願參與。

退休金改革方案：取消退休收益，增加投資收益

2017年底，「大學退休金方案」傳出財務危機。根據「大學退休金方案」所提供的資料，自2014年開始，退休金的支出成長超過三分之一，在現行制度不變的前提下，每年退休金支出已逼近10億英鎊。目前「大學退休金方案」已經累積了61億英鎊的財務赤字。改革已到了不得不做的時刻。

雖然各方都有退休金需要改革的共識，但對改革方式卻有完全不同的看法。

「英國大專院校教師工會」主張微調現有制度：調高勞資雙方的負擔比例，並降低退休金金額。

但「英國大學協會」則主張完全刪除「USS 退休收益」，所有員工一律繳交薪資的4％，雇主繳交18％給予「大學退休金方案」，再扣除基本費用及意外傷殘津貼的支出後，員工薪資的3.65％以及雇主支付的13.25％將會進入投資市場，待員工退休時，將所有投資收益一次領回作為退休金。

「英國大學協會」主張，將所有退休金交給「USS 投資收益」，有助於降低勞資雙方每月扣除的退休金費用，同時也降低「大學退休金方案」營運的風險，打造能夠永續經營的退休計畫。

「英國大專院校教師工會」方面則是強烈反對，認為此舉將勞工的薪水投入不可預測的投資市場。若基金投資失敗，退休金將會血本無歸。工會認為新制將會讓每位教師損失將近20萬英鎊，並且質疑「大學退休金方案」故意誇大財務危機的嚴重性，藉此砍掉教師的退休金。

雙方經過35輪的談判後依然沒有共識。今年1月23日，協商破裂。改革方案進入表決，雙方票數相同。最後主席將自己的票投給「英國大學協會」，裁定通過退休金改革方案。會後「英國大專院校教師工會」宣誓罷工行動進入行動階段。

►英國65間大學教師因「退休金縮水」罷工14天，百萬人無課可上

分歧的退休金立場：開源節流、高教商品化、經濟財經化的爭論

「英國大學學會」網站上文宣上指出：現行方案有根本上的問題，若依據工會的建議調整現行制度，只是延後破產的時間，對永續經營無濟於事。與其增加勞雇雙方的負擔，讓大學經營困難，教職員失去薪資，不如刪除「USS 退休收益」的支出，將經費全部挪入投資市場，開源節流。

「英國大專院校教師工會」則是將退休金與高教商品化的議題連結。

2月20日，在倫敦大學學院的學生會會員大會上，工會代表宣稱：教育不是商品，退休金是每一代學者對彼此的承諾，撥出自己的薪水照顧前輩，未來也享受晚輩的照顧，讓學者無後顧之憂，專心於研究及培養學生。若將退休金全部交給投資市場決定，那大學就徹底變成一場買賣了。更何況投入市場的錢，還是員工自己的薪水。

罷工的支持者之一、劍橋大學的講師亞喀布（Waseem Yaqoob）指出，這場抗爭是國家走向經濟財經化的縮影。英國高教學費不斷上漲，加上大量的留學生，理應賺錢才是。但大學不再將提供優質教育作為首要目標，而是專注於成本控管、組織獲利及成長率。反映在經營上，就是壓低人事費，調漲學費並且保持研究成果、學生數量及帳面上資產的成長。於是將退休金的支出及經營風險由經營者身上切割出去，讓員工自行承擔風險，就成了可以預期的事。

他山之石：香港的強制性公積金制度 （MPF）

將退休金全部交給投資市場，真的有工會說得這麼糟糕嗎？

港英在80年代末期開始籌劃退休金制度之時，因為擔心實施步上歐洲福利國家高稅率、高社會福利支出的後塵，於是傾向私營基金的方式。最後在1995年通過了《強制性公積金計劃條例》。根據現行規定，雇主與員工每月必須繳交員工薪資的5％，作為員工的每月供款。員工可以自行選擇將自己的積金投入由不同廠商提供，風險及報酬率不一的基金方案。退休時，將投資收益一併取回，作為退休金。

儘管平均而言，歷年來香港強積金投資的回報都是正向的。但對於這個制度，還是產生不少爭論：投資理財有賺有賠，再扣掉繳給委任投資單位的管理費，拿到的錢可能已經比預期還要少。此外，現行對沖制度允許雇主在解僱員工時，抽回雇主支付的積金支付遣散費或是長期服務金，讓經常更換工作的弱勢族群，在退休時所能領取的金額所剩無幾。

一次性提領，而非按月領取津貼的另一個風險在於：由於無法預知自己的壽命，員工在拿到退休金的當下，無法作出有效的使用規劃。有人來不及把錢花完之前就過世，也有人活得比預期的更長壽，導致人生的最後幾年無錢可用。這也削弱了強積金制度保護老年人的功能。

在強積金執行的第一個十年，拜香港本地股市繁榮之賜，基金報酬相當優越，但2010年後隨著經濟衰退，有不少民眾發現自己的基金扣除管理費後幾乎毫無收益，強積金也被一部份民眾戲稱為「強姦金」。

同樣的例子也可見於日本：2016外匯市場的震盪，讓一向收益穩定的日本退休基金 （GPIF）收益慘跌至-3.81％。工會對於將退休金交給金融市場的擔憂，並非全無來由。

但無論強積金運作的收益如何，可以確定的是：政府利用這個制度，強迫勞動族群將薪資投入金融市場，為金融業者帶來可觀的管理費收入及大量可供操作的資金，藉此達到活絡金融市場的成效。

Photo credit:AP/達志影像

教師、學生及校方面臨的困境

自2月22日開始的每一個罷工日，來自劍橋、牛津等參與罷工的學校，並且參與工會的教職員，將不會出現在課堂上，也不會收信、接電話或處理任何公務。同時，參與罷工封鎖線的工會成員在各校主要出入口舉牌抗爭，呼籲教職員及學生不要踏進校園。儘管封鎖線並沒有強制力，但由於工會成員拒絕在罷工日授課，罷工已經達到了癱瘓校園運作的效果。但並不是所有的大學都參與了罷工。

比方說倫敦政治經濟學院 （The London School of Economics and Political Science，LSE）雖然在投票中開出了九成的支持率，但由於投票率過低，達不到法定的五成門檻，學校一切活動皆不受罷工影響。

罷工對於學校及學生影響並不僅止於課程取消。由於校方並不清楚校內有多少教職員屬於工會，直到罷工正式開始之前，校方完全無法掌握校內受影響的程度。

同時，「英國大專院校教師工會」也呼籲參與罷工的成員不要通知學校，用無預警消失的方式對校方施壓。這對學生造成相當大的壓力，校方及系所在弄不清楚多少人會罷工的情況下，再加上無前例可循，只能粗略承諾會負起事後的補償事宜。

絕大多數參與罷工的教職員，都在罷工前夕用非正式的管道告知學生他們罷工的理由，以及行動影響學生的歉意。但這樣的資訊對學生而言遠遠不足：除了欠缺補償的項目、方式、時間表外，學生也急需罷工日的行動守則及資訊。

若教授不參與罷工正常上課，學生該不該跨過封鎖線？若學生大老遠跑來校園，發覺課程取消，或是自主罷課支持教授，會不會影響出席率、期末成績、甚至是未來申請博士或是研究經費？罷工在實驗室取向的研究單位又帶來了另一類型的困擾。學生能不能因為罷工而不去實驗室、或是不參加教授的meeting？是否應該逼迫自己跨越封鎖線進實驗室，以免指導教授對自己觀感不佳？

高校商品化下的學生運動：罷工期間請學校退學費

面對教職員發起的罷工運動，學生大多數站在同情及支持的立場。2月20日倫敦大學學院的學生會大會裡，與會者以84％的支持率「支持教職員罷工」案，同時以高達97％的支持率通過「不信任校方治理能力」案。但對於學生該採取什麼行動，卻顯得相當分歧。

早在罷工發動之前的2月初，各校就陸續有學生發起連署，要求校方必須退還罷工期間的學費。除了校外連署平台外，也有不少學生向學生會反應，希望由體制內的學生組織出面爭取學費補償。支持學費退還的學生們認為，若將依比例將損失的上課天數乘以總學費，每位國際學生恐怕將會損失約2,000英鎊。學生在註冊時，形同與校方簽訂合約，以學費交換教育。如今學校無法如期提供教育資源，理應返還部分的學費。他們也主張，藉由退費對學校施壓，可以增加達到支持教職員罷工，進而改善勞動條件的目的。

但這樣的訴求在校內也掀起一些反對聲浪：尋求學費退還，形同承認學生是高等教育商品的「購買者」，因為對商品不滿意而要求「退錢」；在罷工尚未結束之前就要求金錢賠償，可能會給予學校打擊教職員運動的口實；以時數計算「損失」的邏輯，可能過度簡化校方在學習過程中給予的支持等。

此外也有反對者提出，應該發動罷課支持教職員罷工，最終大會以57％的支持率通過學費退還行動。雖然依然過半，但卻比「支持教職員罷工」的支持率足足低了27％。

將退休金導向市場，以及學生立場分歧的背後，反應英國高等教育快速的國際化及商品化。

在高教資源撴節的大環境下，多收學費成為增加學校收入最快的方式，少付退休金則成為降低學校支出的手段。以倫敦大學學院為例，在1997年至2017年間，國際學生的比例由38％上升到62％，國際學生總人數也從5,115人暴增至21,334人。這群國際學生為大學帶來一筆極為可觀的收入。以2018入學的倫敦大學學院一年制碩士為例，英國及歐盟學生的學費約為10,140英鎊，國際學生的學費則為19,970英鎊。

大多數國際學生待在英國的時間不過短短一年，剛剛練好英文會話，就準備寫畢業論文回國了。要他們對學生組織產生認同、甚至參與學生自治實在有些不切實際。但這批學生偏偏又佔了全校的三份之二，這為既有的學生組織運作帶來新的挑戰。

以這一次罷工為例：這場抗爭，對英國、歐盟及非歐盟學生帶來的損失是完全不一致的。居住在本地的學生或許樂意以長期罷課作為運動的手段，但國際學生而言，考量到高昂的學費、住宿費及生活費，參與運動的成本實在太高。他們的立場是否會與原本長期就讀、經營學生運動的社群產生分歧？學生大會當天，出席會議的總學生數量將近250人。但在罷工的兩個決議案結束後，大量學生隨即離席，原先學生會計畫討論的其他議案只好全部擱置。

理解英國高教罷工，絕不是「歐洲18趴」這麼簡單

英國高等教育的罷工危機，絕對不該用「歐洲18趴」的方式類比檢視。

改革影響的是未來投入高等教育的年輕教職員，而非屆齡退休者。這個改革也反映國家（機構）為了降低社會福利支出，而將其導向市場的嘗試。這個動機是來自真正的財務危機，還是經營邏輯的改變？將社會福利導向市場，受益的是雇主、員工、還是市場的投資業者？

這些矛盾與辯論，並不只存在於英國，也同時適用於台灣眼前各項社會福利議題。

最後，教職員的抗爭，也呈現出學生運動內部複雜的光譜及行動的可能性。罷工過後，勞資還是得回到談判桌進行下一輪的協商，學生的行動及補償方案，恐怕也得持續數個月才有定論。這場史無前例的大罷工，值得繼續觀察下去。

※特別感謝：林凱衡、林寶怡

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航