我該不該讀博士班？取得博士學位有哪些優缺點？

「我正在決定是否攻讀博士學位，雖然我認為這會是個有趣的經驗，但又不確定博士學位能保障未來可以找到薪水優渥的工作。請問是否能給我一些建議？」 ──國立中央大學碩士生

近來，有一名博士生向我表示，他打算取得博士學位，這樣將來上班便不用穿西裝打領帶，也不必九點到公司。這個論點十分有趣，原因如下：這句話說明了博士學位可以帶來工作上的自主性。不過，更重要的是，從我個人經驗來看，這句話並不正確。自從我取得博士學位以來，我便開始打領帶上班，還得經常教早上八點的寫作課。

博士生涯是什麼樣的過程？

若要精確描述博士生涯是什麼樣的經歷，恐怕不太容易，因為每個博士生課程都不盡相同，每個人也有不同的際遇。因此，我只打算稍微描述當博士生是怎麼樣的經驗，列出幾項取得博士學位的優點，也說明「不取得」博士學位可能會有什麼樣的情形。

博士學位代表出色的學術能力與經驗：對別人來說，取得博士學位代表您經歷過撰寫論文的過程。在此過程中，您必須創造並整理新知識，好讓他人從您的發現上學到新事物，每個博士畢業生必然都體驗過這樣的經驗。這表示您已取得某些技能，例如：如何找出值得解決的重要問題、解決問題的技巧、創新能力、清楚說明個人想法的技巧等。此外，博士學位也代表您經歷過創造新知識的階段。這也說明了為何不少雇主喜歡雇用博士生，即便某些工作的內容並不涉及研究。

博士學位帶來某種生活方式的機會：博士畢業生或博士後研究員擁有鑽研任何感興趣議題的機會。同時，您得以一次只研究一兩項議題，從中深入探究問題，進而帶來新發現。以博士生身分做研究，不僅擁有工作自主性，也能盡情發揮創意，展現個人抱負，這些是多數人夢寐以求的生活。相較於博士後研究員，教授享有較多好處，例如聲譽高、自主性更大、薪酬更多，不過也必須承擔更多責任、加入更多委員會、負責更多工作，進而犧牲研究時間。雖然教授往往身兼三職，甚至更多職，例如教課、研究、擔任委員、承接其他服務項目，但對這份工作多半感到十分滿意。

博士生涯是一種過程：如上所述，博士生涯是創造知識的過程，您會在當中研究他人尚未解決的議題，這也是您有史以來第一次獲得這樣的機會。答案當然不會出現在教科書上，問題本身更不可能隨處可見。您不僅是在人類知識與智慧的前線上工作，也必須將這條邊界向外拓展。創造知識的路途不但寂寥，也令人為之卻步，但許多人（包括我自己）都認為這條路上充滿令人振奮的未知事物。著手執行新計畫時，通常不會知道自己會有什麼樣的發現，或者是否會徒勞無功，不過唯一可以確定的是：您一定會學習到東西。若您認為這樣聽起來令人興奮不已，您很可能會享受取得博士學位的過程。但是，若您不習慣在「上司不會下達指令或給予明確最終目標」的情境下拓展知識的道路，這種過程很可能不適合您。

取得博士學位能夠做什麼工作？

朝學術界發展：雖然許多人認為取得博士學位的人多半會成為教授，但其實多數博士畢業生後來沒有成為教授，因為擁有這個學位同時也開啟了無窮的機會。經歷上述漫長的博士生道路後，您通常會獲得許多他人無法學會的專業技能，因此終身教職只是博士生畢業後的職涯選項之一，許多非學術界雇主看中的其實是博士畢業生所學會的技能。不過，一般而言，對於進入教育大學成為研究員或教師來說，博士畢業生仍具有較大優勢。

進入業界研究室：除了關在象牙塔以外，您還可以進入業界的研究室工作，例如：微軟研究實驗室（Microsoft Research）。進入業界研究室通常會獲得與學術界差不多的自主性，不過兩者有一些顯著的差別，其中一個主要差別就是：您不必定期教授課程。有些人認為這是個吸引人的特點，因為教課格外耗時，甚至有人覺得根本削減了研究動力。不過，我倒是喜歡教課，我相信教書這個傳遞知識的過程可以教學相長，這對於研究是在創造知識的層面來說十分重要。如果我只能待在研究室裡，恐怕會很懷念教書的時光。

另一項主要差別是，您的工作夥伴多半是同儕，通常是該領域的其他博士畢業生，而不是來自其他領域或學科的同儕或新手，例如您課堂的學生。還有一個分別是，如果進入業界研究室，便不必申請研究經費。許多人不喜歡撰寫計畫書，因此會認為這是一大好處。無論如何，務必先認清一項事實：工作自主性不會平白得來，這項優惠是別人給的。如果您不必撰寫計畫書來為自己的研究申請經費，那麼勢必有人會為您提供經費，進而有權力決定您的研究內容。我看過許多業界研究室必須配合營業部門進行研究計畫，有時還會完全併入營業部門，更慘的是遭到撤除。如果是發展較穩健的大型研究室。可能不太會碰到這種事情，但也不是完全不可能發生。

進入政府部門研究室：除了上述研究工作外，您也可以進入政府的研究室工作，這種研究室與業界研究室很相似，只不過經費來源是國家政府，而不是私人企業。有時，政府研究工作最後會列為機密，沒有機會發表，不過有時未必如此。不少人很嚮往執行機密計畫案，不過箇中細節我也不甚了解，畢竟我沒有接受過任何秘密計畫的安全調查。

創辦自己的公司：您可以自行創業。像是Google一開始也只是美國史丹佛大學下的數位圖書館研究計畫，其創辦人Sergey Brin與Larry Page最後並未取得博士學位。許多創辦公司的構想都是源自於博士生的階段，在這過程中學到的專業技能，例如：創新能力、在充滿不確定的環境下工作、向他人說明自己的構想，也可以移植到未來創辦的事業上。

在這裡我建議大家切勿將博士生涯看做為：一、上更多課的機會，二、逃避現況而暫時從事的活動。接下來我們針對這兩點做更多的說明。

上更多課的機會：有些人將攻讀博士學位當做上更多課程的機會。我聽過有些學生會在念博士生學位期間，趁機去取得其他領域的學士學位。這種做法十分荒謬，也與念博士的初衷背道而馳。如果您想上更多課程或取得其他領域的學位，那便應該直接實行這些目標，而不是一心多用，成效勢必不好。博士生的研究工作反而只會阻礙這些目標。我經常鼓勵學生盡早取得博士課程學分，以便專心於研究上。

為了逃避現況而暫時從事的活動：若您選擇念博士班，純粹是因為不喜歡「面對現實」，還不想找工作，或是不排斥當學生，只是目前還不知道將來要做什麼工作，這樣您絕對會非常討厭讀博士學位的過程，最後也不太可能順利取得學位。博士生涯不是一個明確的學習過程，當中沒有一定的任務或代辦事項，也就是沒有所謂的「回家作業」。雖然指導老師的職責是在學術道路上給予引導，但實際上在這過程中的表現幾乎完全取決於個人意願，全看自己是否具備熱忱或興趣。若您對於取得博士學位沒有懷抱強烈的熱忱或動機，便會對這個過程感到痛苦不堪。記住：成敗與否，操之在己。

值得一提的是，取得博士學位需要付出高昂的金錢成本。取得博士學位的五年（甚至更多年）期間，您的收入約莫只有大學畢業進入業界同儕的20％，他們在這些年除了薪水較高外，還有調薪與升遷的種種機會，這些福利您通通不會享有。不過，十五至二十年後，收入差距會逐漸減少，屆時您會取得終身教職，諸多尋求諮詢服務與自立門戶的機會也會接踵而來，當然也要看您是否有意花時間在這上頭。在此之前，除非您正好是少數有幸在博士生涯中創業成功的人，否則最好先調適好心情，接受「收入方面不如業界友人」的事實。簡單來說，倘若您一心只想快速致富，取得博士學位恐怕不是最好的途徑。

個人的選擇

攻讀博士學位是一種極為個人的經驗。如果指導老師夠負責，通常會確保您有所進步，但最終只有自己才能決定是否精益求精。若要在取得博士學位的過程中有良好表現，您必須具備創造新知識的熱忱，並在受挫的時刻發揮堅忍不拔的精神，以便將個人的研究構想轉化為實質成果。

許多人很享受取得博士學位的過程。對我而言，這是一生中最棒的經驗之一，深深影響我做的一切事情。如果您也有諸多類似的特質或目標，我十分推薦您也去攻讀博士學位，不過切記：不是每個人都適合讀博士班。有時候，您必須花一些時間，體驗一下當中的辛酸，才會明白自己原來不適合就讀博士班；不適合並非壞事。如果您想要避免付出更多沉沒成本（sunk cost），也就是「已付出但無法回收的成本」，當然沒必要因此覺得有汙點，因為更重要的是：無論在什麼情況下，您都應該踏上最有機會取得成功與快樂的道路。

希望今天的論點可以幫助各位決定是否要攻讀博士班。當然，未經一番寒徹骨，恐怕也不大容易確定自己是否適合讀博士班。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航