習皇帝的大權獨攬，更加暴露了中國的民主三大缺

文：普通人的自由主義

習近平要修改中國憲法，廢除國家主席任期限制，讓他往專政帝制再邁前一步。鄧小平處心積慮的制度化共產黨統治，仍舊敵不過中國傳統朝代更迭，奪權爭鬥的大勢。共產黨的專制總有倒台的一天，但我越來越覺得，也許中國通往民主之路，也會是困難而近乎不可能的羊腸小徑。因為民主是人類社會的異數，不見得是均衡的常態。

美國的民主共和政體彷彿是人類文明的一盞明燈，但要達到這樣的境界，要有很多的天時地利人和。在美利堅帝國的控制下，也讓民主自由在西歐、東亞變成一種可能。在今天的德國和日本，我們不太可能看到民主倒退回專制獨裁，但不在美國勢力範圍內的中國，可能有民主自由嗎？

照我看，美國有三大條件，讓民主可以生根，而形成強大的軍事、經濟大帝國。這三個條件，很可惜的，中國都沒有。

第一是機構（institutions）

美國的憲法好抄，誰都可以拿去用，我們看到不少拉丁美洲國家，或是亞洲的菲律賓，幾乎都採用和美國一樣的憲法，但他們都沒有變成美國這樣的國家，因為這些憲法，就像習近平要改的中國憲法一樣，都是放著好看的。二戰後的菲律賓，在美國的支持下，那是個小美利堅的模樣，但馬可仕（Ferdinand Marcos）一上台，掌握了軍權，先戒嚴、再廢憲，寫得再漂亮的憲法，在槍桿子面前一點都沒用。

所以機構不是那些白紙黑字而已，而是整個社會法治精神的普及。

美國立憲不久，漢密爾頓（Alexander Hamilton）在亞當斯（John Adams）當總統的時候，利用法國大革命後期的督政府對美國的威脅，取得建立聯邦軍隊的權力。握有軍權的漢密爾頓在政治上卻是失勢的，同黨在朝的亞當斯憎恨他，在野的傑佛遜（Thomas Jefferson）誓死反對他，但漢密爾頓沒有揮軍進京，順勢奪權，而是聽命解散軍隊。一方面是漢密爾頓對民主的認知和對共和國法治的尊重，另一方面，他也沒有任何機會以軍逼政。

這軍隊裡的軍官、士兵，還有社會裡的平民百姓，各州的州府、民兵，全都對既有法律制度有普遍的認知，都可以接受用法律解決衝突的結果，所以就算漢密爾頓有心政變，這軍令也出不了營帳。

這是英國《大憲章》以來，普通法下對人民平等保護的最佳實踐。人人在法律之前平等，衝突有公道的解決機制，這是大英帝國散佈到美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，甚至是香港、新加坡這些殖民地的最佳遺產。如果人人都有法律保護，正義可以在多數時得到伸張，社會裡的組成份子，就有意願和動機維持這體制，而不是任由拿槍的人隨意奪權毀政。

中國沒有這樣的機構，沒有這樣的平等保護傳統，只有包青天式的正義伸張。如果正義只能靠有權者的善意，民眾就有動機支持改朝換代的革命英雄，就只能期待聖君賢王的降臨，法治終會淪為人治。這是中國的一缺。

第二是人

美國的民主共和革命，如果沒有那群開國先賢的遠見，很可能也只是另外一個帝制英國，而沒有開拓人類歷史的共和國。

1787年制憲會議，就有不少聲音主張美國該有國王，也許是英王的一個兒子，也許是華盛頓（George Washington）。但他們的見識，讓他們有野心和信心可以脫離這傳統的封建思想。這群開國先賢都很清楚自己在開創歷史，爭權奪利之際，都很把自己的歷史定位放在心上，也因此都把「以民為念」這樣的責任變成處事準則。

回過頭來講，這想要青史留名的態度，習近平想必也有，但美國開國先賢受的教育、處的時代，註定是習近平之流所遠遠不及。

英國的法治傳統，歐陸的思想啟蒙、科學革命、宗教解放，都一一灌注給這些殖民地菁英，讓他們視野不同於中國的太子黨。當傑佛遜和漢密爾頓在讀希臘哲學、羅馬歷史，思考休謨、培根的時候，太子黨卻是在天威難測的朝廷裡長大，讀書學史，都是帝王術、厚黑學，你要太子黨像傑佛遜和漢密爾頓一樣留下傳頌千古的文件，像他們一樣下野歸田就放下政治的一切，那是不可能的。

你同共產黨談民主法治，那更是緣木求魚。這是中國的二缺。

Photo Credit: AP / 達志影像

第三是經濟

這也許是許多人所乎視，美國民主共和政體最重要的成功條件。殖民地十三州獨立革命之際，只不過佔據美洲大陸東岸沿海之地，就已經充滿了機會。傑佛遜總統任內，從拿破崙（Napoleon）手中買下的土地，讓美國領土加倍，隨後的西部拓荒，更把美國變成跨兩大洋的巨大國家。土地帶來的無邊機會，只要有手有腳，沒有什麼生存不了的苦難日子。

從殖民地時代以來，一直到今日，美國沒有經歷過有任何實質意義的饑荒，景氣雖時有衰退，但多半歷時不久，規模不大。民主法治帶來的經濟自由，更是讓美國人民的活力徹底得到解放，而造就無人可以項背的全球第一大經濟體。

也正因為有這樣的厚實基礎、經濟機會，政治人物下野之後，仍舊衣食不愁，照享榮華富貴，讓政治上的爭奪，不致於變成你死我活的惡鬥，而在權衡遵守制度傳統和獲取個人最大利益之間，多半能夠偏向為國為民的一邊。漢密爾頓不幹財長下野，他是回紐約重操律師舊業，在商業大都裡，錢比當政治人物還賺得更多。正確一點講，漢密爾頓正是因為財長有權沒錢，而決定下野賺錢養家的。

華盛頓打完革命戰爭，回他的維吉尼亞莊園退休，如果不是國家需要他，他可以在老家終老一生，一點問題也沒有。傑佛遜也是這樣，政治上一時鬥輸漢密爾頓，也是回他的維吉尼亞莊園，繼續讀書寫信，翻修他的豪宅。亞當斯也是，下台後，華府一點都不停留，回鄉種田去了。這是得天獨厚的美國大陸給予政治人物的退路，有這退路，政治的姿態才能如此從容。

反觀中國，自古以來，就沒有平安下野這種事。上台執政，雞犬升天，下台失勢，沒有滿門抄斬、身陷囹圄，那是托天之福。正因為經濟的命脈，都因為集權中央，而一切操之在掌權者，而且因為沒有個人經濟自由的傳統，餅沒辦法做大。權勢的得失，影響至鉅，沒有政治權力，那是連飯都吃不飽，小命都可能不保。勝負之間，是生死之別，那如何能不處心積慮地鬥到底？ 這是中國的三缺。

習近平的大權獨攬，只會更加暴露這中國三缺。死了祟禎，進京的是李自成，拿下天下的是愛新覺羅一家，民主當然不是個選項。溥儀下台，內戰多年，蔣介石打下的江山，最後落到共產黨手裡，民主依然不是個選項。誰說習皇帝之後，民主就會是個選項？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航